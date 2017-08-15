Автовладельцы должны быть готовы терять 200 тыс руб в год
15:12. 15 августа 2017 Просмотров - 189 Один комментарий Опубликовал: jackomb
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Эксперты международной консалтинговой компании PwC проанализировали стоимость владения легковыми автомобилями разных классов в крупных городах России по состоянию на начало 2017 года. Оказалось, что дешевле всего обходится авто компакт-класса (В-класс) – 195,6 тысяч рублей в год. С учетом парковки (200 тысяч рублей в год) эта сумма удваивается до 395,6 тысяч рублей.
На втором месте по стоимости машины гольф-класса (С-класс): их содержание обходится в 266,9 тысяч рублей ежегодно. Необходимость оплачивать парковку повышает цену до 467 тысяч рублей. Автомобиль среднего D-класса обойдется в 420,7 тысяч рублей, с парковкой в 620,7 тысяч рублей. Транспорт бизнес-класса будет стоить своему владельцу 865,9 тысяч рублей в год, при этом парковочное место сделает его ненамного дороже - 1065,9 рублей в год.
Сравнительно дешева во владении любимая многими россиянами модель компакт-кроссовер. За год придется выложить всего 351 тысячу рублей без парковки. За последнюю понадобится заплатить стандартные 200 тысяч рублей в год. Стоимость владения среднеразмерным кроссовером - 468,4 тысячи рублей в год без парковки. Полноразмерный внедорожник ценой до 3 млн рублей обойдется в 697,4 тысячи рублей в год без парковки, а такой же автомобиль дороже 3 млн рублей – 1,177 млн рублей в год.
В эту сумму аналитики PwC включают все затраты, на которые придется пойти автомобилисту. Это, прежде всего, потеря стоимости сразу после выезда машины из салона. За три года большинство популярных автомобилей теряют 29–35 % от общей стоимости. Наибольший процент теряют автомобили класса Е (бизнес) и полноразмерные внедорожники свыше 3 млн руб. – 49 % и 43 % соответственно.
Вторая причина, влияющая на стоимость владения автомобилем – автокредит, с помощью которого сегодня совершается каждая вторая покупка. Ставки по автокредитам сейчас снижаются. Так, трехлетний кредит при условии 50 % первоначального взноса в начале 2017 года можно было получить под 14,4 %. Для сравнения, в начале 2016 года ставка составляла 16,1 % , а в 2015 году - 19–23 %.
Следующая статья расходов – топливо. Для автомобилей классов B и C расходы на топливо составляют порядка 23–24 % от стоимости владения, в остальных классах – 6–15 %. Не меньше приходится тратить на страхование - 19–26 %. В среднем доля расходов на страхование снизилась с 23 % до 21 % на фоне сокращения доли КАСКО. Налоги и сборы составляют порядка 1,5–1,6 % от общей стоимости владения большинством автомобилей, однако для автомобилей дороже 3 млн рублей фискальная доля составляет 5% от стоимости владения.
В графу "прочие расходы" аналитики PWC относят покупку шин, их замену, мойку автомобиля. На это владелец вынужден тратить 20-30 тысяч рублей в год.
В сравнении с 2016 годом наиболее значительный рост стоимости владения автомобилем показали класс E и внедорожники свыше 3 млн рублей. При этом более демократичные модели В и С-класса остались на прежнем уровне.
Безусловно, дорогие автомобили требуют больших трат, нежели экономичные, если мы исходим из одного и того же срока эксплуатации, согласен аналитик "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов. "Даже в абсолютном выражении год эксплуатации автомобиля за 3 млн рублей дороже, чем год эксплуатации машины за 500 тысяч рублей. Это складывается из стоимости запчастей, ремонта, технического обслуживания, запчастей, топлива, да и страховка на дорогие автомобили дороже. Но тут человек готов платить за статус, комфорт, потребности", - отметил он.
При этом даже внутри одного и того же класса стоимость владения автомобилем может варьироваться. Она зависит от марки, модели, страхового покрытия. Даже количество дополнительных опций может повлиять на конечный показатель, рассуждает Беспалов. А вот страна-изготовитель, по его мнению, не критична, тем более, большинство автомобилей В и С-класса выпускают в России.
ЛУЧШЕ ХОДИТЬ ПЕШКОМ
В условиях экономической нестабильности люди начинают считать деньги, не желая платить за то, что работает лишь 4% времени, а оставшиеся 96% простаивает без дела, уверен партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. "Осознав, что владение личным транспортом съедает как минимум 200-300 тысяч рублей в год из личного бюджета, люди буквально хватаются за голову. Тем более, эта сумма увеличивается – дорожают запчасти, бензин, страховка тоже отнюдь не дешевеет. Плюс появляются платные парковки, которых еще несколько лет назад не было. Но и несмотря на это, бывает что в Москве днем оставить машину негде", - пояснил он.
На этом фоне в столице уже отмечено снижение доли покупок новых автомобилей. Согласно исследованию "Автостата", в первом полугодии текущего года в Москве доля купленных новых машин снизилась на 3% к аналогичному периоду прошлого года. В мегаполисах потребность в личном транспорте, в отличие от регионов, уже удовлетворена, и многие предпочитают как минимум отказаться от второй машины, а как максимум – вовсе перейти на общественный транспорт, такси, пользоваться каршерингом. В центре города это однозначно удобнее, полагает Моржаретто.
Сокращается и число дальних поездок. Если 20 лет назад считалось нормой 20-40 тысяч км в год, то сейчас – 10-20 тысяч км. Люди все чаще предпочитают пользоваться другими видами транспорта, а машину заводить лишь в случае особой необходимости, заключил он.
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На халяву обдирают!
А если гужевой транспорт, на лошадях? Или всё ему капут?
А я не просила такие дороги строить и правили делать. :-)