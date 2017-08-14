Воздушный шар рыночной свободы сдулся – что ждет нас впереди?

В 90-е над Россией взлетел воздушный шар рыночной свободы – а теперь он явно сдувается и скоро шлепнется о землю…

Хотя я не считаю, что эта свобода была каким-то злонамеренным обманом со стороны Чубайса или коварных Штатов, подбросившим в богоспасаемую Россию сей безбожный элемент.

Нет, это была смена парадигмы – что добровольно и наивно выбрал советский народ и за что в результате поплатился своим существованием. Все было относительно честно.

Метафорой СССР была Фабрика. Жизнь, устроенная рационально и четко, по заранее установленным шаблонам. Каждый знает свое место и работает на нем наилучшим образом. Все обдумано и запланировано. И если некая неподотчетная реальность вылазит за рамки правил – тем хуже для нее.

Идеалом советской жизни была Правильность. Правда всегда одна – и есть только одно верное учение, по которому должно сверяться все остальное. В согласии с этим учением разрабатываются планы каждой вещи и системы, куда входят и люди: каждый человек должен жить в согласии с общим планом.

Отсюда проистекали все стороны советской жизни – и лучшие, и худшие. Именно от последних – заорганизованность, нередкая уравниловка в труде, отсутствие свободы слова и собрания – и плясали критики СССР, которые не успокоились по сей день, хотя никаких Советов давно нет…

Идеалом же РФ стала Свобода, а точнее – Свобода удовольствий. Метафора жизни – Бордель, куда приходят на работу или за удовольствиями чисто добровольно. Все по взаимному согласию: платишь деньги за то, о чем договорился с «девочкой» – и делаешь это. Где ты берешь деньги, какая нелегкая загнала сюда ту «девочку» – всем плевать, это личное дело каждого.

При этом постулировалось, что всеобщая тяга к удовольствиям сама создаст наилучшую жизнь для всех – без всяких специальных усилий. Не нужно ни планировать, ни строить; можно прожигать жизнь в кутежах – результат все равно будет превосходным.

Самая лучшая идеология для ленивого сынка, унаследовавшего от аскетичного папаши огромное состояние…

И это была настоящая целостная идеология, хоть и пытавшаяся изображать себя не идеологией, а естественным положением вещей. Впрочем была в ней и толика обмана – ибо граждане не понимали, что несвободу может создавать не только государство. Это отлично могут делать и частные лица – известные Цапки не дадут соврать.

Но как бы то ни было, эта идеология блаженной рыночной свободы ушла в народ, воспринявший ее сполна. Долой завод, даешь развлечения! Долой труд – вместо него две «Волги» задарма на ваучер! Долой план, долой общество; главное – я сам. Массового сопротивления этой ереси не было. А массовая поддержка была – причем нередко ее оказывали сами пострадавшие от этой напасти, вроде нищих учителей. Этот феномен даже получил довольно точное название «демшизы».

При этом коммунистическая доктрина была отвергнута массово и бесповоротно, ее сторонники были маргинализированы, лишены всяких ресурсов и в конце концов уничтожены как политическая сила. Либералы захватили всю власть и стали строить на свой лад жизнь – свободную и рыночную. Советская фабрика была разломана, а ее куски сданы во всякий вторчермет…

И вот за минувшие двадцать пять лет сам ход вещей описал полный круг – и чудесным образом пришел к тому, из чего вышел.

Нынешняя Россия вдруг стала удивительно напоминать СССР – разумеется, по форме, а не по содержанию. Во внешней политике – снова Холодная война с теми же США, только на сей раз без всяких идеологических разногласий. Во внутренней – былой культ личности и руководители, сидящие в Думе и правительстве, пока их не вынесут оттуда вперед ногами. Хотя они же четверть века назад бичевали советскую геронтократию и травили анекдоты про бессменного и безбрежного Брежнева.

Вернулся квасной патриотизм, дурное шапкозакидательство, экономический тупик – и даже в большей мере, чем при СССР, который хоть имел реальные достижения, которыми мог гордиться. А сейчас достижений нет, есть лишь работающая на повышенных оборотах машина пропаганды.

И все это сделали не злые коммуняки, давно ушедшие на политическую обочину, и не недобитые красные директора – а те самые демократы и либералы, что уже двадцать пять лет у власти. И сделали это не со зла, а по логике развития вещей. Либерально-демократические идеалы были доведены до логического завершения и испытаны на практике. Затем змея укусила свой хвост и стала пожирать самое себя.

Тут и выяснилось, что свобода хороша лишь тогда, когда к ней прилагается наследство, созданное горбом коммунистических фанатиков. Или когда высоки цены на нефть. А без денег она уже не стоит ничего.

И бордель, в котором оскудели будуары и всех заставили ходить колоннами, славя «партию и лично» – резко теряет в привлекательности.

Покамест это дошло не до всех. Есть еще иллюзия, что проблема не в текущей парадигме, а в происках США, в неправильных исполнителях, в не том народе, в тяжелом наследии «совка» и т.д.

И есть патриотический дурман: «величие России», ее тысячелетняя история… То есть та квазиидеология для черного люда, имеющая целью замаскировать крах идеологии открытого рынка, который сам де все разрулит и каждого одарит своей долей наслаждений.

И тут нелепы все вопли хомячков Навального насчет того, что у Путина и Медведева когда-то были корочки КПСС – а значит, во всем виноват проклятый «совок». Не свои же либеральные доктрины этим дурням обвинять!

Коммунист – это тот, кто строит коммунизм, а не у кого членский билет в кармане. Это политические взгляды, а не принадлежность по формальным признакам к буржуазной фракции КПРФ в Госдуме.

Путин и Медведев под всенародный одобрямс строили наш периферийный капитализм – и вот его построили. Получите и распишитесь. Это уже наша собственная собачья еда, а не советская; и жрать ее будем тоже мы, а не вымершие «совки», которые за их рыночные иллюзии уже расплатились сполна.

Итак на повестке дня сегодня смена парадигмы. Какой будет новая? Не знаю. Но знаю, какой она точно не будет.

Во-первых, она не будет «патриотической». Все эти идеи об империи и величии не соответствуют реальности, при которой каждый санкционный чих из США порождает паническую бурю в «Великой России». Без сильного по-настоящему производства и экономики имперская идея служит лишь дымовой завесой, которую певцы путинского застоя вроде Проханова быстро замусолят до полного отвращения к ней.

Во-вторых, новая парадигма скорей всего не будет ни советской, ни коммунистической. Поскольку материальная база советской и коммунистической идеи уже разрушена до основания, а что затем – пока даже наметок нет.

Жизнь все больше уходящих в нищету и безнадегу миллионов граждан затаилась в ожидании какой-то новой пружины, которая даст выстрелить, как это было в Сингапуре, Китае или Южной Корее. Но если пережать эту пружину слишком долгим сохранением нынешних фикций, совместивших в себе худшие черты советского зажима и демократического борделя – может произойти «усталость материала». И будет уже повальная общественная депрессия – при резкой потере смысла жизни.

Воздушный шар рыночной свободы прокололся и издох, советскую идеологию и советский способ производства проехали и переехали – а взамен ничего. Пустота, вокруг которой кремлевские мудрецы сегодня тщетно вымышляют «образ будущего», в который сами же не верят. А завтра «новое платье короля» узреет уже вся страна – и если не будет сшито что-то действительно новое, 91-й год повторится в самом жутком виде…