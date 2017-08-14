Главная » Мировоззрение, Экономика

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

18:22. 14 августа 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

Российская экономика растет ускоренными темпами даже в условиях западных санкций. К такому неожиданному для себя выводу пришли немецкие журналисты. Они отмечают, что экономика России в этом году прибавляет 2,5 процента.

Другие цифры у североитальянской области Венето. Там ежегодно миллиард евро теряют из-за ответных мер России. У нас после введения эмбарго в августе 14-го импульс получил внутренний рынок. По данным Минсельхоза, за это время уровень прибыльности молочного производства перешагнул отметку в 25 процентов. Правда, проблемы тоже есть. По данным Роспотребнадзора, около 6 процентов российского сыра и сливочного масла производят с частичной заменой молочного жира на растительный.

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

Крупнейшим проектом в Европе "Брянская мясная компания", отделение известного агропромышленного комплекса, стала за пару лет. От голого фундамента до успешного предприятия, которое в этом году отправит на рынок, в том числе, зарубежный, 120 тысяч тонн еще недавно малоизвестной в России мраморной говядины.

"Мы создали уникальную в России отрасль мясного животноводства. Сейчас имеем замкнутый цикл производства. Мы не зависим от импорта, у нас собственное племенное ядро", — говорит Александр Павлов, руководитель "Брянской мясной компании".

История в России пока не частая, ведь и семенная, и племенная база в стране преимущественно — импорт. Но здесь решили твердо: раз импортозамещение, значит, полное.

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

Завезенные всего-то несколько лет назад на брянскую землю из Австралии абердин-ангусы обрусели и дали цветущее потомство. Полмиллиона голов — такой концентрации нет ни в одном агрохозяйстве мира. И это только начало. В самые ближайшие годы поголовье быков и коров планируют довести до миллиона.

650 тонн одного лишь зерна за неполное лето в одном лишь хозяйстве одной лишь Брянской области. И такие агрокомплексы не просто накормили страну, но вывели ее в мировые лидеры экспортеров зерновых культур.

Протяженные пространства и неисчерпаемая ресурсная база стали экономическим мультипликатором энергичного сельскохозяйственного прорыва, который многие сравнивают с аграрным бумом в России столетней давности.

За три года продовольственного ренессанса Россия изменила саму себя, проделав путь, на который у многих стран уходили десятилетия. И все это в условиях санкционного давления, отсутствия источников внешнего финансирования и технологий. Теперь важно не просто сохранить темп и инерцию, но и, как говорят физики, совершить фазовый переход — на новый технологический и логистический уровень.

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

Хозяйство Платоныча, как ласково называют в округе фермера Александра Лобынцева, обширное. И в этом смысле лучшего места для демонстрации аграрных успехов страны не придумать.

"Продовольственную безопасность Россия сегодня обеспечила. Запад может ее только притормозить. Но я и пять лет без их всего не понижу урожайность", — говорит фермер.

Объезжая семь тысяч своих урожайных гектаров на внедорожнике, Платоныч сокрушается: вот если бы еще и техника в России и ее производители были на высоте: "Мы их любим. Мы русские. Мы хотим, чтобы наше было. Но соответствовало мировому качеству".

А пока аграрии, как танковые бригады, оторвавшиеся от пехоты поддержки, остались одни в поле рынка.

"Хотелось бы, чтобы российские производители выпускали совершенную технику", — рассказывает Вера Тарасова, старший специалист фирмы "Агросмак".

"Не смогли мы найти оборудования. Пришлось обратиться во Францию. Мы бы с удовольствием закупали наше оборудование", — говорит главный технолог предприятия Анатолий Гусев.

Доходит до обидного: мягкие сыры "Камамбер" и "Бри" на Жуковском заводе на Брянщине делать научились неотличимо от французских, а упаковочную бумагу заказывают в Германии или Франции – на родине такой бумаги не делают, хотя, казалось бы, чего уж проще. Что говорить о сложных производственных линиях, их сервисе и запчастях.

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

В Пензе логистическая овощная компания выросла и расширилась на санкциях за три года быстрее, чем хлеб на дрожжах. "Сколько бы мы ни вырастили, у нас все забирают и забирают", — рассказал Олег Мурзов, генеральный директор агрофирмы "Раздолье". Но компания вынуждена использовать технику и оборудование из-за рубежа.

Затраты тянут вверх стоимость продуктов и в магазинах, и на рынках в, казалось бы, хлебосольной Брянской области. "Дороговато, конечно. 280 рублей за творог – дороговато", — считают покупатели.

