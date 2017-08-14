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Владимир Базарный в Лагере Навыка. Ялта. 13.08.2017

09:11. 14 августа 2017 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 18733 6509
    Люся 14 августа 2017 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Вот они,глобально мыслящие,идущие в первой шеренге людей нового времени:Таран,Иванов,Будков,Базарный.Находят друг друга и объединяются!И какое сопротивление даже малейшему поползновению на улучшение здоровья детей!Родители,вы где?Макаренко изгнали из образования и убили,третируют и не дают нормально жить учителям,служащим благу детей,сражение это идёт десятилетия,не предавайте,не будьте спутниками божешка Диониса!

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