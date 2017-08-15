Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017

Согласно опубликованному в понедельник экспертному анализу и секретной оценке американских спецслужб, своими успехами в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты — по всей видимости, способной достичь Соединенных Штатов — Северная Корея обязана мощным ракетным двигателям, приобретенным на черном рынке, вероятно, с украинского завода, исторически связанного с российской ракетной программой.

Эти исследования могут пролить свет на загадочный прорыв Северной Кореи после целой серии неудачных запусков, некоторые из них, возможно, были обусловлены срывом цепей поставок и кибератаками, которые организовывали Соединенные Штаты. Как сообщается в новом исследовании специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана (Michael Elleman), после этих неудач Северная Корея за последние два года внесла изменения в конструкторские проекты и сменила поставщиков.

Такая степень помощи, оказываемой Северной Корее извне, была бы заметна, потому что президент Трамп назвал основным источником экономической и технологической поддержки Северной Кореи один лишь Китай. Он никогда не выдвигал обвинений в адрес Украины или России, хотя после недавнего запуска северокорейской МБР в прошлом месяце его госсекретарь Рекс Тиллерсон косвенно сослался на Китай и Россию как на «основных экономических партнеров» страны.

Эксперты, изучавшие снимки, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, пришли к выводу, что они спроектированы по образцу тех, которые когда-то приводили в действие ракетный флот Советского Союза. Двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла запустить 10 термоядерных боеголовок с одного континента на другой.

Эти двигатели производились лишь на нескольких бывших советских объектах. Государственные следователи и эксперты сосредоточили свое внимание на ракетном заводе в Днепропетровске (Украина), на окраине тех территорий, где Россия ведет вялотекущую войну с целью обособить часть Украины. Во времена холодной войны завод изготавливал самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36. Он остался одним из ведущих производителей российских ракет даже после обретения Украиной независимости.

Однако с тех пор, как в 2014 году пророссийский президент Украины Виктор Янукович лишился власти, государственная фабрика, известная как «Южмаш», переживает трудные времена. Русские отменили модернизацию своего ядерного арсенала.

Завод используется не на полную мощность, страдает от обилия неоплаченных счетов и низкого морального духа. Эксперты полагают, что это наиболее вероятный производитель двигателей, благодаря которым в июле состоялись два испытания МБР. Именно они стали первым свидетельством того, что у северокорейских ракет есть, пусть не точность или технологии, но диапазон, достаточный для того, чтоб представлять угрозу американским городам.

«Скорее всего эти двигатели украинского производства — по всей вероятности, незаконного, — сказал Эллеман в интервью. — Большой вопрос в том, сколько их имеется в наличии и помогают ли им сейчас украинцы. Я очень обеспокоен».

Он добавил, что его догадки подтвердили следователи Организации Объединенных Наций, обнаружившие, что шесть лет назад Северная Корея пыталась украсть ракетные секреты с украинского комплекса. Тогда были пойманы два северокорейца, а в докладе ООН говорится, что они пытались украсть информацию о передовых «ракетных системах, жидкостных двигателях, космических объектах и ракетных топливных системах».

Теперь следователи уверены, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян возобновил свои попытки.

Подробный анализ Эллемана является общедоступным подтверждением того, о чем чиновники разведки уже давно говорят с глазу на глаз: в основе новых ракет лежит столь сложная технология, что северокорейцы просто не смогли бы так быстро на нее переключиться. Похоже, они впервые запустили новый двигатель в сентябре — а это значит, что на то, чтобы перейти с этого базового этапа к запуску МБР, им потребовалось всего десять месяцев — короткой промежуток времени, если, конечно, им не удалось приобрести чертежи, оборудование и экспертов на черном рынке.

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Белый дом никак не прокомментировал эти оценки разведки.

В прошлом месяце «Южмаш» опроверг сообщения о том, что заводской комплекс борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай. На веб-сайте компании говорится, что она никогда не участвовала и не собирается участвовать в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины».

Американские следователи в это не верят, хотя и говорят об отсутствии каких-либо доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, недавно посетившего Белый дом, было поставлено в известность или контролировало то, что происходило внутри комплекса. Каким образом спроектированные российскими инженерами двигатели RD-250 попали в Северную Корею, все еще остается загадкой.

Эллеман не смог исключить возможности того, что крупное российское ракетное предприятие «Энергомаш», поддерживающее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей RD-250 в Северную Корею. Он сказал, что оставшиеся двигатели RD-250 также могут храниться на российских складах.

Но тот факт, что мощные двигатели действительно попали в Северную Корею, несмотря на многочисленные санкции ООН, свидетельствует о несостоятельности разведслужб целого ряда стран, которые тщательно следят за Пхеньяном.

Поскольку в 2014 году президент Барак Обама распорядился активизировать подрывную деятельность в отношении северокорейских ракетных систем, американские официальные лица внимательно следили за их успехом. Осенью прошлого года казалось, что они одержали самую крупную свою победу, когда Ким приказал свернуть летные испытания «Мусудана», ракеты средней дальности, которая находилась в центре внимания американского саботажа.

Но как только Ким отдал распоряжение приостановить испытания этой системы, Северная Корея представила вниманию публики двигатели новой конструкции. И эти тесты прошли намного успешнее.

