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Вдогонку к материалу: «Зачем Пенсионный фонд требует свидетельства о рождении?»

12:40. 14 августа 2017 Просмотров - 496 4 коммент. Опубликовал:

Всем внимательным читателям советую не экономить 350 рублей и получить повторные свидетельства о рождении от РФ, которые и предъявлять в различные инстанции. Сейчас Пенсионный фонд требует свидетельства не только при назначении пенсий, но  и в других случаях обращения граждан. Зачем ПФ копии свидетельств о рождении матерей при оформлениях детских пособий и материнского капитала? Свидетельство о рождении ребенка — это понятно, а мать предъявляет паспорт, но случаи такие есть и их всё больше, особенно в регионах…

Скоро нам всем свидетельства о рождении СССР могут понадобится. Пока не официально, но в качестве «мнения» вбрасываются заявления о возможной отмене пенсионного обеспечения по старости.

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/08/13/n_10428020.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=smi2

Поколению Y, или миллениалам, стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон, вероятно, этому поколению не стоит уходить на пенсию.

«Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточно денег для пенсионного обеспечения, но скорее работе, которая позволит нам создать нематериальные активы», — отмечает она.

Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.

Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят «неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы», которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию.

Британский исследовательский институт Institute for Fiscal Studies также не видит позитивных перспектив для поколения Y: «они первая послевоенная (после Второй мировой войны. — «Газета.Ru») группа, которая не будет получать больший доход с начала карьеры, чем их предшественники в том же возрасте».

Times отмечает, что выход на пенсию — довольно новое явление. Впервые оно полноценно сформировалось в европейских странах в середине XX века.

Однако издание замечает и позитивные стороны перемен. У миллениалов появилась возможность чаще менять работу, а также быть самозанятыми или начинать собственный бизнес.

Миллениалы, или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 года, характеризующееся глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. В России в это поколение принято включать родившихся с 1985 по 2000 годы.

Меня заинтересовала дата рождения тех, кого наши власти намерены осчастливить, лишив пенсий— 1985 год. То есть тех, кто родился за 7 или менее лет до развала СССР и учреждения управляющей торговой компании РФ в Сити Лондон по нормам английского права. Напомню — 7 лет, как раз тот возраст, когда ребенок должен объявить себя живым свободным человеком и сувереном — учредителем собственной персоны.

Причем, с юридически значимым фактом начала трудовой деятельности при СССР, очевидно, проектируемое решение о лишении пенсий никак не связано. Ведь при СССР, как правило, не успели начать трудовую деятельность и граждане, родившиеся с 1974 года по 1985-й, однако, их интересы не затрагивают. Статус гражданина СССР дает все же некоторые права от рождения даже и в английском праве. В отношении всех родившихся после 1985 года логика власти в принятия решений простая – рабам пенсии не положены. Кстати, все отказы в назначении пенсий в «связи с нехваткой пенсионных баллов» при наличии достаточного для выхода на пенсию трудового стажа — абсолютно противозаконны. Советую всем «отказникам ПФ» обращаться в суды, требуя назначить пенсию по законам СССР и за счет средств пенсионного фонда СССР, одновременно обжалуя все выкрутасы ПФ с «недостаточными пенсионными баллами» в КС РФ.

Источник: pravosudija.net

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4 коммент.»

  • 235 130
    Михаил 14 августа 2017 в 13:56 Ссылка Пометить
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    “Советую всем «отказникам ПФ» обращаться в суды”, – звучит как самый свежий анекдот. ПФ осатанел, а судьи остались ангелами. Это одна банда. Если всем давать пенсии, то откуда будут пенсии у судей, правительства, депутатов, законодателей и их родственников?

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  • 1492 1346
    александр 14 августа 2017 в 14:16 Ссылка Пометить
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    Пенсии должны получать и отдыхать должны люди. А те кто с балами да еще без свидетельства о рождении пенсии не положены. Им нужно задрать пенсионный возраст. После истечения этого срока назначить такую такую пенсию, что бы больше двух месяцев не протянули. Вот тогда людям останется на хорошие пенсии.

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  • 554 432
    Oleg 14 августа 2017 в 15:52 Ссылка Пометить
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    “Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон…”
    “Британский исследовательский институт Institute for Fiscal Studies…”
    “Times (ежедневная газета в Великобритании) отмечает, что выход на пенсию — довольно новое явление…”.
    Понятно откуда ветер дует, с туманного Альбиона. У них то будет “всё окей”, но за счёт вассалов.

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  • 16 0
    Слободан 14 августа 2017 в 15:57 Ссылка Пометить
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    С ПФ РФ понятно лишь одно – - -НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО!

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