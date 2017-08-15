Минтруд легализовал более 800 тысяч работающих в тени россиян

Министерство труда обнаружило в России в первом полугодии 2017 года более 864 тысяч работников в теневом секторе. Из них 94 процента (810 тысяч) уже легализованы, с ними заключены трудовые договоры. Об этом заявил глава министерства Максим Топилин, передает в понедельник, 14 августа, «Интерфакс».

Он напомнил, что за два последних года в российских регионах было легализовано около 4,5 миллиона человек — это позволило собрать более 35,6 миллиарда рублей страховых взносов.

Как вывести из тени россиян, зарабатывающих втайне от государства

Большая часть теневого сектора экономики, по данным Минтруда, приходится на такие сферы как строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг, а также транспортные услуги.

В начале апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в 2016 году были легализованы зарплаты не менее 2,5 миллиона россиян.

С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Норма распространяется на три профессии — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Изначально планировалось, что под действие нормы попадут 45 профессий.

По разным оценкам, в теневом секторе экономики России заняты от 15 до 22 миллионов человек.