Россия выходит из алкогольного морока?

В первом полугодии 2017-го россияне купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки …

По данным Росалкогольрегулирования (РАР), за первое полугодие 2017-го в России зафиксировано существенное снижение продаж спиртного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» . Речь идет о таких напитках, как водка (-20%), вино (-15%) и шампанское (-40%). При этом представленные данные не учитывают продажи в сельской местности, отмечается в методике расчета статистики, с которой ознакомились «Известия». Торговые сети и производители также фиксируют падение продаж, но считают его не таким масштабным. По мнению экспертов, россияне начали экономить на алкоголе, который становится дороже из-за повысившихся акцизов на продукцию.

С начала года вся информация по алкогольной и спиртосодержащей продукции выгружается из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Так, по данным РАР за январь-июнь 2017 года, розничные продажи водки составили 318 млн л, что на 20% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Падение продаж также наблюдается и в других категориях. Игристые вина упали на 40%, до 63 млн л, тихие — на 15%, до 223 млн л. При этом рост продаж наблюдался у винных напитков — на 10%, до 127 млн л.

Директор по коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова сообщила «Известиям», что в 2017 году продажи алкоголя действительно снизились — это касается водки, вин и шампанского. По ее словам, продажи водки упали в наименьшей степени.

«Если говорить о винах и шампанском, то наибольший спад продаж пришелся на импортируемую продукцию. Продажи шампанского, произведенного во Франции в провинции Шампань, сократились на треть. В то же время покупатель переориентировался на более дешевые винные игристые напитки, продажи которых прогрессируют по сравнению с продажами прошлого года», — уточнила она, добавив, что падение продаж алкоголя связано с повышением цен из-за роста акцизов.

Мария Курносова также отметила, что традиционно в России потребление качественного вина составляет 2 л на душу населения в год, тогда как в Европе — более 20 л.

«Цена ошибки при покупке неизвестного вина слишком высока для большинства покупателей, они предпочитают не рисковать: либо брать уже проверенные бренды вин, либо брать крепкий алкоголь», — пояснила она.

В Metro Cash & Carry «Известиям» также сказали, что в продажах водки и игристого виназамечено снижение — указанный Росалкогольрегулированием тренд прослеживается, но при этом повышается реализация вин.

В Ассоциации производителей игристых вин напомнили, что в конце прошлого года акциз на шампанское был увеличен на 10 рублей за литр. Это сказалось на спросе — для покупателя имеет значение каждый рубль, сказали в ассоциации.

«Потребители до сих пор продолжают употреблять крепкие алкогольные напитки и не переходят на легкие, как это обычно случается в такие времена года, — добавил собеседник «Известий». — Плюс к этому на спросе сказывается конкуренция с винными напитками, которые почти в два раза ниже по цене, чем шампанское».

Глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович сказал, что на вине потребители экономят, переходя на более дешевые винные напитки. Он также подчеркнул, что не способствует продажам вина и холодное лето.

Разницу в цифрах можно объяснить и обновленной методикой расчета показателей, сказали «Известиям» в Росалкогольрегулировании. РАР использует данные деклараций и ЕГАИС, которые пока не учитывают сельскую розницу: систему в нее внедрили лишь с 1 июля 2017 года. Кроме того, в ЕГАИС не фиксируются и данные о продажах организаций розничной торговли при оказании ими услуг общественного питания.

Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя по итогам 2016 года оценивал, что на продажи крепкого алкоголя в селах пришлось до 17% от общего объема реализованных в стране напитков. При этом в большинстве населенных пунктов нет стационарных магазинов.

Ранее «Известия» сообщали, что в прошлом году, по данным Минздрава, средний россиянин выпил на 0,2 л абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015-м.