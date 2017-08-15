Космические путешествия Догонов

Начиная с 1931 года, группа французских ученых-этнографов во главе с Марселем Гриолем и Жерменой Дитерлен вела исследования обычаев и верований африканского народа догонов, живущего на территории Западного Судана (современная Республика Мали).

Результатом тридцатилетней работы явилась монография по догонской мифологии “Бледный Лис”, первый том которой увидел свет в Париже в 1965 году. Три года спустя известный английский астроном У.Р.Дрейк обратил внимание на точное знание догонами параметров звезды Сириус.

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Не имеющие даже собственной письменности, догоны в своих космогонических мифах делят небесные тела на планеты, звезды и спутники. Звезды именуются “толо”, планеты – “толо гонозе” (звезды, которые движутся), а спутники носят название “толо тоназе” (звезды, которые описывают круги).

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Точность и четкость этих представлений поразительна, особенно если учесть, что речь идет о народе, ведущем первобытный образ жизни. У догонов к изучению древних мифов допущены только жрецы “олубару”, члены тайного “общества масок”, знающие особый язык “сиги со” (“язык Сириуса”)… В обычном же общении догоны говорят на “дого со” – языке догонов.

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Догоны считают Сириус тройной звездой, состоящей из главной звезды “сиги толо” и “звезд “по толо” и “эмме йа толо”. Поразительно точно указывается период их обращения вокруг главной звезды – 50 земных лет (современные данные: 49,9 года). Причем в их древних мифах содержится информация о том, что звезда “по толо” имеет небольшие размеры при огромном весе и плотности.

“Она самая маленькая и самая тяжелая из всех звезд и состоит из металла, называемого “саголу”, который более блестящий, чем железо и такой тяжелый, что все земные существа объединившись не смогли бы поднять и частицу…” В другом месте миф уточняет: “частица саголу” размерами с зерно проса весит столько же, сколько весят 480 ослиных вьюков” (т.е. около 35 тонн).

Методами современной науки было установлено, что Сириус действительно является двойной звездой, причем вторая ее компонента – белый карлик Сириус В, плотность которого может достигать 50 тонн в кубическом сантиметре…

Астрономами разных стран сегодня ведется научная дискуссия о наличии в этой звездной системе третьей компоненты – звезды Сириус С, по поводу которой несколько астрономов даже заявили, что “наблюдали ее в телескоп”… И хоть увидеть Сириус С снова больше пока не удалось, ряд специалистов усматривает в неправильностях траектории движения Сириуса А влияние третьей звезды.

Любопытное замечание высказал по этому поводу исследователь догонских мифов В.В.Рубцов. Он обратил внимание на то, что имя бога Тиштрйа, олицетворявшего у древних иранцев Сириус, происходит от индоевропейского термина, означавшего “три звезды”…

Согласно догонским мифам, когда звезда “по толо” (Сириус В), имеющая по мнению жрецов вытянутую орбиту, приближается к звезде “сиги толо” (Сириус А), – та начинает светить ярче.

Несколько лет назад астроном А.В.Архипов с целью проверить это утверждение сопоставил данные измерений яркости этой звезды за полтора столетия. Ученый пришел к заключению, что блеск Сириуса действительно колеблется, причем с периодичностью 50 лет, т.е. с периодом обращения Сириуса В вокруг Сириуса А…

Мало того, при сравнении этих колебаний с изменениями дистанции между этими звездами обнаружилась полная правота догонов – чем ближе к главной звезде ее спутник, тем она ярче!

Догонам известно также, что Сатурн опоясан “постоянным кольцом”, а у Юпитера имеются четыре крупных спутника, открытые Галилеем в 1610 году с помощью телескопа.

Свою астрономическую осведомленность жрецы догонов, хранители священного “языка Сириуса” (“сиги со”), объясняют тем, что их предки в незапамятные времена были переселены на эту планету с “по толо”, т.е. с Сириуса В.

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Содержащееся в догонском мифе о переселении утверждение, что “на первом году жизни людей на Земле звезда “по” ярко вспыхнула, взорвавшись, а затем в течение 240 лет медленно угасала”, позволяет предположить, что причиной межзвездной эмиграции населения Сириуса В послужила угроза взрыва звезды, который произошёл, когда догоны уже прибыли на новую планету…

Вавилонские, египетские, греческие и римские источники свидетельствуют, что Сириус, яркая бело-голубая звезда в созвездии Большого Пса, в древности выглядел иначе, чем сегодня. Так, в Вавилоне он носил имя Шуккуду – “раскаленная медь”, Птолемей в своем “Альмагесте” (II в н.э.) помещает Сириус в списке красных звезд, римский философ Луций Сенека около двух тысяч лет назад замечает: “Краснота Собачьей звезды (т.е. Сириуса) глубже, Марса – мягче, ее нет совсем у Юпитера…”

Однако уже в X веке нашей эры персидский астроном Аль-Суфи описывает Сириус бело-голубым, каким мы видим его сегодня. Современные ученые признают возможность перемен, происшедших с Сириусом за ничтожно малый по космическим масштабам срок 700-800 лет…

Астроном Д.Мартынов, рассмотрев возможные механизмы таких изменений, пришел к выводу, что Сириус В в одно из первых столетий нашей эры взорвался как полусверхновая звезда. По мнению ученого до момента взрыва Сириус В был “красным гигантом”, что обуславливало цвет всей системы Сириуса. После взрыва он превратился в “белый карлик” – исключительно плотную звезду размером с Землю…

Если к этому добавить, что взрыв Сириуса произошел “на первом году жизни людей на Земле”, то датировать переселение догонов с “по толо” можно временем между II и X столетиями нашей эры…

На одном из астрономических рисунков догонов изображены Солнце и Сириус, соединенные кривой, закручивающейся вокруг каждого из светил, причем диаметр Сириуса превышает диаметр Солнца.

