Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017
- 03:15 Киев начал зачистку неугодных СМИ к выборам Порошенко, продолжаются обыски, задержания и суды.
- 01:27 Они не встали под звуки гимна.
- 01:00 Сенсационная статья о продаже Украиной ракет для Северной Кореи — полный перевод.
- Вчера 23:18 В Крыму теперь все изменилось.
- Вчера 21:54 Николай Стариков: 2019 — как год большого перелома, может стать концом войны в Донбассе.
- Вчера 21:37 Нападет ли Путин и если нападет, то куда надо бежать? — шокирующий опрос на улицах Киева (ВИДЕО).
- Вчера 21:10 Идея Малороссии коренным образом изменила всю ситуацию – Стариков.
- Вчера 20:30 На Украине вскрыли шокирующую схему аферы Порошенко по присвоению энергии страны.
- Вчера 20:03 ВАЖНО: Советник Путина заявил, что Новороссию и Малороссию нужно вернуть в состав России (ВИДЕО).
- Вчера 19:56 Украинские военные задержали сотрудников предприятия «Вода Донбасса».
- Вчера 18:16 В ДНР выдали более 105 тысяч паспортов республиканского образца.
Киев начал зачистку неугодных СМИ к выборам Порошенко, продолжаются обыски, задержания и суды
Украинские власти продолжают планомерную зачистку информационного пространства от неугодных СМИ.
1 августа СБУ задержала в Житомире журналиста Муравицкого, по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Вслед за этим, 9 августа украинские силовики совершили очередной рейд на офис редакции новостного сайта Страна.юа, а также провели обыски в квартирах сотрудников. СБУшники «шьют» руководству электронного СМИ разглашение гостайны.
Независимые украинские эксперты заявляют, что дело притянуто за уши, а репрессии по отношению к интернет-изданию связаны с его критической позицией по отношению к властям страны.
У журналистов изъяты компьютерная техника и носители информации. Силовики заявляют, что причиной обысков стала якобы найденная ими ранее в редакции флешка с секретными данными минобороны.
Негативная реакция украинской оппозиции и местных независимых экспертов утонула в официальной пропаганде провластных телеканалов, которые назвали портал «сепаратистским» ресурсом, действующим «по указке из Москвы».
Адвокат главного редактора Strana.ua Игоря Гужвы, экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что процессуальные действия идут вразрез с нормами украинского законодательства.
Депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко считает обыски «наступлением на свободу слова» и стремлением киевского режима уничтожить издание с альтернативной точкой зрения. В Национальном союзе журналистов Украины высказались обтекаемо, назвав ситуацию вокруг Страны. юа «избирательным подходом власти к некоторым СМИ».
Киевский эксперт Иван Мезюхо оценил происходящее вокруг издания и его главного редактора Гужвы? как «политическую расправу» за отклонение от официальной пропагандистской линии Киева.
Политолог Руслан Бортник считает, что «гайки закручивают к президентским выборам 2019 года с прицелом удержать у власти Порошенко на ближайшие 5–7 лет».
Официальный Киев в лице профильного министерства информационной политики ситуацию не комментирует. Редакция Страны.юа обратилось к ЕС и странам «большой восьмерки» с просьбой защитить права журналистов. Запад, как всегда, безмолвствует.
Становится все более очевидно, что киевские власти взяли курс на формирование государства, в котором любые признаки инакомыслия жестко пресекаются. Судя по всему, в дальнейшем Киев продолжит придерживаться тактики борьбы с неугодными СМИ, а ограничения свободы слова будут списываться на необходимость противодействия российскому информационному влиянию.
Читайте также: Какого хрена нам травят, что в Крыму полная жопа? — экс-«атошник» в шоке после визита на полуостров (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Они не встали под звуки гимна
Это случилось в Славянске… Свободное государство свободно во всем.
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сенсационная статья о продаже Украиной ракет для Северной Кореи — полный перевод
Согласно опубликованному в понедельник экспертному анализу и секретной оценке американских спецслужб, своими успехами в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты — по всей видимости, способной достичь Соединенных Штатов — Северная Корея обязана мощным ракетным двигателям, приобретенным на черном рынке, вероятно, с украинского завода, исторически связанного с российской ракетной программой.
