Малаховщина расползается!

Заслуженный работник культуры Сергей Малютин об уходе известного телеведущего А.Малахова с «Первого канала»

Уже две недели в СМИ и соцсетях обсуждаются слухи об уходе Андрея Малахова с Первого канала. При этом немалое число вполне уважаемых людей, высказывая свои сожаления по этому поводу, называют Малахова талантливым, даже «грандиозным» ведущим, но надеются, что он найдёт себе достойное место и будет по-прежнему радовать своим творчеством миллионы телезрителей.

Вот что, например, написала в фейсбуке известная актриса и сценаристка Елена Скороходова: «Малахова можно любить или не любить, но то, что ведущий он грандиозный - это очевидно. Он абсолютно свободен в кадре, невероятно обаятелен, у него хорошая речь, дикция, широкий кругозор... Не знаю, что там ему наговаривают в наушник, но всё, что он произносит, рождается якобы им. Он всё видит, всех слышит, я никогда не чувствую, что он пытается загнать нас всех в какой-то изначально придуманный сценарий. Всё возникает сейчас, здесь...»

Другие поклонники его студийного творчества выражаются попроще, но более определённо: «Малахов - профессионал! В отличие от многих ведущих на ТВ, он очень достойно себя ведёт. Интеллигентный и тактичный. Не такой, как многие ведущие политических шоу, и не "гопник"».

При этом некоторым почитателям его творчества явно изменяет элементарная логика. То есть они отдают отчёт в нравственной ущербности передач, которые ведёт Андрей Малахов, но сам Малахов - словно бы ни при чём и не имеет никакого отношения к тому, что происходит в студии! Вот характерные высказывания подобного рода: «Я думаю, что в этом безумии хоть кто-то увидит себя. Отец, бросивший ребёнка и жену без средств к существованию, шестидесятилетняя бизнес вумен, пытающаяся вернуть двадцатипятилетнего альфонса. Правда, я сама не смотрю это шоу. Я могу выбрать для себя две передачи из ста». «Малахов замечательный ведущий, уйдет с шоу, найдёт место получше. Само шоу "Пусть говорят" изжило себя. Смотреть противно, когда говорят все одновременно, как куры в курятнике. Темы негативные, "отстой2. Склоки, драки. Складывается впечатление, что в нашей стране нет позитива и все живут несчастливо. Малахов достоин вести более интеллектуальные шоу».

Нет, дорогие защитники «грандиозного» ведущего! Давайте будем последовательными. Именно этот, а не какой другой, милый и обаятельный ведущий является, если называть вещи своими именами, соучастником грандиозной грязи на телевидении и вместе со своей командой способствует высвобождению самых низменных чувств и эмоций в людях – как в студии, так и у экранов телевизоров. Мне всегда было удивительно, что с ним соглашаются сотрудничать и участвовать в его самых одиозных передачах вполне вменяемые люди. Разумеется, не все подряд программы таковы (и здесь нужно вспомнить несколько по-настоящему хороших передач «Сегодня вечером»), но что это принципиально меняет в оценке малаховщины на российском ТВ?

Я имею в виду прежде всего нравственную сторону его работы. У Льва Толстого в его замечательном трактате «Что такое искусство?» есть очень важная мысль о том, что небесталанный художник может быть творцом чрезвычайно вредного искусства. Мне приходилось непосредственно наблюдать работу Малахова в студии ещё в старой его программе «Пять вечеров». Тогда он был не таким свободным и раскованным, а наоборот очень и очень «ведомым» - через те указания, подсказки и мат, который выдавали ему в его наушник... Но странное дело: ведущий со временем становится всё более профессиональным, названия программ меняются, а грязная суть их остаётся! А ведь Малахов уже давно не мальчик, он должен понимать, что нельзя быть одновременно ангелом и злодеем. И давно должен был сделать нравственный выбор: либо ты делаешь добрые и полезные передачи о знаменитых, но почему-то забытых людях, либо ты ежедневно, словно конвейер, профессионально множишь зло.

Где-то я услышал, что Андрей Малахов – верующий человек. Но нельзя ведь быть немножко верующим, как нельзя быть немножко беременной… Вспомнились известные слова из 17-ой главы Евангелия от Луки: «Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих».

А ведь всё (за редким исключением), что сознательно делает Андрей Малахов в своих передачах, как раз и подходит под это определение – «соблазны». Но не из-под палки же Малахов постоянно копается в грязном белье и профессионально участвует в скандальных студийных разборках, где прорываются наружу исключительно негативные инстинкты и эмоции и где намеренно подбираются маргинальные, дикие истории и персонажи?!

Когда-то я написал об осознанной разрушительной политике канала, возглавляемого Эрнстом: «Нынешняя российская реальность вовсе не такая, какая предстает в базарно-склочных студийных разборках у Андрея Малахова. Она другая, не такая простая и однозначная, но отнюдь не цинично-пошлая и уже не деструктивная и маргинальная, какой нам её усиленно хотят представить. Но надо отдать должное той команде, с которой работает Малахов: она умудряется находить на просторах огромной России такую грязь и таких нравственных уродов, лишённых такта, сострадания и добра, что поневоле перестанешь любить свой народ и свою страну. И, видимо, такая задача подспудно и стоит перед теми, кто находится у руля наших федеральных каналов».

Думаю, что Андрей Малахов, как человек неглупый, профессионал с «широким кругозором», прекрасно всё видит и отдаёт себе отчёт, в чём он участвует, но, по-видимому, в собственных глазах и глазах своих высокообразованных фанатов, считает себя выше всего этого. Наверное, действительно можно без особых угрызений совести ощущать себя выше всей этой грязи. Но только никуда не уйдёшь от сокрушительной Иисусовой оценки человека, через которого эта грязь приходит.

И совсем не случайно один из комментаторов слухов «об уходе Малахова» вольно или невольно повторил (только весьма недипломатичными словами) то, что два тысячелетия назад сурово изрёк Иисус о подобных проводниках соблазнов: «Утопите Малахова, пока такой удачный случай представился, привяжите ему к ноге телевизор и за борт».

P.S. Всё, вопрос решён! Вот уж и знаток всех закулисных сплетен Станислав Садальский подтвердил уход Малахова с Первого канала! А вместе с ним с места стронулась и вся его команда. Малаховщина расползается!..

Сергей Дмитриевич Малютин, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России (Курск)