Саакашвили: свобода – Грузии! Свобода – Украине! И свобода… попугаям!

Михаил Саакашвили, чья политическая деятельность пестрит приставками «экс», не устает заниматься государственным планированием. Что же до сих пор остается в центре его внимания? Освобождение народов Украины и Грузии от олигархического гнета. Народы уже в курсе: экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы посвятил их в свои планы на страничке в Facebook.

Все, как обычно: власти нагло врут и портят ему имидж. Уголовные дела против Мишико, мол, сфабрикованы грузинскими властями, да и прокуратура действует незаконно, пользуясь молчанием грузин. Но как только Саакашвили появится в Тбилиси, народ сразу же выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Просто какой-то майдан на грузинский лад.

Украине тоже придется задуматься о своем будущем и освободиться от донецких и молдавских олигархов. Неудивительно, что Киев готов изловить Саакашвили на границе, чтобы не пустить в страну этого скандалиста. Его ближайшие планы, как оказалось, связаны на первом этапе с Украиной, а потом уж дело дойдет и до Грузии.

И стоит отметить, что среди украинцев хватает тех, кто его поддерживает. Порошенко многим уже успел надоесть…

Насчет уникальности этого политика никто спорить не станет. Авантюрист, интриган и скандалист, чья судьба сейчас зависит от того, какое решение примут в США. В Госдепе же пока заявили, что они не в курсе дальнейших планов Саакашвили, но при этом еще не отказались от своего «пасынка».

Есть вероятность, что его смогут задействовать еще в какой-нибудь политической комбинации, когда наступит подходящее время. Козырь или запасной вариант, кто знает? Ведь, Show must go on? Иначе нельзя объяснить тот факт, как человек без документов катается из страны в страну.

По мнению военного обозревателя Александра Жилина, именно американцы предоставили Саакашвили зону содействия, в пределах которой он может спокойно передвигаться. Поэтому Тбилиси пришлось бы долго ждать экстрадиции Мишико на родину, если только в Штатах не решили, что их «протеже» больше ни на что не годится. Тогда они его сбросят как балласт.

Пока же он продолжает завоевывать сердца украинцев, которых изрядно достал пьяница Порошенко, политические неудачи, экономические проблемы и война на востоке. Чего у него не отнимешь, так это еще и медийности! Недаром грузинские власти не желают больше его возвращения в страну. В народе стали забывать, на чьей совести война 2008 года…

Саакашвили может доставить реальные проблемы, тем более что у него остались в Грузии сторонники, которые не позволят просто так засадить его на нары. Что и говорить, ему даже начали создавать ореол мученика на родине. Политические махинации – та еще сила, что признают и в Тбилиси.

Партия Грузии «Единое национальное движение» требует «прекратить преследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и демократической прозападной оппозиции», заявляя, что «ЕНД до конца будет бороться с семейно-клановым режимом Иванишвили».

Ну, что и требовалось доказать…

Тем интереснее становится геополитическая игра: Украина – Грузия - Саакашвили. Какую очередную роль ему доверят исполнить американские кураторы? Где ждать его появления? И Украина, и Грузия на данный момент настроены антироссийски, так что придется выбирать: когда «сливать» Порошенко, а когда режим Иванившили?

В России же относительно Саакашвили продолжает лидировать одно лишь мнение: «политический клоун», зацикленный на русофобии и собственных комплексах. Воспринимать серьезно его нельзя, но вот наблюдать за кураторами Мишико на Западе просто необходимо. Какую «гениальную комбинацию» они замутят на этот раз?