Эти исследования могут пролить свет на загадочный прорыв Северной Кореи после целой серии неудачных запусков, некоторые из них, возможно, были обусловлены срывом цепей поставок и кибератаками, которые организовывали Соединенные Штаты. Как сообщается в новом исследовании специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана (Michael Elleman), после этих неудач Северная Корея за последние два года внесла изменения в конструкторские проекты и сменила поставщиков.
Такая степень помощи, оказываемой Северной Корее извне, была бы заметна, потому что президент Трамп назвал основным источником экономической и технологической поддержки Северной Кореи один лишь Китай. Он никогда не выдвигал обвинений в адрес Украины или России, хотя после недавнего запуска северокорейской МБР в прошлом месяце его госсекретарь Рекс Тиллерсон косвенно сослался на Китай и Россию как на «основных экономических партнеров» страны.
Эксперты, изучавшие снимки, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, пришли к выводу, что они спроектированы по образцу тех, которые когда-то приводили в действие ракетный флот Советского Союза. Двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла запустить 10 термоядерных боеголовок с одного континента на другой.
Эти двигатели производились лишь на нескольких бывших советских объектах. Государственные следователи и эксперты сосредоточили свое внимание на ракетном заводе в Днепропетровске (Украина), на окраине тех территорий, где Россия ведет вялотекущую войну с целью обособить часть Украины. Во времена холодной войны завод изготавливал самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36. Он остался одним из ведущих производителей российских ракет даже после обретения Украиной независимости.
Однако с тех пор, как в 2014 году пророссийский президент Украины Виктор Янукович лишился власти, государственная фабрика, известная как «Южмаш», переживает трудные времена. Русские отменили модернизацию своего ядерного арсенала.
Завод используется не на полную мощность, страдает от обилия неоплаченных счетов и низкого морального духа. Эксперты полагают, что это наиболее вероятный производитель двигателей, благодаря которым в июле состоялись два испытания МБР. Именно они стали первым свидетельством того, что у северокорейских ракет есть, пусть не точность или технологии, но диапазон, достаточный для того, чтоб представлять угрозу американским городам.
«Скорее всего эти двигатели украинского производства — по всей вероятности, незаконного, — сказал Эллеман в интервью. — Большой вопрос в том, сколько их имеется в наличии и помогают ли им сейчас украинцы. Я очень обеспокоен».
Он добавил, что его догадки подтвердили следователи Организации Объединенных Наций, обнаружившие, что шесть лет назад Северная Корея пыталась украсть ракетные секреты с украинского комплекса. Тогда были пойманы два северокорейца, а в докладе ООН говорится, что они пытались украсть информацию о передовых «ракетных системах, жидкостных двигателях, космических объектах и ракетных топливных системах».
Теперь следователи уверены, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян возобновил свои попытки.
Подробный анализ Эллемана является общедоступным подтверждением того, о чем чиновники разведки уже давно говорят с глазу на глаз: в основе новых ракет лежит столь сложная технология, что северокорейцы просто не смогли бы так быстро на нее переключиться. Похоже, они впервые запустили новый двигатель в сентябре — а это значит, что на то, чтобы перейти с этого базового этапа к запуску МБР, им потребовалось всего десять месяцев — короткой промежуток времени, если, конечно, им не удалось приобрести чертежи, оборудование и экспертов на черном рынке.
Читайте также: Автор доклада об украинских ракетных двигателях прокомментировал их передачу Северной Корее
Белый дом никак не прокомментировал эти оценки разведки.
В прошлом месяце «Южмаш» опроверг сообщения о том, что заводской комплекс борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай. На веб-сайте компании говорится, что она никогда не участвовала и не собирается участвовать в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины».
Американские следователи в это не верят, хотя и говорят об отсутствии каких-либо доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, недавно посетившего Белый дом, было поставлено в известность или контролировало то, что происходило внутри комплекса. Каким образом спроектированные российскими инженерами двигатели RD-250 попали в Северную Корею, все еще остается загадкой.
Эллеман не смог исключить возможности того, что крупное российское ракетное предприятие «Энергомаш», поддерживающее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей RD-250 в Северную Корею. Он сказал, что оставшиеся двигатели RD-250 также могут храниться на российских складах.
Но тот факт, что мощные двигатели действительно попали в Северную Корею, несмотря на многочисленные санкции ООН, свидетельствует о несостоятельности разведслужб целого ряда стран, которые тщательно следят за Пхеньяном.
