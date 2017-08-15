Другая история Земли. Часть 2в.
21:00. 15 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Начало 2 части
В предыдущих частях я рассказывал о том, что «Большой каньон» в США образовался в следствие описываемой в первой части катастрофы, вызванной столкновением с огромным космическим объектом, и стока большого количества воды, которую инерционная волна забросила в горы. Некоторые из читателей задавали вопрос, почему образовался только один «Большой каньон»? Если это был глобальный процесс, то тогда каньонами должно быть изрезано всё тихоокеанское побережье Северной и Южной Америк.
На самом деле, если мы посмотрим на тихоокеанское побережье Северной и Южной Америк, то мы легко сможем найти там множество следов водной эрозии, включая каньоны, только они намного меньше, чем «Большой каньон». Для формирования гигантской структуры, которую представляет собой «Большой каньон», необходимо сочетание сразу нескольких факторов.
Во-первых, огромное количество воды, что в случае с «Большим каньоном» обусловлено рельефом местности, которая представляет собой гигантскую чашу, сток из которой возможен только в одном единственном направлении.
Во-вторых, наличие грунта, который будет легко поддаваться размыванию водой. То есть, в твёрдой скальной породе воде прорезать гигантскую структуру намного сложнее, чем в слое достаточно мягких осадочных пород.
Во всех остальных случаях, которые мы наблюдаем на тихоокеанском побережье, сочетания этих факторов не произошло. Либо было недостаточно воды, либо поверхность Земли была твёрже. В случае, когда это был просто горный хребет, то после прохождения инерционной волны, вода скатывалась обратно в океан не по одному руслу, как это было в «Большом каньоне», а по множеству параллельных потоков, образуя множество промоин и небольших каньонов, которые очень хорошо видны на спутниковых снимках. При этом прорезание поверхности будет только в тех случаях, когда имеется заметный перепад высот и течение воды достаточно быстрое. На более равнинных местностях, либо непосредственно на побережье, где рельеф уже достаточно пологий, а значит скорость воды будет намного меньше, глубоких ущелий и каньонов уже не будет.
Но если через горные системы Анд и Кордильер прошла гигантская инерционная волна, то логично предположить, что кроме областей, с которых имеется сток воды обратно в океан, должны существовать и такие области, из которых сток воды обратно в мировой океан невозможен. И если морская вода попала в эти области, то там должны были образоваться горные солёные озёра, а также солончаки, поскольку большая часть воды должна была со временем испариться, но соль при этом должна была остаться.
Оказывается, что подобных образований в обоих Америках достаточно много.
Начнём с Северной Америки, где находится знаменитое «Большое солёное озеро», на берегу которого располагается известный «Город на солёном озере», то есть Солт Лейк Сити (Salt Lake City), столица штата Юта и фактическая столица секты Мормонов.
Большое солёное озеро является бессточным водоёмом. В зависимости от количества атмосферных осадков площадь и соленость меняются: от 2500 до 6000 кв. км и от 137 до 300 %о. Средняя глубина 4,5-7,5 м. Производится добыча поваренной и глауберовой солей.
Но это ещё не всё. Немного западнее находится ещё один примечательный объект. Высохшее солёное озеро Бонневиль. Его площадь около 260 кв. км. Толщина соляных отложений достигает 1.8 метра. Поверхность высохшей соли практически идеально ровная, поэтому тут проложено две скоростные трассы, на которых проводят заезды для установления рекордов скоростей. Например, именно тут автомобиль впервые превысил скорость в 1000 км/ч.
Между Бонневилем и Большим солёным озером находится пустыня с общей площадью более 10 тыс. кв. км, большая часть которой, как вы уже наверное догадались, покрыта солончаками или просто отложениями высохшей соли. Но и это ещё не всё. Вся эта структура является частью так называемого «Большого бассейна» с общей площадью более 500 000 кв. км.
Это самое большое объединение территорий с бессточными впадинами на территории Северной Америки, большая часть из которых представляет собой пустыни или полупустыни. В том числе такие известные как «Блэк-Рок» и «Долина смерти», а также солёные озёра Севьер, Пирамид, Моно.
