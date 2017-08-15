Миф о «Джавелинах»: Киев нарвется на жесткую «ответку». Главное, что эти поставки развяжут руки России

Последнее время все сходят с ума по поводу возможных поставок американского противотанкового вооружения нацистской хунте в Киеве. Чаще всего поминают переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Эти рассказы обыкновенно включают в себя обсуждение систем вооружений по параметрам «оборонительные» вооружения — против «наступательных» и «смертельные» — против «нелетальных».

Обсуждение этого вопроса всегда демонстрирует детскую веру в существование какой-то волшебной технологии, которая на поле боя будет творить чудеса. Ничего из этого не имеет никакого отношения к реальному миру, и поэтому ребята, которые пишут подобного рода чушь, любят прятать свое невежество, щедро присыпая свои статьи такими ничего не значащими показателями, как «дальность действия», «бронебойность» и «типы систем управления». Или выражениями типа «выстрелил и забыл».

Истина же состоит в том, что все эти самопровозглашенные эксперты цитируют друг друга и попугайничают в рамках официальной пропаганды, которая пытается доказать, что поставка вооружений на Украину будет в состоянии изменить ситуацию. Последнее, фактически, верно. Но только не в военном отношении. Так что, попробуем найти смысл во всей этой чепухе.

Во-первых, забудьте бестолковые концепты типа «оборонительные» вооружения — против «наступательных» и «смертельные» — против «нелетальных». Все вооружения смертельные и все они наступательные, пусть лишь потенциально. Даже предположительно «оборонительное» оружие на самом деле может использоваться для «защиты» наступательных вооружений/подразделений/сил и потому оно играет очень важную роль в наступательных операциях. Даже полевая форма одежды или фляжка воды выполняют наступательные функции, когда их используют в наступлении, прежде всего, потому что они просто делают это наступление возможным.

Во-вторых, современная война просто слишком сложна для того, чтобы одна система вооружений могла радикально изменить лицо поля боя. Когда Хезболла использовала произведенные в России РПГ-29, АТ-14 «Корнет» и «Метис-М» и успешно уничтожала самый передовой израильский танк Merkava-4, это само по себе не определило исход войны. Да, израильтяне были в шоке от поражения их лучшего танка. Но шок их был не более того, что они испытывали, сталкиваясь с отлично оборудованной фортификационной системой, которую Хезболла за несколько лет выстроила вдоль израильско-ливанской границы. Или от ударов ракет Хезболлы по крейсерам класса Saar-5.

Честно говоря, вся эта западная одержимость военными высокими технологиями (наравне с такой инфантильной верой в то, что более дорогие вооружения по какой-то неведомой причине лучше, чем более дешевые) отражает ту культуру, которая в обретении победы давно перестала полагаться на мужество, храбрость, смелость, отвагу, патриотизм и даже на хорошую тактику.

Вся эта голливудская чушь рухнула в 2006 году, когда второсортные силы Хезболлы (лучших держали в резерве к северу от реки Литани) нанесли поражение лучшим из лучших, якобы, «непобедимым» вооруженным силам Израиля, включая «Голанскую бригаду». Хезболла победила именно потому, что ее бойцы проявили моральные и интеллектуальные качества, которые полностью отсутствуют в вооруженных силах западных государств.

Надо ли упоминать, что западные военные «эксперты» принимают героические усилия, чтобы умалчивать об этом. И правильно — что могут они сказать про мораль и духовность? Что же касается вашингтонского режима, то он просто провозгласил: «Израиль победил». И конец всем дискуссиям.

Поразительная способность верить своей собственной пропаганде — вот корень заблуждений лиц, принимающих решения в США, которые притворяются, будто верят в то, что поставки «оборонительных» противотанковых ракет киевской хунте хоть как-то изменят баланс сил между украинской армией и разномастными эскадронами смерти, с одной стороны, и силами Новороссии — с другой. Не изменят. Хотя бы потому, что США «уже» поставляли противотанковые вооружения украинцам (через Румынию, Болгарию, Польшу и другие страны).

Нам известно об этом благодаря сообщению разведывательно-аналитического ресурса SouthFront, команда которого получила эксклюзивные фотографии контракта между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic USA на предмет поставки смертельных вооружений Украине (см. здесь). И это только один пример; скорее всего, имеется множество других.