Поскольку в 2014 году президент Барак Обама распорядился активизировать подрывную деятельность в отношении северокорейских ракетных систем, американские официальные лица внимательно следили за их успехом. Осенью прошлого года казалось, что они одержали самую крупную свою победу, когда Ким приказал свернуть летные испытания «Мусудана», ракеты средней дальности, которая находилась в центре внимания американского саботажа.
Но как только Ким отдал распоряжение приостановить испытания этой системы, Северная Корея представила вниманию публики двигатели новой конструкции. И эти тесты прошли намного успешнее.
Американские официальные лица не станут говорить, когда именно они осознали эту смену направления. Но многое свидетельствует о том, что они опоздали.
В воскресенье Леон Панетта, бывший директор ЦРУ, сказал в передаче канала CBS Face to Nation, что в своем стремлении создать работоспособные МБР, которые могут применяться с ядерным оружием, Северная Корея опередила разведывательное сообщество, не ожидавшее таких темпов.
«Быстрота, с которой им удалось достичь таких результатов — это, откровенно говоря, удивило как Соединенные Штаты, так и весь мир», — сказал он.
Неясно, кто несет ответственность за продажу ракет и конструкторских знаний, а у разведслужб есть самые разные теории относительно подробностей этих событий. Однако Эллеман предлагает серьезную версию, основанную на косвенных доказательствах, в центре которой приходящий в упадок заводской комплекс и частично безработные инженеры.
«Я сочувствую этим людям, — сказал Эллеман, который приезжал на завод десять лет назад, когда работал над федеральными проектами по сокращению вооружений. — Они никому не желают зла».
Днепропетровск называют самым быстро вымирающим городом в мире. Огромная фабрика к юго-востоку от Киева, некогда генератор холодной войны, испытывает трудности с поиском клиентов. Сотрудники американской разведки отмечают, что Северная Корея десятилетиями пользуется услугами черного рынка ракетных технологий и с его помощью строит собственную инфраструктуру университетов, конструкторские бюро и заводы.
Она также набирает себе в помощь специалистов: в 1992 году сотрудники московского аэропорта задержали команду экспертов по ракетам, направлявшихся в Пхеньян.
Для Северной Кореи это была лишь небольшая заминка. Она заполучила чертежи для компактной ракеты R-27, которую изготавливали для советских подлодок. Их создавали в конструкторском бюро им. Макеева, в оборонно-промышленном комплексе на Урале, где и работали те самые специалисты отщепенцы, задержанные в московском аэропорту.
Однако устройство R-27 оказалось слишком сложным, и северокорейцам не удалось его воспроизвести и успешно запустить.
В конце концов, они обратились к альтернативному источнику секретов двигателей — украинскому заводу «Южмаш», а также его конструкторскому бюро «Южное». Двигатели этой команды было потенциально легче скопировать, потому что они были разработаны не для тесных подводных лодок, а для более вместительных ракет наземного базирования. Это во многом упростило задачу.
В экономическом плане заводское и конструкторское бюро столкнулись с новыми препятствиями после того, как Россия в начале 2014 года вторглась на Украину и присоединила Крым. Начался период прохладных отношений между двумя странами, и Москва отказала от своих намерений поручить «Южмашу» выпуск новых версий ракеты SS-18.
Читайте также: Скандал века: США обвиняют Украину в помощи Северной Корее в создании ядерных ракет
В июле 2014 года в докладе Фонда Карнеги за международный мир прозвучало предупреждение о том, что такого рода экономический упадок может привести к тому, что украинские ракетные и атомные эксперты «потеряют работу, а их бесценные навыки смогут оказаться на службе у непредсказуемых режимов и распространителей».
Первые признаки того, что украинский двигатель попал в руки Северной Кореи, появились в сентябре, когда Ким руководил наземным испытанием нового ракетного двигателя, который аналитики назвали самым большим и мощным на сегодняшний день.
Норберт Брюгге (Norbert Brü gge), эксперт из Германии, сообщил, что фотографии запуска двигателя говорят о сильном сходстве между ним и моделью «Южмаш» RD-250.
Еще большая тревога поднялась после второго наземного запуска нового северокорейского двигателя в марте, а также осуществленного с его помощью запуска новой ракеты средней дальности, Hwasong-12, в мае. Она побила северокорейский рекорд по дальности полета. Его высокая траектория, если ее выровнять, составила примерно 2800 миль — достаточно далеко, чтобы долететь и перелететь американскую военную базу в Гуаме.