Другим словами, соли в этом районе просто огромное количество. С одной стороны, если мы имеем бессточный водём, то вполне логично, что соль будет постепенно смываться водой в низины и образовывать там солёные озёра и солончаки. Но откуда взялась вся эта соль? Вышла из недр Земли или была принесена сюда вместе с океанской водой инерционной волной? Если это некие внутренние процессы, благодаря которым соль выделяется из недр Земли, то тогда где те первичные месторождения соли, откуда вода смывает её в низины? Насколько я смог выяснить, месторождения ископаемой соли на нашей планете являются весьма редким явлением. А тут мы видим огромную долину и кругом следы соли, но при этом упоминаний об ископаемых месторождений соли в этих районах мне найти не удалось. Вся добыча соли ведётся поверхностным способом именно из тех солончаков и высохших соляных озёр, которые образовались в низинах. Но именно такую картину мы и должны наблюдать после прохождения инерционной волны, которая должна была оставить в этой бессточной области большое количество солёной морской воды. Основная масса воды постепенно испарилась, а соль с горных хребтов и возвышенностей была постепенно смыта в низины дождевыми и паводковыми стоками.
Кстати, в этом случае становится понятно, почему Бонневиль, который когда-то имел огромную площадь, сейчас полностью высох. Того количества воды, которая сейчас поступает в эту область с атмосферными осадками, оказывается недостаточно, чтобы наполнить всю эту область. Её хватает только на наполнение собственно Большого солёного озера. А излишки воды, которые образовали Бонневиль, это та самая морская вода, которая была заброшена сюда инерционной волной, стекла в низины и постепенно испарилась.
Похожую картину мы можем наблюдать и в Южной Америке. Там тоже имеются как большие солёные озёра, так и огромные по площади солончаки.
Именно в Южной Америке находится самый большой в мире солончак Salar de Uyuni или просто «Солончак Уюни». Это высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря, которое имеет площадь 10 588 кв. км. Внутренняя часть покрыта слоем поваренной соли толщиной 2—8 м. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность. При высыхании покрывается шестиугольными корками.
Обратите внимание, что мы в очередной раз имеем именно высохшее озеро, поскольку имеющихся атмосферных осадков оказывается недостаточно, чтобы наполнить это озеро водой. При этом соль там в основном поваренная, то есть NaCl, которой там около 10 млрд. тонн, из которой ежегодно добывается менее 25 тыс. тонн. В процессе добычи соль сгребают в небольшие холмики, чтобы с них стекла вода, а соль высохла, поскольку так её потом намного проще и дешевле транспортировать.
В 20 км севернее солончака Уюни, на границе Боливии и Чили, находится ещё один крупный солончак Койпаса, площадь которого 2 218 кв. км, но при этом толщина слоя соли в нём достигает уже 100 метров. Согласно официальной версии формирования данных солончаков, когда то они были частью одного общего древнего озера Балливьян. Вот как эта территория сейчас выглядит на космическом снимке. Сверху мы видим тёмное пятно озера Титикака. Ниже центра в середине большое белое пятно, это солончак Уюни, а чуть выше него, белое с голубым пятно солончака Койпаса.
Южнее, на территории Чили, расположен второй по величине в мире, после солончака Уюни, солончак Атакама, который находится на южном крае пустыни Атакама, являющейся самой сухой на планете. Здесь выпадает всего 10 мм осадков в год. Вот, что сообщает нам про эту территорию Википедия: «В некоторых местах пустыни дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Среднее количество осадков в чилийском регионе Антофагаста составляет 1 мм в год. Некоторые метеостанции в Атакаме никогда не регистрировали дождь. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0%.» Очень малое количество осадков объясняется тем, что с востока эта территория закрыта высоким горным хребтом, а с запада вдоль тихоокеанского побережья протекает холодное Перуанское течение, которое берёт своё начало у ледяных берегов Антарктиды.
В связи с этим возникает очень простой вопрос. Если в этом регионе выпадает так мало осадков, то каким образом там могли существовать озёра и реки? Даже по официальной версии достаточно много воды в том регионе было всего несколько десятков тысяч лет назад, что по геологическим меркам практически вчера. Получается, что либо тогда не было высоких горных хребтов, блокирующих ветра с востока, либо не было холодного Перуанского течения или оно было не таким холодным, например, потому что Антарктида не была покрыта льдами. Но возраст льдов Антарктиды оценивается в 33.6 млн. лет. То есть, в очередной раз, если рассматривать систему в целом, а не отдельные её части, то концы с концами ну никак не сходятся.
