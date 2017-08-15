Автовладельцы должны быть готовы терять 200 тыс руб в год

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Эксперты международной консалтинговой компании PwC проанализировали стоимость владения легковыми автомобилями разных классов в крупных городах России по состоянию на начало 2017 года. Оказалось, что дешевле всего обходится авто компакт-класса (В-класс) – 195,6 тысяч рублей в год. С учетом парковки (200 тысяч рублей в год) эта сумма удваивается до 395,6 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости машины гольф-класса (С-класс): их содержание обходится в 266,9 тысяч рублей ежегодно. Необходимость оплачивать парковку повышает цену до 467 тысяч рублей. Автомобиль среднего D-класса обойдется в 420,7 тысяч рублей, с парковкой в 620,7 тысяч рублей. Транспорт бизнес-класса будет стоить своему владельцу 865,9 тысяч рублей в год, при этом парковочное место сделает его ненамного дороже - 1065,9 рублей в год.

Сравнительно дешева во владении любимая многими россиянами модель компакт-кроссовер. За год придется выложить всего 351 тысячу рублей без парковки. За последнюю понадобится заплатить стандартные 200 тысяч рублей в год. Стоимость владения среднеразмерным кроссовером - 468,4 тысячи рублей в год без парковки. Полноразмерный внедорожник ценой до 3 млн рублей обойдется в 697,4 тысячи рублей в год без парковки, а такой же автомобиль дороже 3 млн рублей – 1,177 млн рублей в год.

В эту сумму аналитики PwC включают все затраты, на которые придется пойти автомобилисту. Это, прежде всего, потеря стоимости сразу после выезда машины из салона. За три года большинство популярных автомобилей теряют 29–35 % от общей стоимости. Наибольший процент теряют автомобили класса Е (бизнес) и полноразмерные внедорожники свыше 3 млн руб. – 49 % и 43 % соответственно.

Вторая причина, влияющая на стоимость владения автомобилем – автокредит, с помощью которого сегодня совершается каждая вторая покупка. Ставки по автокредитам сейчас снижаются. Так, трехлетний кредит при условии 50 % первоначального взноса в начале 2017 года можно было получить под 14,4 %. Для сравнения, в начале 2016 года ставка составляла 16,1 % , а в 2015 году - 19–23 %.

Следующая статья расходов – топливо. Для автомобилей классов B и C расходы на топливо составляют порядка 23–24 % от стоимости владения, в остальных классах – 6–15 %. Не меньше приходится тратить на страхование - 19–26 %. В среднем доля расходов на страхование снизилась с 23 % до 21 % на фоне сокращения доли КАСКО. Налоги и сборы составляют порядка 1,5–1,6 % от общей стоимости владения большинством автомобилей, однако для автомобилей дороже 3 млн рублей фискальная доля составляет 5% от стоимости владения.

В графу "прочие расходы" аналитики PWC относят покупку шин, их замену, мойку автомобиля. На это владелец вынужден тратить 20-30 тысяч рублей в год.