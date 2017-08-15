Ответы на вопросы выпуск № 1. О кровавых жертвоприношениях Славян. 28-07-2017.
Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор задающий вопросы: Михаил Ять
Ответы на вопросы и комментарии к передаче “Про (якобы) Кровавые жертвоприношения славян”.
- Откуда взяты ваши Заповеди?
- В чем разница между НЕЗНАНИЕМ и НЕВЕЖЕСТВОМ.
- Зачем на радио выкладываете вместо аудио видео*?
- А наши предки питались рыбой и морепродуктами, как вы относитесь к такой пище? Наши предки не были только растительноядными.
- Все “боги” это демоны захватившие планету!
- Бог – это искаженное временем бык.
- Бог это Биг – в английском.
- Почему Михаил Ятъ какой-то сонный?
- Что за странная фамилия у этого Михаила?
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com
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