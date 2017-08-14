Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 августа 2017
- 04:30 Сирия: Что происходит на освобожденных от боевиков территориях — репортаж РВ (ВИДЕО).
- 02:00 «А папа кем работает?» — «Папа уже шахид»: российских детей возвращают с территории ИГИЛ.
- Вчера 20:57 Коротко по Сирии.
Сирия: Что происходит на освобожденных от боевиков территориях — репортаж РВ (ВИДЕО)
Вслед за солдатами сирийской армии на освобожденные от боевиков территории приходят строители.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Огромное количество территорий по всей Сирии освобождается от террористических группировок и незаконных вооруженных формирований.
В освобождаемых населенных пунктах остается множество жилых и иных строений, частично или полностью разрушенных.
С приходом в такие селения и города правительственных войск, в них начинают возвращаться и мирные жители. Одновременно с этим встает вопрос о восстановлении домов для их размещения. Для решения этой задачи правительство Сирии уже сейчас ведет восстановительные и строительные работы на освобожденной территории.
В провинции Латакия строительством и ремонтом жилого фонда и городских коммуникаций занимается бригада Муштаба Ассанда. Он рассказал о том, что в результате городских боев для его работников в регионе остается еще много работы.
К этому времени строительная бригада Ассанда отстроила заново около 350 полностью разрушенных домов, порядка 400 отремонтировала до пригодного для эксплуатации состояния. Около 500 объектов еще ожидает работ. Сейчас он и его люди работают в населенных пунктах Блута и Хамбушия, провинции Латакия. Деньги на эти работы выделило правительство Сирийской Арабской Республики.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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«А папа кем работает?» — «Папа уже шахид»: российских детей возвращают с территории ИГИЛ
Российские дети в приюте Багдада на неделе стали одной из самых громких тем.
Это дети, родители которых воевали на стороне боевиков.
Тревогу забили журналисты Russia Today. Для возвращения их на Родину создана спецкомиссия, вопросом лично занимаются главы Чечни и Дагестана.
Счет таким детям в Сирии и Ираке идет уже на сотни.
— Мы вот разыскиваем мальчика. Его из России увезли в, отец увез в ИГИЛ*.
— Не видели ли вы его?
— Нет, я не видел его. Не помню, чтобы я его встречал.
— Женщины все там были закрытые, но среди них точно были русские.
Сына Нурьяны Ибрагимовой мы разыскиваем давно и безрезультатно по всему Ближнему Востоку. Отец утащил семью в ИГИЛ — в сирийскую Ракку. Мать трижды пыталась сбежать с сыном, шариатский суд вместо побивания камнями выдворил женщину, навсегда лишив ее возможности видеться с сыном.
«Я три года в поисках, я ни один день не переставала верить, что я его найду. Я знаю, что Аллах мне поможет», — говорит Нурьяна.
Она обивала пороги штабов сил коалиции, искала сына на улицах воюющего Мосула и даже заглядывала с местной полицией в подземные тоннели города. А ведь именно там после окончательного освобождения столицы ИГИЛ нашли малышей, говорящих по-русски.
Детей отправили в Багдад. Нурьяна разминулась с ними. Но ее Хадиса среди найденных все равно не было. «Я все фотографии, все видеоролики пересматривала, моего ребенка там нет», — рассказывает Нурьяна.
В багдадском приюте их несколько — девочек и мальчиков, найденных на руинах Мосула. Они не помнят, кто их родители, как их фамилии и как они оказались в самом пекле войны. Помнят только, как все горело и взрывалось.
— Моя мама там с сестрой лежит возле речки, они там вдвоем.
— Папа лежал на камне и умер, глаза закрыл, — и малыш сам закрывает глаза.
А на глазах этой девочки лет восьми, похоже, погибли родители.
— Все умирали, когда ракеты кидали на наш дом — все они умирали, — говорит ребенок.
Им только сказали, что отцы стали шахидами — героями, погибшими на священной войне.
— А папа кем работает?
— Папа уже шахид.
— Мой папа шахид, и его папа шахид, ее папа тоже шахид.
