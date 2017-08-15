Бойтесь слабых!
Это они вынудят вас бегать по жизненному кругу, и круг будет сужаться, пока вы не рухнете и не спросите себя: а кто пожалеет меня?
Почему люди делятся на слабых и сильных? Не физически. А на уровне мыслей и поступков. Почему одни все время стонут, постоянно требуют участия и бесконечно ждут помощи ото всюду, а другие, стиснув зубы и сжав волю в кулак, молча помогают себе сами, становясь опорой и защитой для других?
Когда мне говорят, что слабые слабы от рождения, равно как сильные наделены силой априори, я в это не верю. Я не верю в это так же , как в то, что есть люди, которые с рождения умеют читать и писать.
Бойтесь слабых!
Когда меня пытаются убедить в том, что слабые, даже если захотят, не смогут стать сильными, а сильные по определению не нуждаются в той поддержке, которая так жизненно необходима слабым, мне хочется сорвать стоп-кран и пересесть в другой поезд.
Быть слабым – не патология. Быть сильным – не данность вроде цвета глаз или формы носа. И то и другое – жизненная позиция. Выбор, который каждый делает сам. Программа, определяющая способ жизни. И только.
Слабый человек слаб не потому что он слаб, а потому что может позволить себе такую роскошь. Потому что рядом есть тот, кто позволяет ему быть именно таким, тот, кто готов отвечать не только за себя, но и за того парня. Скажу больше. Слабых людей нет. Есть те, кому выгодно быть слабыми.
Сильные же часто сильны не потому, что им так хочется, а потому что ничего другого не остается, кроме как быть таким и точка. А уж что там за этой точкой с той другой её стороны только им одним и ведомо. Ну, и ещё тем немногим, кто очень-очень захочет увидеть и понять.
Бойтесь слабых!
И часто именно они, те, кто кажутся вам сильными – железными, несгибаемыми, теми, кому вы на ходу легко бросаете привычное "ты- сильный-ты-справишься" – острее других нуждаются в той самой поддержке и защите. В любви и тепле.
Потому что сильнее изношены. Потому что глубже изранены. И усталости в них катастрофически больше. И чувства одиночества тоже.
Потому что быть сильным – это значит, не рассуждая, принимать удар на себя. И собой и только собой перекрывать любую брешь в любой стене. Любую течь на любом корабле. Всегда и везде. И на парадной палубе и в душном замызганном трюме.
Берегите себя, сильные. Берегите друг друга. Пожалуйста. Потому что вас друг у друга не много. И потому что ваша сила часто и есть ваше самое слабое и незащищенное место.
опубликовано econet.ru
Источник: nashaplaneta.su
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Я бы не ставила так вопрос, что надо бояться слабых. Можно сформулировать по-другому: не прикидывайтесь слабыми, чтобы не рухнули раньше времени ваши сильные половины, которые тянут за двоих. А бояться там нечего. Это слабых-то?! Смешно!
Хотя, не надо стараться выглядеть сильней мужа своего, ему остаётся тогда действительно смириться с тем, что Вы сильней, и будете тянуть всю жизнь за двоих сами. Или ему Ваше доминирование вовсе не понравится, и он уйдёт.
Оптимально, если в семье у каждого свои сильные стороны и, соответственно, свои специализации в семейном деле. И никакой конкуренции, сплошное согласие.
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так устроен мир, что каждый приходит в него с определённым запасом прочности и со своей миссией, согласно уровня его духовного развития…у каждого своё предназначение и, если кто- то по варне (предназначению ) – есть ВОИН – он не может не быть сильным и общественно- направленным…Часто в детстве такие люди более нежны и беззащитны(набирают опыт и силу), но к 30-40 годам их сильная сторона проявляется…и эта сильная сторона- есть не озлобленность , а Ярость(не путать с гневом)…Человек в Яре-силён ДУХОВНО! А значит и защищён на физическом плане крепким здоровьем,силён…Им это дано Свыше, по – предназначению…
Слабые духом, лишённые Яра, внутренне более беззащитны, поэтому защищают себя физически, физическую силу РАЗВИВАЮТ…Таких большинство…
И есть совсем нищие духом, которым претит сама мысль о саморазвитии, самозащите…которые до гробовой доски остаются наивными, слабыми ДЕТЬМИ, живущие в иллюзиях…но и особой миссии им не дано, кроме познания мира и поиска УДОвольствий…
Бойтесь слабых!Именно они – постащики предателей и отщепенцев!
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Хорошая тема.Редко кто хорошо разбирается в людях.Может для этого и приходим в этот мир,себя образовать и других познать.