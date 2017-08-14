В беспорядках в Шарлотсвилле виноват Трамп
01:51. 14 августа 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как все оказалось предсказуемо.
Мэр Шарлотсвилля после беспорядков в его городе, прямо обвинил в произошедшем Трампа.
Сделал он это в интервью "нежно любящей" Трампа CNN, при этом сам мэр является демократом.
Мэр американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) Майк Зигнер возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за рост радикальных настроений, который вылился в столкновения между сторонниками и противниками ультраправых организаций в городе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
«Посмотрите на его избирательную кампанию, на заигрывание со сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с антисемитскими группировками. И посмотрите на ряд неудачных попыток осудить, раскритиковать их действия», — заявил Зигнер.
https://lenta.ru/news/2017/08/14/guess_w
PS. Разумеется, про то, что рост числа радикалов и их агрессии является следствием развернутой кампании по сносу памятников Конфедерации он благополучно умолчал.
В общем, как еще вчера писал http://colonelcassad.livejournal.com/360
Опасно в этом случае то, что Трамп может попробовать разрешить свои внутренние проблемы очередной агрессией против КНДР или Венесуэлы, чтобы отвлечь внимание общества от своей администрации.
PS2. На заглавной карикатуре не хватает российского флага, чтобы получилось настоящее пропагандистское комбо.
Впрочем, связь Трампа с американскими наци и расистами и без этого демонстрируют в полный рост, благо трэш и угар в Шарлотсвилле дает вполне обильную пищу для карикатуристов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com