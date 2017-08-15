Как ПРОСТО… Использовать универсальное средство от ДЕПРЕССИИ

Нижеприведённый отрывок взят из книги Дарьи Усвятовой "Справная Жизнь. Без нужды и болезней" (2007) цикла "Казачий Спас".

Побывав на границе между жизнью и смертью, археолог Дарья Усвятова удостаивается посвящения в сакральное знание, называемое Казачьим Спасом. Шаг за шагом ей предстоит проникнуть в удивительные явления природы, постигнуть тайны внутренней вселенной человека и научиться мистическим ритуалам, направленным на возрождение души и тела.

Глава 3. Чудо-родник

Мягкий голос позвал из уютного сна:

— Дарья, вставай, доча! Вставай, кромочка [1] моя! ([1] Кромочка — ласковое обращение, означает «близкий», «родной». (Здесь и далее примечания автора.)

Я открыла глаза. Передо мной в сумерках, разбавленных молоком зари, стояла Домна Федоровна:

— Здорово ночевала? Одевайся, пойдем.

— Слава Богу, — должный отклик на традиционное казачье приветствие стал для меня уже привычным. — А что так рано, Домна Федоровна? Дело какое-то есть?

— И дело есть, и неча тебе дольше валяться. Ты же выспалась!

Это было правдой: сон улетел без остатка.

Я встала, оделась и уже направилась к рукомойнику во дворе (вообще-то в доме был водопровод, но мне нравилось умываться на улице: казалось, что колодезная вода, налитая с вечера и переночевавшая рядом с вином, [2] свежее и пахнет по-особому — росой и виноградными листьями). ([2] Вино — виноградная лоза.)

Но Домна Федоровна остановила меня:

— Не мешкай. Пошли, там помоешься.

Я была заинтригована. Куда это мы собрались на рассвете, не позавтракав и не умывшись?

Мы молча вышли из дома и, пройдя через баз [3] (знахарка впереди, я чуть сзади), повернули к темнеющему саду. ([3] Баз — внутренний двор.)

Ветви черешен, усыпанные тяжелыми крупными ягодами, почти лежали на земле. Вынырнув из садового сумрака, мы оказались за хуторской околицей. Перед нами раскинулся бесконечный луг, над которым далеко и низко висело рубиновое солнце.

Мы шли по узенькой стежке, едва заметной среди цветов и трав. Было зябко, хотя в утреннем воздухе не чувствовалось никакого движения ветра; только цветки на высоких стеблях — белые, сиреневые, желтые — легко раскачивались от наших шагов. Сонно пели сверчки; вдруг показалось, что к их голосам присоседился еще один, утренний, звонкий, веселый, как валдайский колокольчик.

Мы обогнули небольшой холмик в центре луга, и звон усилился: это журчал родник, вытекавший прямо из центра холма. Его исток находился в сердце рукотворного оклада из белых гладких камней. Такими же камешками, только помельче и поострее, кто-то аккуратно выложил проток: о ручейке заботились, как о святыне. Вода в роднике была настолько прозрачна, что казалась почти невидимой.

фото родника у д.Замостье Узденского района Минской обл., РБ фото родника у д.Замостье Узденского района Минской обл., РБ

Домна Федоровна разулась и велела мне сделать то же самое. Затем она, перекрестившись, вошла в ручей, и, повернувшись спиной к истоку, тихо и строго произнесла:

— Вставай за мной и повторяй все, что я буду делать. Ни о чем не спрашивай.

Я ступила в ручей и… только серьезность целительницы удержала меня от вскрика: вода была не просто холодной, она была ледяной! Ручей покрывал стопу почти полностью, и мне казалось, что я стою, по меньшей мере, в жидком кислороде.

Знахарка медленным шагом двинулась вперед по протоку. До меня донеслись слова молитвы:

- Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое! Да будет воля Твоя яко на небеси и на земле! Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша якоже и мы оставляем должником нашим! И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Домна Федоровна шла вперед и безостановочно творила молитву. Ее ровный монотонный голос заполнил все мое сознание.

Я сама не заметила, как начала повторять вместе с ней.

Ледяной холод, ошпаривший ноги в самом начале, превратился в жестокий жар, который поднимался выше по ногам, к бедрам, животу, груди. Вот у меня уже запылали руки, шея, голова.

Горячие губы твердили молитву, ритм слов совпадал с бешеным стуком миллионов сердец, открывшихся вдруг в каждой клеточке тела. В такт им бились о ноги огненные волны ручья. Родник, молитва и я слились в единый пульс, и от этого резонанса сознание расширялось во все стороны Вселенной.

Я потеряла границы себя, и чтобы не взорваться на месте, попыталась сконцентрироваться на затылке идущей впереди ведуньи. Чернота ее распущенных волос озарялась розовым сиянием лучей восходившего прямо за нашими спинами солнца.