Те, кто свято верит в американскую пропаганду, скажут, что «передовые» «Джавелины» намного лучше всего, что мы уже видели на Украине до сего момента, и что их поставки действительно что-то изменят. Рассмотрим это утверждение несколько подробнее.

Верно то, что «Джавелин» — довольно сложная и высокотехнологичная система. В отличие от большинства других противотанковых вооружений «Джавелин» после выстрела не надо контролировать, поскольку он сам ведет себя к цели. Это дает огневому расчету возможность спрятаться в укрытии и не беспокоиться о том, как попасть в цель (отсюда и характеристика «выстрелил и забыл»). «Джавелин» также может поразить танк сверху, где танковая броня, обычно, намного тоньше, чем в передних и боковых секторах. Становится ли «Джавелин» благодаря этим характеристикам чем-то вроде супер-оружия? Да ничего подобного!

Во-первых, все утверждения о тактико-технических характеристиках «Джавелина» нужно воспринимать с изрядной долей скепсиса. Одно дело, когда этой системой управляют профессионалы-эксперты в прекрасных условиях полигона при нулевом риске. И совсем другое — попытаться применить ее же, но против настоящих танков, защищаемых пехотой, снайперами, артиллерией и собственными ракетными системами. Прибавьте к этому весьма сложную местность и зачастую экстремальные природные условия (грязь, туман, дождь, снег, ветер, растительность, населенные пункты и т. д.), и все квази-чудодейственные возможности любой капризно-причудливой системы вооружений внезапно и очень быстро сходят на нет. Кроме того, для «Джавелина» естественным образом присущи все недостатки, характерные для большинства систем целеуказания и наведения, использующих инфракрасное излучение. Они зависят от медленно действующей и короткоживущей системы охлаждения. А тот факт, что в полете ракета неконтролируема, означает, что ее систему наведения можно «обмануть» разнообразными источниками тепла.

Одной из главных проблем американских поставок «Джавелинов» на Украину является то, что в результате этого у русских (политически говоря) окажутся развязанными руки, и они смогут поставлять в Новороссию свои собственные системы вооружений, включая станции активных помех в инфракрасном диапазоне, системы активной защиты танков или даже противотанковые ракеты. И никто не знает, как «Джавелин» на самом деле будет действовать против современных российских систем.

Но даже если против них он будет работать хорошо, правильное применение «Джавелина» будет целиком зависеть от подготовки и мотивированности не только полевых огневых расчетов, но и от подготовки и мотивированности поддерживающих и поддерживаемых сил. В конце концов, противотанковую позицию редко используют «саму по себе». Обычно, эти вооружения задействуются как составную часть наступательных или оборонительных сил. Исход боя, таким образом, является просто производным от эффективности самых разнообразных задействованных подразделений и систем. Проще говоря, если ваша пехота — дерьмо, то ваши противотанковые расчеты дела не поправят.

Но настоящая проблема, конечно же, не техническая, а политическая.

Открытые поставки этих вооружений хунте будут означать, что США, игнорируют «Минск-2» и игнорируют мнение западных европейцев (у восточных европейцев своего «мнения» нет, они просто соревнуются за звание наиболее русофобского «союзника» неоконов; поэтому их никто особо-то в расчет и не берет).

Действительность на земле заключается в том, что у русских имеется то, что иногда называется «эскалационным доминированием». Это они, а не американцы, контролируют то, насколько глубоко, широко и быстро будет осуществляться эскалация. Например, Россия может за несколько дней тайно поставить систем противотанковых вооружений больше, чем США смогут поставить за несколько месяцев.

Набор российских вариантов велик; он включает невоенные меры. Не будет ли иронично, если после нескольких лет антироссийских санкций, якобы, направленных на то, чтобы отговорить Россию от поддержки «сепаратистов», эта поставка противотанковых вооружений Украине окончательно убедит Кремль в необходимости сделать то, от чего он воздерживался ранее, но что он все еще очень даже может сделать — бросить весь свой вес на чашу республик Новоросии и приступить к активной дестабилизации оккупированной нацистами Украины. Только на этот раз по-настоящему. Если русские осознают, что терять им нечего, что никто на Западе не настроен всерьез искать решение на путях переговоров, то русские могут даже признать две республики Новороссии и направить туда свои вооруженные силы, но на этот раз — под открытым взглядом СМИ, под развивающимися знаменами, давая интервью на границе. Что в этом случае сделают США? Пошлют еще оружие? Пошлют войска? Да ни у кого в Европе не хватит для этого мужества. А это оставит США в одиночестве и потребует осуществлять такую политику, против которой будут выступать все.

