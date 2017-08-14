Владимир Базарный в Лагере Навыка. Ялта. 13.08.2017

Иисус Христос ходил и учил людей праведной жизни и к нему присоединялись люди впечатлённые его учением. Среди таких людей были 12, которые считали себя наиболее приближёнными к Христу. Этих 12 называют апостолами, что означает посланник, т. е. 12 ...