Продолжение следует…
Начало 2 части
В предыдущих частях я рассказывал о том, что «Большой каньон» в США образовался в следствие описываемой в первой части катастрофы, вызванной столкновением с огромным космическим объектом, и стока большого количества воды, которую инерционная волна забросила в горы. Некоторые из читателей задавали вопрос, почему образовался только один «Большой каньон»? Если это был глобальный процесс, то тогда каньонами должно быть изрезано всё тихоокеанское побережье Северной и Южной Америк.
На самом деле, если мы посмотрим на тихоокеанское побережье Северной и Южной Америк, то мы легко сможем найти там множество следов водной эрозии, включая каньоны, только они намного меньше, чем «Большой каньон». Для формирования гигантской структуры, которую представляет собой «Большой каньон», необходимо сочетание сразу нескольких факторов.
Во-первых, огромное количество воды, что в случае с «Большим каньоном» обусловлено рельефом местности, которая представляет собой гигантскую чашу, сток из которой возможен только в одном единственном направлении.
Во-вторых, наличие грунта, который будет легко поддаваться размыванию водой. То есть, в твёрдой скальной породе воде прорезать гигантскую структуру намного сложнее, чем в слое достаточно мягких осадочных пород.
Во всех остальных случаях, которые мы наблюдаем на тихоокеанском побережье, сочетания этих факторов не произошло. Либо было недостаточно воды, либо поверхность Земли была твёрже. В случае, когда это был просто горный хребет, то после прохождения инерционной волны, вода скатывалась обратно в океан не по одному руслу, как это было в «Большом каньоне», а по множеству параллельных потоков, образуя множество промоин и небольших каньонов, которые очень хорошо видны на спутниковых снимках. При этом прорезание поверхности будет только в тех случаях, когда имеется заметный перепад высот и течение воды достаточно быстрое. На более равнинных местностях, либо непосредственно на побережье, где рельеф уже достаточно пологий, а значит скорость воды будет намного меньше, глубоких ущелий и каньонов уже не будет.
Но если через горные системы Анд и Кордильер прошла гигантская инерционная волна, то логично предположить, что кроме областей, с которых имеется сток воды обратно в океан, должны существовать и такие области, из которых сток воды обратно в мировой океан невозможен. И если морская вода попала в эти области, то там должны были образоваться горные солёные озёра, а также солончаки, поскольку большая часть воды должна была со временем испариться, но соль при этом должна была остаться.
Оказывается, что подобных образований в обоих Америках достаточно много.
Начнём с Северной Америки, где находится знаменитое «Большое солёное озеро», на берегу которого располагается известный «Город на солёном озере», то есть Солт Лейк Сити (Salt Lake City), столица штата Юта и фактическая столица секты Мормонов.
Большое солёное озеро является бессточным водоёмом. В зависимости от количества атмосферных осадков площадь и соленость меняются: от 2500 до 6000 кв. км и от 137 до 300 %о. Средняя глубина 4,5-7,5 м. Производится добыча поваренной и глауберовой солей.
Но это ещё не всё. Немного западнее находится ещё один примечательный объект. Высохшее солёное озеро Бонневиль. Его площадь около 260 кв. км. Толщина соляных отложений достигает 1.8 метра. Поверхность высохшей соли практически идеально ровная, поэтому тут проложено две скоростные трассы, на которых проводят заезды для установления рекордов скоростей. Например, именно тут автомобиль впервые превысил скорость в 1000 км/ч.
Между Бонневилем и Большим солёным озером находится пустыня с общей площадью более 10 тыс. кв. км, большая часть которой, как вы уже наверное догадались, покрыта солончаками или просто отложениями высохшей соли. Но и это ещё не всё. Вся эта структура является частью так называемого «Большого бассейна» с общей площадью более 500 000 кв. км.
Это самое большое объединение территорий с бессточными впадинами на территории Северной Америки, большая часть из которых представляет собой пустыни или полупустыни. В том числе такие известные как «Блэк-Рок» и «Долина смерти», а также солёные озёра Севьер, Пирамид, Моно.