Кто были их родители, которые привезли своих детей в этот кромешный ад, сейчас установить очень сложно.
Пока повезло только Залихе Ашахановой — ее бывший муж Хасан Тагиров выкрал двухлетнего сына и увез с собой на войну за всемирный халифат. Вызволением маленького Билала занимался лично Кадыров. «Его отец вывез без моего ведома. Хочу выразить огромную благодарность нашему главе Рамзану Ахматовичу», — говорит мама Билала.
Мальчика нашли после штурма последних кварталов старого Мосула — четырехлетний ребенок с отцом чудом спаслись под бомбежками. Хасана Тагирова отправили в тюрьму, а его сына после переговоров с руководством Чечни, иракские власти разрешили вывезти на родину.
Среди этих детей Хадижад Магомедова из Хасавюрта узнала своего племянника — трехлетнего Али, уже не чаяла увидеть его живым. Сестра последний раз выходила с ней на связь в январе из Мосула.
«Она сообщила, что муж погиб, а сама она с ребенком не может выбраться из осажденного города, — рассказывает Хадижад. — Конечно, я сразу опознала своего племянника, это было очень больно, когда он говорит: „Все в огне, все в огне”. Это очень тяжело. Я не оправдываю свою сестру и своего зятя за то, что они это сделали. Они должны были знать, куда они ведут своих детей, куда они забирают их. Обманывают всех и забирают детей».
Только сейчас стало понятно, какая это проблема. Десятки детей из России оказались с родителями-фанатиками на войне. Иракские власти сообщили, что помимо этих ребят в багдадском приюте найдены и другие, имена и фамилии некоторых известны. Зайнаб Ахмедова нашла двух внуков. Правда, еще двое погибли.
«Я и обрадовалась, я и расстроилась, что двое есть, а двоих нет. Когда увидела фамилии двоих, я ждала все равно четверых. Но хотя бы двое, если они есть, хотя бы их вернуть», — говорит женщина.
Кристина — русская девушка из Краснодарского края, круглая сирота, вышла замуж за дагестанца и оказалась с четырьмя детьми в Мосуле. Закуталась во все черное, там стала называться Аминой. В апреле после массированной бомбардировки муж с двумя детьми погиб, сама Кристина успела отправить свекрови СМС, что находится в каком-то госпитале.
«У нас в Дербенте открылась большая мечеть, и в эту мечеть все ходили молодые молиться, в этой мечети мой сын научился этим намазам. Потом появились разговоры, что вся молодежь уезжает в Сирию. Невестка сказала мне: мама, друзья собираются дома и хотят уехать в Сирию, мы с невесткой спрятали паспорт сына. Но он все- таки нашел этот паспорт, — вспоминает Зайнаб Ахмедова.
— Я упала ему на колени, держала его колени, умоляла, просила, Манап, не уезжай, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты уехал. У меня есть все, но я пустая. У меня нет рядом сына».
Теперь предстоит длительная и сложная процедура установления родства и сбора документов. И в Чечне, и в Дагестане срочно создаются комиссии для решения задач по возвращению малышей. Возможно, иракские власти поверят на слово, если дети узнают родню, а где-то, для родившихся уже на территории ИГИЛ*, потребуется экспертиза ДНК.
«Мы не можем прийти и сказать: отдайте нам того ребенка, он вроде бы похож на того, который мог бы родиться от нашего горе-террориста. Так не бывает, так нельзя. Никто не отменял нормы», — пояснила Марина Ежова, уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и правам ребенка.
А Нурьяна все пересматривает и пересматривает кадры со спасенными детьми. Если нашли столько малышей, значит, обязательно отыщется и ее сын.
«Я, наверное, ничего в этой жизни не хотела бы, кроме как это пережить, эту встречу, — плачет Нурьяна. — Я ни на секунду не перестаю верить, что он обязательно приедет. Я надеюсь, что нам обязательно помогут, моего ребенка найдут, и я знаю, что он живой и здоровый».
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Александр Рогаткин
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Коротко по Сирии
Коротко по Сирии.
