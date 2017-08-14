Угроза советская превратилась в угрозу российскую: доклад разведки Пентагона

Разведывательное управление Пентагона недавно выпустило большой доклад с анализом и оценкой сил современных вооружённых сил России. Были предложены и простые пути борьбы с русскими. Доклад мог бы показаться интересным документом, не имей он столько пробелов. Эксперты не смогли сосчитать ни русские танки, ни самолёты, а также затруднились с оценкой эффективности ПВО.

Фрагмент обложки доклада пентагоновских разведчиков (скриншот)

Доклад ведомства под названием The Pentagon’s Defense Intelligence Agency (DIA) можно скачать на сайте www.dia.mil.

Со времён СССР управление впервые озадачилось такого рода оценкой. В дальнейшем ведомство обещает выпустить целую серию отчётов с оценками военной мощи противников США и проанализировать угрозы, с которыми «сталкиваются Соединённые Штаты».

Серия докладов адресуется «широкой общественности». Последняя должна «глубже понять основные угрозы национальной безопасности США», а также усвоить, что военная разведка, помимо России, сосредоточена ещё на четырёх миссиях: Китае, Северной Корее, Иране и транснациональном терроризме.

«Эти документы призваны способствовать диалогу между лидерами США, сообществом национальной безопасности, государствами-партнёрами и общественностью по поводу проблем, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке», — прокомментировал новый доклад генерал-лейтенант Винсент Стюарт, директор DIA.

Причиной составления первого доклада стало, как отмечается на сайте ведомства, «возрождение России на мировой арене». В это «возрождение» аналитики включили «захват Крымского полуострова, дестабилизацию Восточной Украины, вмешательство в Сирию и формирование информационной среды в соответствии с её [России] интересами». Всё это «представляет собой серьёзную проблему для Соединённых Штатов и их союзников», а потому и «привело к разработке» документа, касающегося оценки «военной мощи» русских.

«В период следующего десятилетия может возникнуть ещё более уверенная и боеспособная Россия, — уверен мистер Стюарт. — США должны предвидеть действия России, а не просто реагировать на них, и добиваться большего понимания целей России и возможностей США для предотвращения потенциальных конфликтов».

DIA не первый день оценивает мощь вероятного противника. Оборонная разведка впервые оценила советскую военную мощь в 1981 году. Тогдашний доклад был переведён на восемь языков и распространён по всему миру. Затем доклад ежегодно обновлялся. Так было до самого падения Советского Союза в 1991 году.

Серия докладов о военной силе от 2017 года включает анализ стратегий национальной безопасности, военных доктрин, силовых структур и основных военных возможностей, включая ядерные силы, биологическое и химическое оружие, подземные сооружения, космические силы и кибероперации. Вслед за Россией авторы обещают рассмотреть Китай.

В «российском» докладе упор сделан на выявление «угрозы» от российской армии, на предположения о том, насколько опасна военная машина Российской Федерации. Также выделяется финансовый аспект оценки: американцы констатируют с удовлетворением, что количество денег на военную машину России круто пошло вниз из-за кризиса и падения цен на нефть.

Оценка расходов на оборону России в 2006-2017 гг. (в млрд. долл. и % от ВВП, данные доклада The Pentagon’s Defense Intelligence Agency; 2017 г. — показатель, заложенный в бюджет РФ)

Нынешний оборонный бюджет, если только в него не будут внесены коррективы, окажется самым низким бюджетом РФ в области национальной обороны с 2013 года. Отмечается, что доходы российского правительства зависимы от цен на нефть. Кроме того, по данным Международного валютного фонда и ряда выдающихся мировых экономистов, Россия столкнулась с потолком своего роста: причиной является отсутствие структурных реформ в государстве. ВВП в России, вероятно, будет подрастать по чуть-чуть, по 1%, по 2% в год, даже если «цены на нефть существенно возрастут», отмечается в отчёте разведчиков.

Оборонное разведагентство, как считает американская пресса, по сути, возродило в 2017 году практику времён холодной войны. Управление пришло к выводу: военные России на основе советского наследия пишут сегодняшнюю доктрину и модернизируют имеющиеся возможности, оставшиеся от советской Москвы. Зависимость русских от старых советских разработок — одно из ключевых положений доклада разведчиков Пентагона.

«Российские военные основываются на военной доктрине, структуре и возможностях бывшего Советского Союза. Хотя русские всё ещё зависят от многих старых советских платформ, они сумели модернизировать свою военную стратегию, доктрину и тактику, включив туда использование асимметричных средств войны — таких, как кибер- и опосредованные действия, которые наблюдались на Украине», — утверждается в отчёте DIA.

За те годы, что прошли с распада Советского Союза, российская армия «атрофировалась до бледной тени своего могучего советского правопреемника», пишет в «The National Interest» аналитик Дэйв Маджумдар (Dave Majumdar).

