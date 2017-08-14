Уехавшие на Запад ученые готовы вернуться в обновленную РАН

— Валерий Александрович! Вы хорошо помните, как была "устроена" наука в СССР, при этом у Вас огромный опыт руководства в этой области. Как получилось, что достижения Академии наук, существовавшей почти 300 лет, были полностью обесценены последними годами ее существования?

— В 90-х годах страна распалась, и встал вопрос: что делать с АН СССР? Сто шестьдесят тысяч сотрудников — это ведь огромная армия! Было предложение полностью распустить Академию наук СССР и сформировать новую Российскую Академию наук. Летом 1991 года были проведены даже первые выборы, сейчас об этом мало кто помнит. И выборы эти были проведены в соответствии с совсем другими условиями. Таким образом, с участием научной общественности было избрано около 100 новых первых российских академиков и членов-корреспондентов. Ряд докторов наук сразу избрали в академики, хотя до этого они, например, не могли получить статус члена-корреспондента годами. Возникла опасная ситуация, когда настоящие академики были вынуждены спасать очень мощную структуру с выверенными механизмами организации, которая рушилась у них на глазах.