1. В зонах деэскалации, где действует американо-российская сделка в целом сохраняется режим относительного перемирия и можно говорить, что сделка, которую заключили Трамп и Путин в Гамбурге работает. Прекращение активных боевых действий в Дераа это достаточно наглядно демонстрирует, что с одной стороны уже позволило Дамаску перебросить часть сил отсюда на более важные направления. а с другой стороны обострила внутренние противоречия между боевиками в провинции Дераа, а также активизировало конфликт с местным анклавом халифатчиков. Россия сполна извлекает выгоду из такого положения вещей, помогая САА проводить успешные наступательные операции в центральной Сирии, что достаточно наглядно отражено в значительном кол-ве освобожденной территории. Выгоды США менее существенны, так как SDF откровенно завязли в боях за городские кварталы Ракки, которые проходят столь же натужно и кроваво, как и штурм Мосула, разве что курды стараются действовать более осторожно, нежели иракская армия.
Стоит отметить, что Россия попыталась затащить курдов на переговоры в Астану, но встретила сопротивление со стороны Турции. Эрдоган очевидно не готов договариваться с курдами, поэтому подвижек в политическом будущем курдов пока нет. Возможно, после завершения штурма Ракки осенью-зимой этого года, стороны все-же смогут договориться. Компромисс потребует уступок и от курдов и от Асада.
США, занимаясь Раккой, не забывают и про другие направления, накапливая силы в районе Аль-Шаддади и готовясь занять часть провинции Дейр-эз-Зор к северу от Евфрата. Скорее всего развитие американских операций в этом направлении мы увидим во второй половине августа или даже в сентябре. Пользуясь тем, что Ат-Танф потерял свое значение для США, а часть боевиков фактически вышли из американского подчинения, САА смогли зачистить часть сирийско-иорданской границы, вынудив боевиков либо отсупать вдоль границы к Ат-Танфу, либо же бежать в Иорданию.
2. Наступление "Ан-Нусры" в Северной Хаме не имело существенных последствий и стратегическая обстановка там осталась неизменной. Конфликт внутри Идлиба продолжается. Наиболее громким случаем стал расстрел "белых касок" неизвестными "борцами за свободу". Тут можно лишь пожелать сторонам успеха во взаимоистреблении. "Ан-Нусра" сейчас явно доминирует в Идлибе, но неспособность проявить активность и отсутствие будущего в послевоенной Сирии, будет неизбежно толкать их к нападениям на конкурирующие группировки в Идлибе и к новым нападениям на САА к западу от Алеппо и к северу от Хамы. Рано или поздно "Ан-Нусру" придется зачищать, но этот вопрос сейчас очевидно отложен на потом.
3. В Восточной Гуте сохраняется своеобразный дуализм ситуации, когда часть анклава заключила перемирие и ее никто не трогает, а САА пытается жестко зачистить район Джобар. Дается это трудно, так как войскам (включая переброшенные из под Дераа части 4-й танковой дивизии) с трудом удается продвигаться через разрушенные жилые кварталы. Наступление поддерживается концентрированным огнем артиллерии и авиации, но успехи пока что носят тактический характер. Желание очистить Джобар понятно, но стоит напомнить, такие попытки предпринимались еще осенью 2015 года с весьма сомнительным результатом. Так что это далеко не первая попытка со стороны САА. Если получится, это конечно будет большим успехом (тем более, что в этот раз некоторые тактические предпосылки и продвижение есть), хотя с другой стороны войска, которые брошены на зачистку Джобара, могли бы быть более эффективно использованы при развитии операций в центральной Сирии, где именно нехватка войск и техники несколько тормозит развитие операций САА против Халифата в силу того, что протяженность условного фронта значительно превосходит используемые здесь силы. С анклавом на границе Сирии и Ливана дела развиваются более успешно. Соглашения между "Хэзбаллой" и "Ан-Нусрой" выполняются и боевиков последовательно перевозят в Идлиб. Завершение операций в этом районе позволит высвободить дополнительные силы "Хэзбаллы" для операций в других районах. В данном случае можно говорить о том, что стратегия ликвидации анклавов начатая летом 2016 года продолжает себя успешно показывать.