Другим словами, соли в этом районе просто огромное количество. С одной стороны, если мы имеем бессточный водём, то вполне логично, что соль будет постепенно смываться водой в низины и образовывать там солёные озёра и солончаки. Но откуда взялась вся эта соль? Вышла из недр Земли или была принесена сюда вместе с океанской водой инерционной волной? Если это некие внутренние процессы, благодаря которым соль выделяется из недр Земли, то тогда где те первичные месторождения соли, откуда вода смывает её в низины? Насколько я смог выяснить, месторождения ископаемой соли на нашей планете являются весьма редким явлением. А тут мы видим огромную долину и кругом следы соли, но при этом упоминаний об ископаемых месторождений соли в этих районах мне найти не удалось. Вся добыча соли ведётся поверхностным способом именно из тех солончаков и высохших соляных озёр, которые образовались в низинах. Но именно такую картину мы и должны наблюдать после прохождения инерционной волны, которая должна была оставить в этой бессточной области большое количество солёной морской воды. Основная масса воды постепенно испарилась, а соль с горных хребтов и возвышенностей была постепенно смыта в низины дождевыми и паводковыми стоками.
Кстати, в этом случае становится понятно, почему Бонневиль, который когда-то имел огромную площадь, сейчас полностью высох. Того количества воды, которая сейчас поступает в эту область с атмосферными осадками, оказывается недостаточно, чтобы наполнить всю эту область. Её хватает только на наполнение собственно Большого солёного озера. А излишки воды, которые образовали Бонневиль, это та самая морская вода, которая была заброшена сюда инерционной волной, стекла в низины и постепенно испарилась.
Похожую картину мы можем наблюдать и в Южной Америке. Там тоже имеются как большие солёные озёра, так и огромные по площади солончаки.
Именно в Южной Америке находится самый большой в мире солончак Salar de Uyuni или просто «Солончак Уюни». Это высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря, которое имеет площадь 10 588 кв. км. Внутренняя часть покрыта слоем поваренной соли толщиной 2—8 м. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность. При высыхании покрывается шестиугольными корками.
Обратите внимание, что мы в очередной раз имеем именно высохшее озеро, поскольку имеющихся атмосферных осадков оказывается недостаточно, чтобы наполнить это озеро водой. При этом соль там в основном поваренная, то есть NaCl, которой там около 10 млрд. тонн, из которой ежегодно добывается менее 25 тыс. тонн. В процессе добычи соль сгребают в небольшие холмики, чтобы с них стекла вода, а соль высохла, поскольку так её потом намного проще и дешевле транспортировать.
В 20 км севернее солончака Уюни, на границе Боливии и Чили, находится ещё один крупный солончак Койпаса, площадь которого 2 218 кв. км, но при этом толщина слоя соли в нём достигает уже 100 метров. Согласно официальной версии формирования данных солончаков, когда то они были частью одного общего древнего озера Балливьян. Вот как эта территория сейчас выглядит на космическом снимке. Сверху мы видим тёмное пятно озера Титикака. Ниже центра в середине большое белое пятно, это солончак Уюни, а чуть выше него, белое с голубым пятно солончака Койпаса.
Южнее, на территории Чили, расположен второй по величине в мире, после солончака Уюни, солончак Атакама, который находится на южном крае пустыни Атакама, являющейся самой сухой на планете. Здесь выпадает всего 10 мм осадков в год. Вот, что сообщает нам про эту территорию Википедия: «В некоторых местах пустыни дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Среднее количество осадков в чилийском регионе Антофагаста составляет 1 мм в год. Некоторые метеостанции в Атакаме никогда не регистрировали дождь. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0%.» Очень малое количество осадков объясняется тем, что с востока эта территория закрыта высоким горным хребтом, а с запада вдоль тихоокеанского побережья протекает холодное Перуанское течение, которое берёт своё начало у ледяных берегов Антарктиды.
В связи с этим возникает очень простой вопрос. Если в этом регионе выпадает так мало осадков, то каким образом там могли существовать озёра и реки? Даже по официальной версии достаточно много воды в том регионе было всего несколько десятков тысяч лет назад, что по геологическим меркам практически вчера. Получается, что либо тогда не было высоких горных хребтов, блокирующих ветра с востока, либо не было холодного Перуанского течения или оно было не таким холодным, например, потому что Антарктида не была покрыта льдами. Но возраст льдов Антарктиды оценивается в 33.6 млн. лет. То есть, в очередной раз, если рассматривать систему в целом, а не отдельные её части, то концы с концами ну никак не сходятся.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com