Истина заключается в том, что вся эта концепция поставок «Джавелинов» — чисто политическая пропаганда. Поставки эти, в лучшем случае, ничего не изменят, а в худшем — могут привести к резкой эскалации «на земле». Таким образом, в любом случае вся эта идея не имеет никакого смысла. Это — просто способ, которым неоконы планируют и далее унижать Трампа и саботировать его наивные планы по сотрудничеству с русскими. И еще — это способ того, как преподнести эмигрантскому националистическому украинскому лобби несбыточную мечту о нанесении поражения «сепаратистам» (на оккупированной нацистами Украине «Джавелины», конечно же, преподносятся в качестве супер-оружия, которое, дескать, вселяет неземной ужас в Путина). У меня нет никаких сомнений в том, что вооруженные силы США и разведывательное сообщество целиком понимают тщетность и потенциально опасную природу этой идеи. Но сказать об этом открыто они не могут.

«Воины холодной войны», чуть было не ставшие в США ископаемыми, мечтают о том, чтобы поставлять на Украину «Джавелины» так же, как ЦРУ поставляло «Стингеры» в Афганистан. По официальной американской версии, эти поставки внесли ключевой вклад в «поражение» СССР в Афганистане. Эта версия слишком далека от истины, чтобы сейчас ее обсуждать в деталях. Но упомяну несколько из основных заблуждений.

Во-первых, укрохунта не идет ни в какое сравнение с моджахедами, а вооруженные силы Новороссии — не то же, что вооруженные силы СССР. Во-вторых, хоть советские войска действительно несли тяжелые потери в первое время после поставок «Стингеров», они довольно быстро адаптировались тактически и разработали эффективные меры противодействия. И наконец, в Афганистане у советской стороны было абсолютное материальное и технологическое превосходство над афганцами, что вряд ли можно сказать про Новороссию. И вообще, все это чепуха — не «Стингеры» одержали победу над советскими войсками, и «Джавелины» не победят Новороссию.

Тем временем, имеется масса причин опасаться за будущее двух новороссийских республик. Во-первых, стабильный приток вооружений и экспертов с Запада на территорию оккупированной нацистами Украины может, в конце концов, привести к тому, что возможности укронацистов существенно возрастут. Во-вторых, в отдельных, но ключевых, областях — таких, как разведка переднего края и целеуказание — силы хунты добились серьезного прогресса. В-третьих, просто цифры. Сейчас соотношение сил составляет примерно 3:1 в пользу укронацистов. Это, само по себе, уже нехорошо. Поэтому реальный вопрос заключается в том, насколько хорошо силы Новороссии подготовились и исправили те недостатки, которые у них отмечались последние годы. По крайней мере, одно недавнее сообщение свидетельствует, что этого не произошло. Честно говоря, я не знаю, но надеюсь, что мы никогда об этом и не узнаем

Заключение

Поставки «Джавелинов» хунте могли бы изменить положение вещей, но не в военной, а в политической сфере. Они послужат сигналом о том, что США не заинтересованы в решении вопроса путем переговоров, а также о том, что европейцы не в состоянии обуздать американских неоконов. Сейчас некоторые американцы высказывают предположения о том, что эти вооружения будут храниться на западной Украине в качестве резерва на случай гипотетического нападения со стороны России. Это просто смешно. Если на самом деле русские (из России) решатся напасть, то 200 (или около того) «Джавелинов» в районе Ивано-Франковска или Львова не будут иметь никакого значения (да, если уж на то пошло, то и на линии соприкосновения тоже). Более того, эта одержимость «железом» на самом деле свидетельствует о деструктивных и инфантилистских тенденциях. Чего еще ждать от политиков? Но серьезные и взрослые люди в этой одержимости участвовать не должны. И наконец, я бы поспорил, что «Джавелины» эти нацелены вовсе не на Новороссию. Они нацелены на Дональда Трампа. Как только вы примете этот факт во внимание, то все остальное встанет на свои места.