В какой-то момент Домна Федоровна сделала паузу, развернулась; я сделала то же самое, и мы двинулись обратно. Теперь уже я шла впереди. Утреннее солнце смотрело мне прямо в лицо, но глазам больно не было. Огонь, бушевавший во всем теле, соединился с солнечными лучами, постепенно жар стал утихать, и, наконец, в теле осталось только свежее и чистое тепло. Я не заметила, как мы дошли до истока.

Молитва остановилась. Я услышала позади себя:

— Ибо Твое есть царствие и сила и слава, Отца, Сына и Святого Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Мы вышли из ручья.

Тело наполняла невиданная сила, я чувствовала себя так, будто заново родилась.

«Так вот что это такое — Казачий Спас!» — подумалось в восхищении. Где-то, у порога сознания, толпилось множество вопросов к удивительной знахарке, но я не пускала их внутрь: мне хотелось без конца наслаждаться блаженным состоянием всесилья и бескрайней любви ко всему сущему.

— А теперь вот можешь и умыться. Водичка здесь хорошая, живая.

Слова Домны Федоровны вернули меня на землю.

— Что это было? Это и есть Казачий Спас? Этот родник особенный, да? Как он действует? — вопросы вырывались сами по себе.

— Ну, зачастила… Ты умойся сначала, водички попей. Здесь кишечной палочки нет! Здесь вообще микробов нет — видишь, камушки чистые, не цветут? Вода целебная. Но не особенная. Таких родников здесь много, этот самый ближний.

Я умылась и напилась; вода уже не показалась мне такой невозможно холодной, как раньше.

Мы шли домой, как и прежде, молча, причем мне казалось, что я не иду, а почти лечу над самой землей. Прежде чем двинуться обратно, Домна Федоровна убрала волосы в шлычку и покрыла голову светлым платком. Меня она тоже заставила надеть косынку.

После завтрака, состоящего из вареных яиц и кукурузной каши, я, наконец, получила возможность удовлетворить свое любопытство.

— Казачий Спас, доня, из одного хождения по родникам да молитвы не состоит, — стоя у стола по иконами, знахарка толкла в деревянной ступке пряные семена. — Но силу Спаса ты уже почувствовала.

Коли знать хочешь все про Казачий Спас — сама живи Спасом. Про родничок, как он действует, я тебе сейчас расскажу…

Практика эта древняя, людям давно известная. Спокон веку по воде ходили, кто ногами мается. Но никакого волшебства тут нет, хотя действие и сильное.

Что такое наши ноги? Это опора человеческая.

А на стопе весь организм, как на карте, нарисован. Про точечный массаж, акупунктуру знают все.

Вот родничок — это то же самое, только лучше и безопаснее.

Вода холодная и камешки острые стопу раздражают и приводят в действие все активные точки. А на стопе их больше тысячи!

Там находятся точки мозга и эндокринной системы, сердца, почек, селезенки, солнечного сплетения. Есть точки желудка и кишечника, а также различных мышц.

Даже половые железы — и у тех есть точечка на стопе, в самой серединке пяты.

Словом, все жизненно важные органы на ступне отражены. Неудивительно, что сила после такого «массажа» во всем теле появилась! Босиком вообще ходить полезно.

Детишки, которые летом босиком бегают, плоскостопием никогда не страдают.

Девушки в старину по росе босиком ходили, чтобы краше быть, и ведь были краше!

Это получше всякого салона красоты!

А через водичку в землю-матушку усталость уходит, раздражительность, человек спокойнее становится.

Мы ведь сейчас как живем: одежда синтетическая, в домах электроники полно, полы деревянные линолеум заменяет или покрытие ковровое.

А вы в городе еще и на себе технику таскаете — телефон мобильный, плеер, у кого-то мини-компьютер. Получается, что кругом — электричество.

Оно раздражает нервные окончания, от этого в мозгу сбиваются нейронные взаимодействия.

Человек устает быстро, становится нервозным, истеричным.

А с водой ненужное электричество в землю уходит.

Так что видишь, никакой мистики тут нет, только понимание законов природы.

А еще вода текучая связана с человеческой кровью.

Ручьи, родники, реки — это кровь земли. По текучей воде когда ходишь, кровообращение в организме усиливается, питание внутренним органам вовремя доставляется, клеточки обновляются, наливаются свежей силой.

Важно еще, чтобы ритм воды, скорость ее течения совпадали со скоростью крови.

Ну, это вычислить несложно — надо чтоб водичка только стопу покрывала, и чтоб было легко идти, то есть, не чувствуя сопротивления.

Еще надо учитывать суточный солнечный цикл.

