Четверть россиян считают низкие зарплаты самой важной проблемой в стране
Почти четверть жителей России (24%) считают, что самой значимой проблемой в стране являются низкие зарплаты и низкий уровень жизни, сообщает ВЦИОМ. Эта проблема занимает первое место в списке наиболее важных третий месяц подряд.
На втором месте — экономическая ситуация в России, ее самой большой проблемой считает 21% опрошенных (месяцем ранее — 16%).
На третье и четвертое место в списке самых важных проблем опустились социальная политика и здравоохранение (18% и 17% соответственно). В июне самой значимой проблемой считали здравоохранение 21%, а социальную политику — 20%.
«Проблемный рейтинг — это барометр расхождений реальности и ожиданий, из него видны основные точки депривации, из которых следует запрос к власти. На сегодняшний день наиболее острая тема — проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему — социальной поддержки», — отмечает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.
Опрос ВЦИОМ проводился 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населенных пунктах, в нем приняли участие 1600 человек.
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“Почти четверть жителей России (24%) считают, что самой значимой проблемой в стране являются низкие зарплаты” – НЕТ, самая значимая проблема это низкий кадровый профессионализм!!! Я так понимаю, эту проблему вообще ни кто не рассматривает. А ЖАЛЬ…
Кому поднимать ЗП – учителю, который не учит моего ребенка и не хочет это делать? Который пришел в ПедВУЗ по принципу “Ума нет – иди в пед…”!
Врачу, который не может поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение? От “лечения” которого я и мои дети могут просто умереть… Реально умереть!!!
Офисному планктону, который весь рабочий день сидит в соцсетях и нехотя, с недовольством на лице отзывается на призыв начальства “начать работать”?
ЗП надо повышать профессионалам. Проводить проверку профессионализма, причем не на тестах, а на реальных делах. “Что ты сделал за год? Ну ка покажи… О, да ты молодец, на тебе повышение ЗП! А ты что сделал? Ничего-о-о-о-о… А проверим ка тебя поглубже… О, да ты еще и во-о-ор и коррупционе-е-е-ер! Пожалуйте на нары!!!”. Вот так надо… Начинать с проверки результативности любого спеца – от рабочего до политика (тем более политика – у них ЗП заоблачные)!