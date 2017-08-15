Ответы на вопросы выпуск № 1. О кровавых жертвоприношениях Славян. 28-07-2017.

Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять



Ответы на вопросы и комментарии к передаче “Про (якобы) Кровавые жертвоприношения славян”.



- Откуда взяты ваши Заповеди?

- В чем разница между НЕЗНАНИЕМ и НЕВЕЖЕСТВОМ.

- Зачем на радио выкладываете вместо аудио видео*?

- А наши предки питались рыбой и морепродуктами, как вы относитесь к такой пище? Наши предки не были только растительноядными.

- Все “боги” это демоны захватившие планету!

- Бог – это искаженное временем бык.

- Бог это Биг – в английском.

- Почему Михаил Ятъ какой-то сонный?

- Что за странная фамилия у этого Михаила?



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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com