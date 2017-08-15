«Самая болезненная мера для Польши — российское вещание на польском языке»
Самая болезненная мера для Польши — это активизация Россией польскоязычного информационного вещания. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 31 июля, руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьский, комментируя сообщение «Известий» о готовящихся МИДом России «асимметричных мерах» в адрес Польши, в том числе экономического характера.
Эксперт полагает, что самая болезненная мера в адрес польских политических элит — это значительное усиление Россией деятельности в польскоязычном информационном пространстве.
«Сегодня российскую точку зрения на польском языке освещает лишь «Спутник». Это капля в море, — продолжил руководитель Польского культурного центра в Калининграде. — Нужны десятки программ на польском языке — в интернете, печатной продукции, на радио, телевидении».
По мнению Оманьского, Россия должна создать и организовать мощный информационный поток о позитивных и созидательных страницах российско-польской истории, о которых молодое поколение Польши уже не знает. «Это касается совместной борьбы Красной армии с гитлеровской Германией в составе Войска Польского, совместного послевоенного строительства польских городов и промышленности и многого другого», — сказал эксперт.
Другой калининградский эксперт по польской проблематике, экс-консул России в Познани, а ныне глава Общественного совета при Агентстве по международным связям Калининградской области Юрий Рожков-Юрьевский также считает, что прекращение экономического сотрудничества с Польшей непродуктивно.
«Поймите правильно, это совершенно непродуктивно, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Мы с Соединёнными Штатами в период острейшего противостояния не идём на разрыв экономических связей. Обрубать экономику между Россией и Польшей и надеяться, что Варшава после этого отменит закон о сносе памятников, на мой взгляд, самое последнее дело».
«Уверяю, поляки не отменят, — продолжил Рожков-Юрьевский. — Они даже с Евросоюзом сейчас конфронтируют (речь идет о беспрецедентной инициативе Еврокомиссии начать санкционную процедуру в отношении Польши. — ИА REGNUM ).
«Пока у власти будет стоять правительство Качиньского — Дуды, ничего ждать хорошего не придётся», — заключил экс-дипломат.
ИА REGNUM дополняет, что в 2017 году три крупных польских сельскохозяйственных предприятия планируют стать резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области. Кроме того, в приграничном с Польшей Багратионовском районе польская садоводческая компания уже высадила и ухаживает за промышленным яблоневым садом площадью свыше 130 гектаров, а также начала строительство плодохранилища.
Напомним, 17 июля 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. Документ предусматривает снос около 500 памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение Польши от нацистской оккупации. Закон о декоммунизации вступает в силу 22 октября 2017 года.