Это они вынудят вас бегать по жизненному кругу, и круг будет сужаться, пока вы не рухнете и не спросите себя: а кто пожалеет меня?

Почему люди делятся на слабых и сильных? Не физически. А на уровне мыслей и поступков. Почему одни все время стонут, постоянно требуют участия и бесконечно ждут помощи ото всюду, а другие, стиснув зубы и сжав волю в кулак, молча помогают себе сами, становясь опорой и защитой для других?

Когда мне говорят, что слабые слабы от рождения, равно как сильные наделены силой априори, я в это не верю. Я не верю в это так же , как в то, что есть люди, которые с рождения умеют читать и писать.

Бойтесь слабых!

Когда меня пытаются убедить в том, что слабые, даже если захотят, не смогут стать сильными, а сильные по определению не нуждаются в той поддержке, которая так жизненно необходима слабым, мне хочется сорвать стоп-кран и пересесть в другой поезд.

Быть слабым – не патология. Быть сильным – не данность вроде цвета глаз или формы носа. И то и другое – жизненная позиция. Выбор, который каждый делает сам. Программа, определяющая способ жизни. И только.

Слабый человек слаб не потому что он слаб, а потому что может позволить себе такую роскошь. Потому что рядом есть тот, кто позволяет ему быть именно таким, тот, кто готов отвечать не только за себя, но и за того парня. Скажу больше. Слабых людей нет. Есть те, кому выгодно быть слабыми.

Сильные же часто сильны не потому, что им так хочется, а потому что ничего другого не остается, кроме как быть таким и точка. А уж что там за этой точкой с той другой её стороны только им одним и ведомо. Ну, и ещё тем немногим, кто очень-очень захочет увидеть и понять.

Бойтесь слабых!

И часто именно они, те, кто кажутся вам сильными – железными, несгибаемыми, теми, кому вы на ходу легко бросаете привычное "ты- сильный-ты-справишься" – острее других нуждаются в той самой поддержке и защите. В любви и тепле.

Потому что сильнее изношены. Потому что глубже изранены. И усталости в них катастрофически больше. И чувства одиночества тоже.

Потому что быть сильным – это значит, не рассуждая, принимать удар на себя. И собой и только собой перекрывать любую брешь в любой стене. Любую течь на любом корабле. Всегда и везде. И на парадной палубе и в душном замызганном трюме.

Берегите себя, сильные. Берегите друг друга. Пожалуйста. Потому что вас друг у друга не много. И потому что ваша сила часто и есть ваше самое слабое и незащищенное место.

опубликовано econet.ru

Источник: nashaplaneta.su