Британские СМИ – мёртвая Елизавета II отречётся от престола из холодильника

Британская пресса сообщила о планах 91-летней королевы Елизаветы II отречься от престола в пользу принца Чарльза. Об этом написали накануне The Mirror и Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворце.

Только вчера королева Елизавета II решилась потанцевать (см. «Королева Елизавета II из Царства теней зажигает вечеринки?»), а сегодня – спеклась. Это всё козни дворцовых шалопаев.

Шутники уже вовсю критикуют, что, мол, из-за навалившейся на Лондон небывалой жары королевский холодильник потёк, и морозилка уже не справляется со своими королевскими обязанностями. Вот и решили, наконец, всё-таки похоронить королеву Елизавету II, почившую в Бозе ещё осенью прошлого года.

Газета «Президент» сообщала об этом, а патриарх Кирилл ездил хоронить эту бабушку.

«Куда делась Елизавета II: приняла православие, умерла или реинкарнировала?» http://www.prezidentpress.ru/news/4290-kuda-delas-elizaveta-ii-prinyala-pravoslavie-umerla-ili-reinkarnirovala.html

«Успение Елизаветы II: смерть Британской Монархии или воцарение Трампа?» http://www.prezidentpress.ru/news/4577-uspenie-elizavety-ii-smert-britanskoy-monarhii-ili-vocarenie-trampa.html

«Эхо наших публикаций. Мистический обед Трампа с королевой Елизаветой II не состоится» http://www.prezidentpress.ru/news/4468-eho-nashih-publikaciy-misticheskiy-obed-trampa-s-korolevoy-elizavetoy-ii-ne-sostoitsya.html

Кстати, думается зря у патриарха Кирилла отобрали за самовольную отлучку из страны его банк «Пересвет». Возможно, патриарх просто ездил хоронить СВОЮ бабушку – ведь каким-то образом он оказался на своём посту – возглавил РПЦ. Возможно, Елизавета II – бабушка Кирилла!

А она даже из морозильника продолжает жечь! Ей сейчас, якобы, 91 год, и королева обрадовала мир сообщением о своём уходе так. Она, якобы, рассказала своему ближнему кругу о намерении передать свою корону преемнику. Но сделать это она собирается, когда её стукнет 95 лет!

Не знаю, выдержат ли холодильники…

Пока техники трудятся, сама Елизавета II планирует попросить о принятии так называемого закона о регентстве.

Официальные шутники из Daily Mail комментируют, что таким образом она ещё при жизни передаст власть своему сыну, 68-летнему принцу Чарльзу. Но на самом деле следует уточнить: при своей загробной жизни.

По словам Роберта Джобсона из Daily Mail, подготовка к передаче короны уже идёт: «Я говорил с несколькими высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что подготовка к смене власти продвигается вперед. Все они подтвердили, что регентство Чарльза, взявшего на себя инициативу, теперь, по крайней мере, является реальной возможностью».

Надо признать, это, пожалуй, наилучший выход из ситуации, когда королева не жива, но объявить о её смерти нельзя – распадётся империя, и война будет проиграна.

В 2017-м Елизавете II исполнился бы 91 год, но трон она покинет только в 2021 году. Ничего невероятного здесь нет – вспомните Чичикова в «Мёртвых душах», у него получалось манипулировать мертвецами…

Так, вот, Чарльз в случае восшествия на престол станет самым возрастным монархом, когда-либо коронованным в Великобритании, отмечает «Интерфакс». Но зато, он дождётся своей очереди поносить корону.

Как рассказал изданию Daily Mail один из бывших высокопоставленных сотрудников королевского двора, «из глубокого уважения королевы к институту монархии и управлению им ее величество хотела бы убедиться, что она сделала все возможное для своей страны и ее народа, прежде чем передавать власть… Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, переход короны будет плавным».

Плавный от «плавиться», то есть когда тело растает, переход в иной мир всё же состоится. А то уже и муж королевы её стал забывать. Герцог Эдинбургский Филипп ещё в мае объявил о решении с осени уйти на покой. Пока непонятно, чтобы это значило…

В минувшем марте британская The Guardian писала, что в Великобритании, естественно, существует детальнейший план действий, подготовленный Букингемским дворцом на случай кончины Елизаветы II. Он содержит несколько вариантов событий. Основной план предполагает, что Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В этом случае, когда королева навсегда закроет глаза, принц Чарльз станет королем и его братья и сестра поцелуют ему руку.

Проблема в том, как общество проконтролирует все эти моменты с кончиной королевы? Если только снова не вспомнить визит патриарха Кирилла к упокоившейся королеве.

Если говорить бес шуток, то ситуация в Великобритании страшная. Для монархии она – опасная. В 2016 году, когда Елизавета II была ещё жива и праздновала свое 90-летие, антимонархическая организация Republic предложила провести в стране референдум о дальнейшей судьбе монархии и отказаться от этого строя навсегда.

По задумке антимонархистов, народное голосование должно состояться после смерти Елизаветы II, но до коронации короля.

Таким образом, если бы той же осенью в Великобритании объявили, что королева умерла, страна могла бы пойти в разнос. Не исключена была и антимонархическая революция. Естественно, в таких условиях выгодней оказалась не человечность, а специальный холодильник.

Но всё это не может длиться вечно…

Иван Орлов