Американские официальные лица не станут говорить, когда именно они осознали эту смену направления. Но многое свидетельствует о том, что они опоздали.

В воскресенье Леон Панетта, бывший директор ЦРУ, сказал в передаче канала CBS Face to Nation, что в своем стремлении создать работоспособные МБР, которые могут применяться с ядерным оружием, Северная Корея опередила разведывательное сообщество, не ожидавшее таких темпов.

«Быстрота, с которой им удалось достичь таких результатов — это, откровенно говоря, удивило как Соединенные Штаты, так и весь мир», — сказал он.

Неясно, кто несет ответственность за продажу ракет и конструкторских знаний, а у разведслужб есть самые разные теории относительно подробностей этих событий. Однако Эллеман предлагает серьезную версию, основанную на косвенных доказательствах, в центре которой приходящий в упадок заводской комплекс и частично безработные инженеры.

«Я сочувствую этим людям, — сказал Эллеман, который приезжал на завод десять лет назад, когда работал над федеральными проектами по сокращению вооружений. — Они никому не желают зла».

Днепропетровск называют самым быстро вымирающим городом в мире. Огромная фабрика к юго-востоку от Киева, некогда генератор холодной войны, испытывает трудности с поиском клиентов. Сотрудники американской разведки отмечают, что Северная Корея десятилетиями пользуется услугами черного рынка ракетных технологий и с его помощью строит собственную инфраструктуру университетов, конструкторские бюро и заводы.

Она также набирает себе в помощь специалистов: в 1992 году сотрудники московского аэропорта задержали команду экспертов по ракетам, направлявшихся в Пхеньян.

Для Северной Кореи это была лишь небольшая заминка. Она заполучила чертежи для компактной ракеты R-27, которую изготавливали для советских подлодок. Их создавали в конструкторском бюро им. Макеева, в оборонно-промышленном комплексе на Урале, где и работали те самые специалисты отщепенцы, задержанные в московском аэропорту.

Однако устройство R-27 оказалось слишком сложным, и северокорейцам не удалось его воспроизвести и успешно запустить.

В конце концов, они обратились к альтернативному источнику секретов двигателей — украинскому заводу «Южмаш», а также его конструкторскому бюро «Южное». Двигатели этой команды было потенциально легче скопировать, потому что они были разработаны не для тесных подводных лодок, а для более вместительных ракет наземного базирования. Это во многом упростило задачу.

В экономическом плане заводское и конструкторское бюро столкнулись с новыми препятствиями после того, как Россия в начале 2014 года вторглась на Украину и присоединила Крым. Начался период прохладных отношений между двумя странами, и Москва отказала от своих намерений поручить «Южмашу» выпуск новых версий ракеты SS-18.

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В июле 2014 года в докладе Фонда Карнеги за международный мир прозвучало предупреждение о том, что такого рода экономический упадок может привести к тому, что украинские ракетные и атомные эксперты «потеряют работу, а их бесценные навыки смогут оказаться на службе у непредсказуемых режимов и распространителей».

Первые признаки того, что украинский двигатель попал в руки Северной Кореи, появились в сентябре, когда Ким руководил наземным испытанием нового ракетного двигателя, который аналитики назвали самым большим и мощным на сегодняшний день.

Норберт Брюгге (Norbert Brü gge), эксперт из Германии, сообщил, что фотографии запуска двигателя говорят о сильном сходстве между ним и моделью «Южмаш» RD-250.

Еще большая тревога поднялась после второго наземного запуска нового северокорейского двигателя в марте, а также осуществленного с его помощью запуска новой ракеты средней дальности, Hwasong-12, в мае. Она побила северокорейский рекорд по дальности полета. Его высокая траектория, если ее выровнять, составила примерно 2800 миль — достаточно далеко, чтобы долететь и перелететь американскую военную базу в Гуаме.

Первого июня Эллеман оставил тревожное сообщение. Он утверждал, что мощный двигатель был явно изготовлен «другим производителем в отличие от всех прочих двигателей, которые мы видели раньше».

По словам Эллемана, диверсификация за счет новой линейки ракетных двигателей была важна Северной Корее потому, что тем самым она ниспровергала предположения Запада о ракетной мощи страны: «Нас могли ожидать сюрпризы».

Именно так и случилось. Первое из двух испытаний новой северокорейской ракеты Hwasong-14 в июле подтвердило дальность ее полета, достаточную, чтобы угрожать Аляске, и это стало для разведсообщества полной неожиданностью. Вторая ракета пролетела расстояние, достаточное для того, чтобы достичь западного побережья и, возможно, Денвера или Чикаго.

На прошлой неделе в «Вестнике атомщиков» был представлен подробный анализ нового двигателя, а также выводы о том, что он был сделан по образцу RD-250. Эта находка, по мнению аналитиков, «поднимает новые и потенциально зловещие вопросы».

Всплывающие подсказки предполагают не только новые угрозы со стороны Северной Кореи, но и новые опасности глобального распространения ракетного оружия, поскольку украинский завод финансово остается в плачевном состоянии. Сегодня на нем производят троллейбусы и тракторы, а руководство ищет новые контракты по ракетам, которые помогут предприятию частично вернуть себе былую славу.

Дэвид Сангер (David Sanger), Уильям Броад (William J. Broad)

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