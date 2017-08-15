«Деловая Россия»: Идет опасный процесс имущественной поляризации общества

Владимир Жуковский в беседе с НСН рассказал, почему расслоение населения ведет к экономическому упадку.

Разрыв между доходами бедных и богатых в России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в "Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения" РАНХиГС. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно исследованиям, коэффициент Джинни, который показывает степень расслоения общества по отношению к какому-либо признаку, увеличился с 0,399 до 0,400.

Член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что данные мониторинга сильно занижены и в реальности ситуация гораздо хуже.

«Реальные официальные цифры, которые показывают Росстат и Академия наук, очень приукрашены. Они не учитывают реальные масштабы бедствия. Исследования смотрят только на заработные платы и официальный трудовой доход. Мы прекрасно понимаем, какие в стране колоссальные масштабы серой экономики и теневого сектора в целом. Они от 25% ВВП по оценкам Росстата, и до 47-50% по оценкам Международного валютного фонда Всемирного банка. Не учитываются там и колоссальные масштабы коррупции, той самой бюрократии, которая превратила госслужбу в сверхприбыльный монополистический бизнес по откачиванию ренты из наших карманов. На самом деле, средний доход 10% самых богатых людей превышает средний доход 10% самых бедных людей не в 15, а минимум в 50 и более раз. Это если смотреть на такой показатель, как концентрация наиболее ликвидных финансовых активов, в том числе денежные средства, акции, облигации, депозиты», - объяснил эксперт.

Владислав Жуковский отметил, что расслоение населения – главная проблема системного российского кризиса.

«В России последние четыре года – кризисные. Реальное начало кризиса положено не в 2014,а в 2011-2012 годах. Уже тогда, по большому счету, «нефтегазовый Титаник» тонул, а сырьевая низкопередельная модель, модель примитивнейшего капитализма себя полностью исчерпала. С 2011 года по 2014 год темпы роста экономики упали с 4,5% до 0,8% . Было понятно, что это системный кризис, который вообще никак не связан ни с ценами на нефть, ни с Украиной, ни с Сирией, ни с санкциями, ни с чем иным. Эти четыре года идет опасный процесс все большей имущественной поляризации общества. То есть бедные беднеют, богатые богатеют, а средние классы вымирают, как мамонты во времена ледникового периода. На самом деле, ситуация ужасающая, особенно не в городах-миллионниках. Там зона социально-экономической катастрофы. Люди выживают от зарплаты до зарплаты, пытаясь прожить на 15-17 тысяч, и это еще хорошая зарплата в регионах. И ситуация только ухудшается», - рассказал собеседник.

Эксперт отметил, что российская экономика продолжит деградировать, если не ликвидировать неравное распределение доходов между населением.

«У нас действительно страна с чудовищной пропастью. С одной стороны те, кто хорошо и уютно сидит на нефтегазовой трубе, на распиле бюджетных потоков, на разного рода теневых серых схемах. С другой стороны - всё остальное население, бюджетники: врачи, учителя, преподаватели, рабочие, которые как-то вынуждены бороться и выживать. У них до 60-70 % бюджета уходит на повседневные нужды. У людей нет денег на товары более высокой добавленной стоимости, на высокотехнологичную продукцию. Невозможно слезть с сырьевой иглы, если нет платежеспособного спроса, а он падает последние 3,5 года. В том году активы долларовых миллиардеров в России выросли больше, чем на 110 миллиардов долларов. У бюджетников же доходы упали суммарно по всей стране официально на 17-18%, неофициально на 30-40%. Это подрывает любые разговоры об отраслевой диверсификации и новой индустриализации», - подытожил Жуковский.

Добавим, что в материалах исследования такое большое доходное расслоение объясняют повышением доходов наиболее обеспеченной группы населения.