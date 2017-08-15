Главная » Политика, События Настоящего

«Самая болезненная мера для Польши — российское вещание на польском языке»

14:24. 15 августа 2017 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

290244_original-565x375.jpg

Самая болезненная мера для Польши — это активизация Россией польскоязычного информационного вещания. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 31 июля, руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьский, комментируя сообщение «Известий» о готовящихся МИДом России «асимметричных мерах» в адрес Польши, в том числе экономического характера.

 «К сожалению, я боюсь, что экономические меры, которые ударят, прежде всего, по обычному населению, абсолютно не будут иметь никакого значения для власть имущих в Польше, — сказал собеседник ИА REGNUM. — Это мы уже проходили пару лет назад, когда Россия ввела санкции, вспомните те же яблоки. Польская аграрная промышленность получила глобальный ущерб, но это не остановило наше правительство. Также это самое правительство само уничтожило экономическое сотрудничество с Россией в виде малого приграничного передвижения с Калининградской областью».

Эксперт полагает, что самая болезненная мера в адрес польских политических элит — это значительное усиление Россией деятельности в польскоязычном информационном пространстве.

«Сегодня российскую точку зрения на польском языке освещает лишь «Спутник». Это капля в море, — продолжил руководитель Польского культурного центра в Калининграде. — Нужны десятки программ на польском языке — в интернете, печатной продукции, на радио, телевидении».

По мнению Оманьского, Россия должна создать и организовать мощный информационный поток о позитивных и созидательных страницах российско-польской истории, о которых молодое поколение Польши уже не знает. «Это касается совместной борьбы Красной армии с гитлеровской Германией в составе Войска Польского, совместного послевоенного строительства польских городов и промышленности и многого другого», — сказал эксперт.

 

Другой калининградский эксперт по польской проблематике, экс-консул России в Познани, а ныне глава Общественного совета при Агентстве по международным связям Калининградской области Юрий Рожков-Юрьевский также считает, что прекращение экономического сотрудничества с Польшей непродуктивно.

«Поймите правильно, это совершенно непродуктивно, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Мы с Соединёнными Штатами в период острейшего противостояния не идём на разрыв экономических связей. Обрубать экономику между Россией и Польшей и надеяться, что Варшава после этого отменит закон о сносе памятников, на мой взгляд, самое последнее дело».

«Уверяю, поляки не отменят, — продолжил Рожков-Юрьевский. — Они даже с Евросоюзом сейчас конфронтируют (речь идет о беспрецедентной инициативе Еврокомиссии начать санкционную процедуру в отношении Польши. — ИА REGNUM ).

«Пока у власти будет стоять правительство Качиньского — Дуды, ничего ждать хорошего не придётся», — заключил экс-дипломат.

 

ИА REGNUM дополняет, что в 2017 году три крупных польских сельскохозяйственных предприятия планируют стать резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области. Кроме того, в приграничном с Польшей Багратионовском районе польская садоводческая компания уже высадила и ухаживает за промышленным яблоневым садом площадью свыше 130 гектаров, а также начала строительство плодохранилища.

Напомним, 17 июля 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. Документ предусматривает снос около 500 памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение Польши от нацистской оккупации. Закон о декоммунизации вступает в силу 22 октября 2017 года.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 апреля 2015
...самом деле награды — одна из самых болезненных тем для нашей бригады. Почему болезненных...вынуждены принимать такие меры, поскольку под ...нынешней Украины они оказались самыми «подверженными российской пропаганде». * *...для нас будет то же самое, что и Польша......
Рейтинг 100 самых ярых русофобов
... против российских граждан, против Российской Федерации».... – самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип...– министр обороны Польши, автор ярких ...и немедленные меры для прекращения военных...именно Россия поддерживает болезненный статус-кво»....
Бэкграунд, выпуск-327 за 23 ноября 2013
...недискриминации лиц», болезненно и противоестественно приверженных... внедрять необходимые меры с целью ...воеводством республики Польша, а до...для успешного выживания. А сегодня получается так, что российские...безопасные для него самого и, разумеется, для всех...
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
... вызывающее поведение самих ливонцев, которые...России представлялось для русского духовенства ... принимали успешные меры против пожаров,... проявлению тех болезненных и вместе ...российские территории, в том числе на Новгород и Смоленск. Россия уступала Польше...
Бэкграунд, выпуск-329 за 7 декабря 2013
... чем ширма для маскировки помянутых выше болезненных комплексов и...официальную поддержку от имени Польши. Чем у нас ..., политический эксперт.- По мере приближения к президентским выборам,... Андреевским. Здесь лечился сам российский царь Николай Второй вместе...
Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2016
... оставшиеся маршруты для российских автомобилистов, помогая Польше в ее давлении.... Между тем ответные меры России, судя по всему...ловушке надолго. Особенно болезненным для Украины является запрет транзита...риски как для самой Украины, так и для ее сторонников...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>