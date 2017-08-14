Владимир Базарный в Лагере Навыка. Ялта. 13.08.2017

Скачать книгу Слушать аудиокнигу Хеннеке Кардель: Адольф Гитлер основатель Израиля Описание: Автор книги Хеннеке Кардель неоднократно подвергался судебному преследованию в Западной Германии со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы, в...
Иисус Христос ходил и учил людей праведной жизни и к нему присоединялись люди впечатлённые его учением. Среди таких людей были 12, которые считали себя наиболее приближёнными к Христу. Этих 12 называют апостолами, что означает посланник, т. е. 12 ...
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Вот они,глобально мыслящие,идущие в первой шеренге людей нового времени:Таран,Иванов,Будков,Базарный.Находят друг друга и объединяются!И какое сопротивление даже малейшему поползновению на улучшение здоровья детей!Родители,вы где?Макаренко изгнали из образования и убили,третируют и не дают нормально жить учителям,служащим благу детей,сражение это идёт десятилетия,не предавайте,не будьте спутниками божешка Диониса!