4. Операции в центральной Сирии продолжаются достаточно успешно. Сегодня отчитались, что зачистка Сухны наконец завершена (хотя насчет завершения разминирования это еще вопрос), плюс еще остались вопросы с зачисткой сопротивления Халифата в прилегающих к Сухне районах. По всей видимости тут потребуется еще несколько дней на расширение сферы контроля вокруг Сухны и подготовку к продвижению на север или на восток. В последних боях САА понесла определенные потери, как под Сухной, так и в других районах Восточного Хомса, где отряды Халифата предпринимали ряд достаточно удачных набегов, которые впрочем не сильно изменили безрадостного стратегического положения "черных". САА, постепенно лишаясь возможности подвергать серьезной угрозе ключевые коммуникации САА.
К северу от Сухны в провинции Ракка, САА расширяет зону контроля в юго-восточных районах провинции Ракка (в том числе и путем заброса вертолетного десанта в тыл боевиков, что ускорило продвижение САА) и ведет наступление с целью обхода Маадана, пытаясь либо окружить боевиков, которые туда отошли из окрестных поселков, либо же вынудить их отступать вдоль Евфрата к Дейр-эз-Зору. Согласно заявлениям из МО РФ, вопрос деблокады Дейр-эз-Зора выходит на повестку дня и скорее всего уже в ближайшие 1-2 месяца мы увидим реализацию операций связанных с непосредственных продвижением к Дейр-эз-Зору. Сам анклав отбил очередную серию атак Халифата, но его положение по-прежнему достаточно сложное – основная территория анклава как и ранее отсечена от авиабазы. Тем не менее, даже в такой выгодной ситуации, боевики не могут добиться прогресса. Скоро им уже будет не до штурмов 137-й базы и аэродрома.
5. Наступление в Восточной Хаме идет так себе. Боевики несмотря на серьезное давление САА пока удерживают фронт и их оборона здесь носит организованный характер. Также упорное сопротивление боевики оказывают к северу от трассы Тияс-Пальмира, пытаясь не допустить продвижения сирийских войск на север, что может создать угрозу окружения боевиков в случае соединения сирийских войск к востоку от Акербата. К востоку от трассы ключевое значение имеет занятие Хувайсиса, опираясь на который боевики ведут сдерживающие действия в района Джазала и в направлении ключевой коммуникации по которой снабжается группировка действующая в районе Сухны.
У САА по-прежнему есть стратегический выбор – либо сразу идти на Дейр-эз-Зор, либо напрячься и где-то все-таки рассечь на две части огромный выступ, который просто напрашивается на то, чтобы превратиться в огромный котел, в котором могут оказаться несколько тысяч боевиков Халифата, которые лишаться возможности получать подкрепления из Дейр-эз-Зора и Анбара.
В целом, несмотря на определенные потери (за неделю несколько танков и более 100 убитых и сложности на ряде направлений, позитивная тенденция выраженная в освобождении сирийской территории очевидно, отсюда и благожелательный настрой МО РФ, которое не упустило возможности похвастаться, что с помощью России Асад увеличил контролируемую территорию более чем в 2 раза и добился существенного перевеса в сирийской войне. Разумеется, расслабляться рано, так как впереди еще немало трудной и кровавой работы связанной с освобождением сирийской территории от Халифата и "Ан-Нусры", переговоры с "умеренными" и их спонсорами, купирование планов США по расчленению Сирии и что главное, решение курдского вопроса. Война еще далеко от завершения, но уже сейчас видны контуры ключевых задач, решение которых позволит говорить о завершении сирийской войны. Произойдет ли это в 2018-м году или позднее, будет зависеть в первую очередь от успехов сирийских военных и их российских и иранских союзников. То, что мы видим сейчас, это последовательный сбор урожая, посаженного в 2015-2016 годах. Он проходит не без проблем, но общая тенденция вполне благоприятная и обещает дальнейшие территориальные приобретения.
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