Если взбодриться хочешь — делай ритуал на утренней заре, а если успокоиться — на вечерней.

И еще, родничок должен течь с востока на запад, как солнышко идет.

А молитву творишь для того, чтобы не только тело, но и ум твой, душа твоя обновлялись, чтобы не было мыслей других, кроме как единения с этим ритмом природным.

Тогда земля, вода и солнце тебе силу свою дадут, а ты им — свою. А за то, что ты еще и молитвой все вокруг благословляешь, душа у тебя станет светлая и чистая, а ум — ясный и острый.

— Здорово… Одно только плохо — я в городе живу. Там родников нет, да и с солнцем тоже не подгадаешь: зимой оно всходит поздно, летом, в белые ночи, вообще не садится.

— А вот тут ошибаешься. И в городе можно ходить по воде. Ванна есть, душ есть?

Открыла холодную воду, положила душ так, чтобы образовался ручеек, разулась и ходи с молитвой туда-обратно. С восходом тоже просто: нужно только делать это с утра, пока солнце в зенит не вошло. А сумерки у вас или светло уже — значения не имеет. Главное, чтобы вода текла с востока на запад.

Вот с этим единственная сложность быть может — ваши-то, городские дома, не по уму строят, а тяп-ляп. Стороны света не соблюдают, планировку делают кривую, бестолковую.

Отсюда и жизнь идет вкривь да вкось. Ну да ничего.

Если с востока на запад струю направить никак не получается, тогда сделай, чтобы вода текла с юга на север, или с юго-востока на северо-запад. Но никогда — с севера и с запада. Эти направления — обратные. С них ходьбу начинают только в особых случаях. А молитву читать надо ровно сорок раз.

— Да как же просчитать сорок раз? Если высчитывать, то как раз и запутаешься…

— А ты себе сделай лестовку — шелковый шнурок, а на нем сорок узелков завяжи. Взялась за узелок — прочитала молитву один раз. Или купи себе четки с сорока бусинами. Потом, когда привыкнешь, будешь сама чувствовать, как сорок раз начитаешь.

— А камушки? Если их в ванну набросать, можно покрытие испортить…

— И тут проблема решается. Есть же коврики массажные — иппликатор Кузнецова, например. А еще лучше, циновку грубую постелила — и ходи.

Я записала порядок ритуала.

— Домна Федоровна, а все-таки, как это упражнение связано с Казачьим Спасом? Казачий Спас это что, система таких упражнений?

— Упражнение, Дарья, это когда ты бездумно руками-ногами туда-сюда мотаешь. А такое хождение по воде, скорее, ритуал оздоровительный. Ты ведь не только тело тренируешь, ты дух свой укрепляешь словом молитвенным. Что ж до системы… пожалуй, теперь уже можно и системой называть.

Дашин дневник, 7 июня

Благодаря заботам Домны Федоровны за эти три дня, что живу у нее, я полностью окрепла и чувствую себя превосходно. На курган я сходила вчера, но копать ничего не стала — знахарка строго-настрого запретила мне делать это. Отчет по кургану почти готов, осталось только найти способ переправить его в Институт: возможно, я задержусь здесь еще.

Тем более что овладение практическими знаниями началось только сегодня — утренним ритуалом, который я про себя окрестила «Чудо-родник».

Его лечебный эффект достигается посредством температурного водного массажа активных точек стопы.

Уходит усталость, снимаются стрессовые и нервозные состояния, нормализуются функции опорно-двигательного аппарата, кровеносной системы и внутренних органов.

С помощью мысленной концентрации на молитве очищается и структурируется сознание, происходит сброс негативных эмоций.

***

"Чудо-родник"

Порядок выполнения:

На дно ванны постелить грубую циновку или массажный коврик. Душ с холодной водой расположить таким образом, чтобы струя воды была направлена с востока на запад или с юга на север. Встать по течению воды и совершать ходьбу взад-вперед, читая при этом «Отче наш». Упражнение заканчивается по сорокакратном прочтении молитвы словами «Ибо твое есть царствие и сила и слава, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

Для стимуляции физической активности упражнение выполнять сразу после пробуждения на рассвете, в целях успокоения — на закате, за два часа до сна.

Источник

P.S.

Я вот тут подумал, а что если по такому принципу сделать домашний "родник", используя водопроводную (артезианскую) воду или колодезную с насосом "Родничок"?

По-моему, иметь свой целебный "родник" у себя дома (на даче) не такая уж и сумасбродная идея...

Хм-м...а если обустроить уже текущий родник в поле (лесу) для других людей?

А если ещё добавить бадью из лиственницы или дуба с проточной водой для того, чтобы окунуться с головой?

Есть над чем подумать.

Вот уж действительно:

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Форматирование, коллажи - В.Лычковский.

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