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В 1975 году астроном из Марселя Эрик Геррье опубликовал книгу – “Эссе на тему догонской космогонии: ковчег Номмо”, в которой предположил, что “эта кривая представляет собой траекторию межзвездного перелета…”

Следует отметить, что мифы догонов о дальнем космосе во многом соответствуют современным научным взглядам. Так, например, догоны знают, что наша Галактика, видимая с Земли, как “Млечный путь”, это – “спиральный звездный мир” и считают, что таких “спиральных звездных миров” во Вселенной “бесконечно много”, а сама она, хотя и “бесконечна, но измерима”.

По мнению догонов, Вселенная населена различными живыми существами, причём первыми в ней появились растения. Например, семена тыквы и щавеля “перед тем, как попасть на Землю, легли на край Млечного Пути” и “проросли во всех мирах Вселенной”.

Догоны убеждены также, что “на других землях есть рогатые, хвостатые, крылатые, ползающие люди…”

Строго говоря, догонские мифы повествуют не об одном, а о нескольких “космических путешествиях”, первые из которых совершил некто по имени Ого, который в свой третий “звездный вояж” попадает на Землю, где превращается в “бледного лиса” – Йуругу.

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В древних мифах и рисунках догонов описан и космический “ковчег Номмо”, в котором спустились с “Сиги тало” предки догонов вместе со всем необходимым для жизни на Земле. “Ковчег Номмо” жрецы-”олубару” изображают в виде корзины “тазу”, напоминающей усеченный конус, верхняя плоскость которого представляет собой квадрат, а нижняя – круг. По бокам конуса расположены лестницы, на которых при спуске на Землю удерживались люди, животные, растения и т.п.

Спускаясь, ковчег вращался, причем это движение поддерживалось через… сопло. “Отверстие сопла есть большая дорога дыхания предков, – повествуется в мифе, – спустившихся с высоты. Именно их дыхание помогало вращаться, чтобы двигаться и опускаться…”

“Ковчег Номмо” приземлился после восьмилетних “качаний” в небе, “подняв воздушным вихрем тучу пыли”.

Первым из ковчега вышел Номмо, а затем и все прочие существа.

В качестве места посадки догонские жрецы называют озеро Дебо в Западном Судане, заполняемое водой во время паводка на реке Нигер. На одном из островов этого озера находится каменное изображение “Ковчега Номмо”, летящего среди звезд.

Отдельный интерес представляют сокровенные космогонические мифы догонов… “Вначале был Амма, бог в виде круглого яйца, который покоился ни на чем… Кроме этого не было ничего…”

Основной элемент мира у догонов – частица “по”, имеющая форму маленького просяного зернышка. Такую же форму имел и Амма. Это зернышко “по” “крутилось и излучало частицы материи в звуковом и световом действии, оставаясь однако невидимым и неслышимым”. В зерне “по” Амма построил всю Вселенную, но чтобы “выпустить мир наружу” – начал вращаться вокруг своей оси… Догоны говорят: “Крутясь и танцуя, Амма создал все спиральные звездные миры Вселенной”.

Эрик Геррье отмечает, что образ “крутящегося спирального вихря Аммы” можно смело применить как к атому с электронным облаком, вращающимся вокруг ядра, так и к каждой спиралевидной галактике…

Как это ни странно, однако чем больше знакомишься с переложением догонских мифов на язык современной физики, тем скорее становишься сторонником гипотезы Э.Геррье о том, что догоны издавна поклоняются энергии!..

Здесь уместно привести самую сокровенную тайну догонских мифов:

“По, закрученное вокруг себя самого, хранит слово до того момента, когда Амма прикажет освободить это слово дабы передать его всем творениям. По может превратиться в страшной силы ветер, но об этом нельзя говорить…”

Э.Геррье считает, в этой части миф прямо указывает на возможность перехода материи в энергию, рассчитываемую по формуле е=мс2, открытой А.Эйнштейном в начале XX века.

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В пользу этой точки зрения свидетельствуют мифы, описывающие “космические одиссеи догонов”. В них сказывается о путешествии с Сириуса на Землю существа по имени Ого, а позднее – “ковчега Номмо”, вместе с которым прибыли первые люди. Любопытно свидетельство мифов о том, что в этих космических путешествиях” звездные корабли догонов двигались, подгоняемые ветром, заключенном в зернах, “по”…

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Представляет также интерес мнение жрецов-«олубуру» о том, что разумные обитатели “Йалу уло” – т.е. “спирального звездного мира” Галактики хоть и вмешиваются в жизнь человечества планеты Земля, однако в гораздо меньшей степени, чем жители созвездий Орион и Плеяды, которые “непосредственно участвуют в жизни и развитии людей на Земле…”

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