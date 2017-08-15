Минтруд легализовал более 800 тысяч работающих в тени россиян
Министерство труда обнаружило в России в первом полугодии 2017 года более 864 тысяч работников в теневом секторе. Из них 94 процента (810 тысяч) уже легализованы, с ними заключены трудовые договоры. Об этом заявил глава министерства Максим Топилин, передает в понедельник, 14 августа, «Интерфакс».
Он напомнил, что за два последних года в российских регионах было легализовано около 4,5 миллиона человек — это позволило собрать более 35,6 миллиарда рублей страховых взносов.
Большая часть теневого сектора экономики, по данным Минтруда, приходится на такие сферы как строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг, а также транспортные услуги.
В начале апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в 2016 году были легализованы зарплаты не менее 2,5 миллиона россиян.
С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Норма распространяется на три профессии — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Изначально планировалось, что под действие нормы попадут 45 профессий.
По разным оценкам, в теневом секторе экономики России заняты от 15 до 22 миллионов человек.
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Чиновники на местах хорошо знают, кто у них платит зарплаты в конвертах. Но ни кто ни чего не предпринимает. Потому что свой карман ближе государственнго. За презенты и откаты они покрывают этих господ.