Первого июня Эллеман оставил тревожное сообщение. Он утверждал, что мощный двигатель был явно изготовлен «другим производителем в отличие от всех прочих двигателей, которые мы видели раньше».
По словам Эллемана, диверсификация за счет новой линейки ракетных двигателей была важна Северной Корее потому, что тем самым она ниспровергала предположения Запада о ракетной мощи страны: «Нас могли ожидать сюрпризы».
Именно так и случилось. Первое из двух испытаний новой северокорейской ракеты Hwasong-14 в июле подтвердило дальность ее полета, достаточную, чтобы угрожать Аляске, и это стало для разведсообщества полной неожиданностью. Вторая ракета пролетела расстояние, достаточное для того, чтобы достичь западного побережья и, возможно, Денвера или Чикаго.
На прошлой неделе в «Вестнике атомщиков» был представлен подробный анализ нового двигателя, а также выводы о том, что он был сделан по образцу RD-250. Эта находка, по мнению аналитиков, «поднимает новые и потенциально зловещие вопросы».
Всплывающие подсказки предполагают не только новые угрозы со стороны Северной Кореи, но и новые опасности глобального распространения ракетного оружия, поскольку украинский завод финансово остается в плачевном состоянии. Сегодня на нем производят троллейбусы и тракторы, а руководство ищет новые контракты по ракетам, которые помогут предприятию частично вернуть себе былую славу.Дэвид Сангер (David Sanger), Уильям Броад (William J. Broad)
Читайте также: ВАЖНО: Советник Путина заявил, что Новороссию и Малороссию нужно вернуть в состав России (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Крыму теперь все изменилось
Все теперь по-новому. Оно и понятно…
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Николай Стариков: 2019 — как год большого перелома, может стать концом войны в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Нападет ли Путин и если нападет, то куда надо бежать? — шокирующий опрос на улицах Киева (ВИДЕО)
Опальный украинский журналист Александр Мединский решил поинтересоваться у жителей столицы, верят ли они в возможность военного конфликта между Россией и Украиной и что они будут делать в случае появления русских танков на улицах родного города.
Ответы получились весьма неожиданные.
Читайте также: Офицер ВСУ рассказал, как Россия будет громить украинскую армию
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Идея Малороссии коренным образом изменила всю ситуацию – Стариков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Украине вскрыли шокирующую схему аферы Порошенко по присвоению энергии страны
Украинский журналист Александр Дубинский опубликовал скандальное расследование об энергетической афере Порошенко по присвоению энергетических предприятий Украины.
Завтра, 15 августа, на Украине будут распроданы государственные доли пяти энергетических компаний: Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго, Донецкоблэнерго, Днепрооблэнерго и Киевэнерго.
Основную роль в этой распродаже сыграет Ринат Ахметов. Донецкий олигарх немало «хапнул» на подаренной властью схеме «Роттердам плюс», сообщает киевский журналист.
Напомним, формула формирования цены на уголь, известная как «Роттердам плюс», закрепила цену угля к его цене в порту Роттердама. Это позволило Ринату Ахметову и его партнерам во власти закупать по необоснованно завышенной цене антрацит из Донбасса, что принесло им колоссальную прибыль — до 17 миллиардов гривен за год.
Теневые доходы от «Роттердам плюс» Ахметов разделил поровну с самым влиятельным политиком Украины — Петром Порошенко. Об этом ранее писал целый ряд украинских СМИ.
Приватизация облэнерго позволит легитимизировать эти доходы. Выступив покупателем государственных долей в облэнерго, Ахметов запустит очередной этап создания энергетической империи Порошенко.
Очевидно, Петро настолько стесняется расширения своего бизнеса во время президентского срока, что вынужден изобретать различные схемы. Стартовая цена государственных долей в облэнерго настолько мала как раз потому, что, судя по всему, покупателем выступает сам президент.
В результате реализации этой схемы, к концу года около 40% облэнерго будут сконцентрированы в приближенных к Порошенко руках. Это сделает его держателем самого большого пакета акций распределяющих энергосетей на Украине.
Вот и думайте после этого, кому на руку перманентное повышение тарифов на ЖКХ для жителей Украины.
Читайте также: «Это катастрофа!» — Тимошенко о поставках Украиной оружия в КНДР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Советник Путина заявил, что Новороссию и Малороссию нужно вернуть в состав России (ВИДЕО)
Исторические земли Малороссии и Новороссии необходимо вернуть в состав России, иначе эти территории, оккупированные проамериканскими марионетками, постоянно будут угрожать безопасности России.