Если Советский Союз отказался от применения ядерного оружия первым, то «новая Россия» как раз полагается именно на это оружие с целью «компенсировать присущую ей слабость» в военном отношении. Вместе с тем Россия пытается уменьшить зависимость от ядерного оружия, восстанавливая свои традиционные военные силы и принимая на вооружение современные высокоточные боеприпасы.

«Одним из самых больших препятствий России после распада бывшего Советского Союза была необходимость в значительной мере полагаться на свои ядерные силы для предотвращения агрессии, что привело к озвученной готовности первыми применить ядерное оружие», — говорится в докладе DIA.

В долгосрочной перспективе Россия стремится снова стать великой державой, какой она была во времена Российской империи, а затем в советское время (если только оценки DIA не являются ошибочными, иронизирует Маджумдар). Согласно выводам экспертов, Россия рвётся стать одним из лидеров в многополярном мире и вернуть себе статус «великой державы», который она имела с царских времён и до последних дней Советского Союза. Такая цель требует сил, способных сдерживать агрессию, вести борьбу с целой сеткой конфликтов (от локальных кризисов до ядерной войны), умения проецировать власть и применять при необходимости силу для вмешательства в конфликты по всему миру.

Несмотря на экономический спад, который влияет на модернизацию российской армии, Москва всё же создаёт современные силы, которые могут соперничать с противником и поддерживать статус «великой державы». Долгосрочная цель Москвы, обозначенная в докладе, — создать армию, готовую к любому конфликту: от локальной войны, вспыхнувшей из искры регионального конфликта, до стратегического конфликта, который может привести к обмену ядерными ударами.

В целом, считает Маджумдар, анализ DIA, как и предшествовавшие ему оценки советской военной силы времён холодной войны, отличается «неистовым» характером. Только время покажет, насколько точен этот анализ. После распада Советского Союза и окончания холодной войны американцы узнали, напоминает аналитик, что Советская Армия была явно переоценена: в докладах часто содержались «грубые преувеличения».

В новом докладе, заметим, авторы постарались таких преувеличений избежать. Возможно, поэтому отчёту разведчиков не хватает точных данных.

На это обратил внимание аналитик Александр Ситников в «Свободной прессе».

Американцам, пишет он, ничего неизвестно о численности российского спецназа и Сил специальных операций. Кроме того, пентагоновские разведчики «отчаянно пытаются понять», как работают логистические подразделения военных. Наконец, у американцев отсутствуют сведения «по всем направлениям текущего состояния российских вооружённых сил».

1. В докладе указывается, что понять, сколько в российской армии на самом деле основных боевых танков Т-72Б3, «понять невозможно».

2. «Неясно» и то, сколько приобретено для ВВС самолётов Су-30см, Су-35С или Су-34.

3. Система ПВО «представляется» чересчур мобильной частью армии, при этом «неясно, как управляется комплексная система противовоздушной обороны, чтобы оценить её потенциал противостояния тому, как США предпочитает вести войну», цитирует аналитик раздел доклада.

4. «Устойчивость» ВС России — тоже вопрос для экспертов DIA. Правда, они отмечают, что Россия добилась успеха в увеличении доли служащих по контракту в вооружённых силах по отношению к солдатам срочной службы.

Научный сотрудник Кеннановского института при Центре им. Вудро Вильсона Майкл Кофман отметил слабую аналитику DIA, выполненную на уровне «третьесортных военных порталов», пишет Ситников. В докладе разведчиков имеются сотни ссылок на русских журналистов, даже… на Википедию. Также недостаёт карт, графики и фотографий, которые объективно отражали бы упомянутую «советскую военную мощь».

Вишенкой на торте является вывод разведчиков: Вашингтон стремится провести смену режима в России в своих интересах. За образец берётся Украина. Опираясь на опыт Киева, отмечает Ситников, Вашингтон ищет возможность сделать «то же самое» в Москве.

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Новый доклад, снабжённый длинным «прологом», где ретроспективно рассматривается военная сила России с 1991 года и по наши дни, можно счесть скорее прелюдией к следующим «пьесам» разведчиков Пентагона, нежели серьёзной оценкой мощи стратегического противника. Невозможность сосчитать танки и самолёты и очевидные затруднения с анализом предполагаемой эффективности ПВО ставят доклад DIA на уровень журналистского обзора с картинками и повторением слов «мощь», «угроза» и «ядерное оружие».

В одном только прогнозе не сомневаются эксперты разведки Пентагона. Расходы русских на модернизацию вооружений и развитие армии будут неминуемо падать: экономика страны слаба, структурные реформы не проводятся, нефть по-прежнему дешёвая. И в таких условиях следует присмотреться к возможности «майдана» в Москве. По киевскому сценарию.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

Источник: nnm.me