Парадокс роста производств и одновременного роста цен не остановить до тех пор, пока импортозамещение не будет всеобъемлющим, убеждены специалисты.

"Мы полностью зависим от импортных технологий. Практические все, что находится в любой стадии производства, иностранное. Ничего отечественного фактически там нет. Мы покупаем импортные составляющие, которые зависят от курса евро и доллара", — пояснил Павел Грудинин, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина".

Разорвать этот порочный круг сегодня пытаются многие российские аграрии. В плодопитомнике в Астрахани, увеличив за годы контрсанкций урожаи в три раза, сейчас думают о том, как избавиться от импортной зависимости. "Этой осенью у нас будут свои саженцы", — говорят на предприятии.

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

На охотничьей заимке в 15 метрах от российско-украинской границы брянские мужики собрались поохотиться на уток и обсудить новости. Говорили о лете, урожаях и, конечно, о том, как изменились страна за три года: "Санкции нужно было наложить лет 15 назад, и все было бы у нас. Все свое сейчас выращиваем и зимой, и летом".

Санкции разогнали метаболизм российского агросектора

Пока готовили шурпу, в которой все — от соли и до баранины — было местным, сошлись на том, что еще многое нужно изменить. Чтобы достичь продовольственной независимости, рассудили мужики, самодостаточной должна стать вся структура производства и переработки. И в России для этого есть все.

PS анекдот в тему

Поймали фашисты американца, француза и русского. Приговорили их к смертной казни, но перед расстрелом согласились выполнить по одному последнему желанию.

Американец попросил бутылку виски.
Француз — шампанского и женщину.
А русский попросил дать ему по жопе.

Фашисты не поняли и переспросили: “Просто дать по жопе?“

Русский кивнул.

Ну, подходит к нему здоровый такой детина, и со всего размаха бьет по заднице. Русский падает на впереди стоящих фашистов, выхватывает у них пистолеты, отскакивает назад, начинает стрелять, убивать, короче, освобождается вместе с американцем и французом. Они его спрашивают, что же ты раньше ничего не предпринял, нас же могли убить!!???

А русский им отвечает:
— Мы, русские, такие, что пока нас по жопе не шибанёт, мы соображать не начнем.

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины и Новороссии за 31 июля 2014
... ВВС. Москва предложила отправить российских миротворцев в зону крушения малайзийского... Дубровка. Москва предложила отправить российских миротворцев в зону крушения малайзийского...в связи с очередными антироссийскими санкциями США«Администрация США, натужно ...
Коллапс Ресурсной Федерации. Причины Управленческого Дефолта [Нейромир-ТВ]
Выборы, какими они были в 2011-м, и какими будут в 2016-м? Управленческий Дефолт, как причина Кризиса. ВКПБ-2.0 Кто они? Степан Сулакшин о причинах Кризиса и о том, что следует делать. Источник: http://neuromir.tv * Дополнительная информация: ...
Михаил Касьянов об отделении Чечни и Крыма и других регионов России: «Не вижу в этом ничего такого»
... программу действий по нормализации российского государства. Дмитрий процитировал три... присутствующим историю Виктора Бута – российского гражданина, получившего, по решению ...Валентина Киселёва, расценивается в российском обществе как преступление против ...
Тайны пищевой промышленности
Прочитал в пора валить пост свежего иммигранта, восторгающегося ценой и качеством американских продуктов (ОМГ!!! натуральный апельсиновый сок по 2 бакса!!!!) и рука машинально потянулась к морде. Вся пищевая индустрия работает над тем, чтобы не дать нам ...
Советский Союз: новый пазл
...бы настолько серьёзны, что посткрымские санкции показались бы небесной манной. ... ЕАЭС), на подсознательном уровне Российская Федерация сейчас представлялась бы народам...: 1. Осторожные попытки нормализации российско-грузинских отношений. В конце января...
Последние новости с Украины и Новороссии за 20 июля 2014
... какая разница между украинскими и российскими СМИ. Боевые сводки, комментарии от... людей... лично... Если бы не российская армия - все то же самое... сидя за спиной у морпехов российских, легче легкого. Проявите доблесть богатырскую...

Один комментарий»

  • 3769 2680
    Антон 14 августа 2017 в 18:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Агро-сектор это не только экономика, это ещё и политика:
    - Чтобы обеспечить страну полностью своими и не “палёными” продуктами, на селе должны трудиться очень много людей.
    - Это означает восстановление базовых “культурных матриц” России.
    - Надо объяснять что Кудрило Грефаное удавится от одной мысли об этом?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>