Об этом заявил советник Путина Сергей Глазьев.
«Народ никогда не признает ни в какой форме украинского нацизма. Благодаря мудрому решению нашего президента, Крым вернулся бескровно, легитимно, с триумфом. Но, к сожалению, мы не смогли сделать должное на остальной части Русского мира… Хочу сказать, что до тех пор, пока мы не вернём Малороссию и Новороссию в состав России, мы будем жить с этой загнивающей раной — захваченной частью Русского мира, где ведётся произвол, и миллионы людей дрессируются в антирусской истерике. Мы все время будем находиться под угрозой безопасности и эскалации этой гибридной войны на самом уязвимом для нас фронте», — сказал он во время международного патриотического лагеря-форума «Донузлав-2017».
Также Глазьев отметил отсутствие на Украине легитимной и договороспособной власти, что не стоит надеяться на крах нынешнего киевского режима.
«Украина на сегодняшний день — это оккупированная территория. Там нет легитимной власти, там не с кем разговаривать, там нет людей, которые могут принять на себя ответственность за реализацию политических договоренностей. Там есть только прислужники американских агрессоров, которые получают инструкции из американского посольства, оттуда же получают финансирование и, фактически, обслуживают американские интересы на Украине», — отметил советник президента.
Кроме того, он подчеркнул, что не стоит надеяться на крах нынешнего киевского режима.
«Спецификой американской оккупации на сегодняшний день является ее коммерческая самоокупаемость. Поэтому нельзя надеяться, что этот режим рухнет сам по себе, потому что будут исчерпаны материальные ресурсы», — резюмировал Глазьев.
Читайте также: Какого хрена нам травят, что в Крыму полная жопа? — экс-«атошник» в шоке после визита на полуостров (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские военные задержали сотрудников предприятия «Вода Донбасса»
Украинские военные задержали сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Сегодня в 15.45 сотрудники коммунального предприятия „Вода Донбасса“ после рабочей смены на Донецкой фильтровальной станции на пассажирском автобусе направлялись к местам проживания. Дорогу им преградил военнослужащий ВСУ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Украинский военный произвел несколько очередей из автомата под колеса автобуса с требованием остановиться. Продержав двадцать минут в страхе пассажиров автобуса, большая часть из которых женщины, военнослужащий разрешил водителю автобуса продолжить движение. В результате данного инцидента сотрудники коммунального предприятия „Вода Донбасса“ испытали сильное психологическое потрясение». — заявил он.
«Это уже не первый случай беспредела, устроенного украинскими военными на Донецкой фильтровальной станции. Командование ВС ДНР призывает Миссию ОБСЕ и международные правозащитные организации обратить особое внимание на данный факт, так как нарушение функционирования ДФС может повлечь гуманитарную катастрофу», — подчеркнул Басурин.
Читайте также: ВСУ продолжают обстреливать мирные города и поселки Донбасса
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР выдали более 105 тысяч паспортов республиканского образца
Более 105 тысяч жителей ДНР получили паспорт республиканского образца с момента начала выдачи (16 марта 2016 года) документов.
Об этом сегодня корр. ДАН заявил начальник миграционной службы МВД Республики Владимир Краснощека.
«С начала выдачи паспортов на утро сегодняшнего дня миграционная служба министерства внутренних дел выдала 105100 паспортов республиканского образца.
Число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок», — отметил Краснощека.
По словам собеседника, с марта прошлого года принято 115360 заявок. То есть документ гражданина ожидают еще чуть более 10 тысяч жителей ДНР.
Напомним, что выдача паспортов началась в Республике 16 марта 2016. Первым 20 гражданам документы выдал лично Глава ДНР Александр Захарченко.
Тогда власти заявляли, что в первую очередь паспорта получат жители, которые на момент получения достигли 16, 25 и 45 лет, а также утерявшие по различным причинам украинский паспорт. О начале же массовой паспортизации населения Захарченко заявил позднее, 21 июня.
Добавим, что 19 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территориях ДНР и ЛНР. Отмечалось, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права». Указ будет действовать «на период до политического урегулирования ситуации» в регионе на основании Минских соглашений.
Читайте также: «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за 13—14 августа
К оглавлению | Источник: rusvesna.su