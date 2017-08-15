Четверть россиян считают низкие зарплаты самой важной проблемой в стране

Почти четверть жителей России (24%) считают, что самой значимой проблемой в стране являются низкие зарплаты и низкий уровень жизни, сообщает ВЦИОМ. Эта проблема занимает первое место в списке наиболее важных третий месяц подряд.

На втором месте — экономическая ситуация в России, ее самой большой проблемой считает 21% опрошенных (месяцем ранее — 16%).

На третье и четвертое место в списке самых важных проблем опустились социальная политика и здравоохранение (18% и 17% соответственно). В июне самой значимой проблемой считали здравоохранение 21%, а социальную политику — 20%.

«Проблемный рейтинг — это барометр расхождений реальности и ожиданий, из него видны основные точки депривации, из которых следует запрос к власти. На сегодняшний день наиболее острая тема — проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему — социальной поддержки», — отмечает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Опрос ВЦИОМ проводился 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населенных пунктах, в нем приняли участие 1600 человек.