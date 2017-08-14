С Россией или против России: как ведут себя «проклятые дураки»

Если идёт международная игра втроём, то искусство геополитики состоит в формировании дуэта, который затем общими силами надавит на одинокого третьего. К примеру, нормализация отношений РФ и США могла бы подорвать Китай. Впрочем, возможна и стратегия в кавычках: один из троих рискует пойти против двух прочих. В таком случае этот один ведёт себя как «проклятый дурак»

Типичная модель игры с тремя участниками: двое против одного, замечает Джим Рикардс на сайте британского издания «Daily Reckoning».

В геополитике государство-гегемон становится участником дуэта, который давит на одного оставшегося. Или другой вариант, стратегия-минимум: один не позволяет двум игрокам объединиться. Такого рода политика базового баланса практикуется со времён Наполеона. Теоретически её постулаты известны из трактата Макиавелли «Государь».

Среди современных гипотетических примеров автор называет нормализацию отношений России и США, которая могла бы быть основана на противоречиях между США и КНР. Противостояние уже имеет под собой основания: Китай отказывается помочь США «разобраться» с Северной Кореей; претензии КНР в Южно-Китайском море; манипуляции китайского правительства с курсом валюты; воровство интеллектуальной собственности у США; постоянная кибервойна. Всё это не по душе американскому правительству.

Аналитик полагает, что уже очень скоро США начнут принимать меры против Китая. И с целью усиления своей позиции в грядущем конфликте Вашингтону следует улучшить отношения с Россией. США и Россия создадут мощный противовес Китаю.

Чем может содействовать Москва Вашингтону? О, многим! Автор начинает с действий в Сирии, где Россия и США плюс силы Ирака, Иордании и ОАЭ вплотную подошли к полному уничтожению «ИГ» (запрещено в РФ). Стороны могли бы достичь временного соглашения, при котором у России, у её баасистских союзников, у повстанцев, поддерживаемых США, у курдов и Анкары появятся в Сирии свои сферы влияния. При таком раскладе проиграет Иран.

Кроме того, Москва может посодействовать Вашингтону с проблемой КНДР: ведь Китай не пожелал этого сделать. По данным «Стратфор», с января по апрель 2017 г. русские поставили в КНДР нефтепродуктов на 2,3 млн. долларов. Таким образом, Москва обладает огромным влиянием на Пхеньян. Использование такого влияния является одним из способов решить ядерную проблему Северной Кореи без войны.

Самым любопытным является следующий пассаж британского аналитика:

«Белый дом уже принял решение в пользу России. Вопрос состоит в том, как реализовать этот план на фоне затихающей бури, связанной со скандалами с участием СМИ и демократов, а также сопротивления глобалистов».

Вот типичная медийная атака глобалистов на Путина: они утверждают, что он в лучшем случае автократ, в худшем — диктатор, который «убивает некоторых своих политических противников, сажает в тюрьмы других и подавляет в России инакомыслие». «Это всё правда», — комментирует британец. («This is all true».)

Однако им бы не мешало взглянуть и с другой стороны. Ситуация в Китае — хуже! Товарищ Си — «диктатор реальный, а не предполагаемый», пишет Джим Рикардс. Он стоит во главе «теряющей силу коммунистической диктатуры».

Вот доказательства. В Китае были убиты тысячи невиновных протестующих, вышедших на площадь Тяньаньмэнь в 1989 году. Диссидент Лю Сяобо, награждённый в 2010 г. Нобелевской премией мира, умер в заключении в 2017 году, до этого проведя десятки лет за решёткой и в лагере. Политических противников Си Цзиньпина сегодня арестовывают и тоже сажают по тюрьмам. Их даже пытают.

Поэтому, если учесть ситуацию с соблюдением прав человека, выбор между Китаем и Россией очевиден, пишет британский аналитик. Путин тоже действует жёстко, однако он несколько более привержен плюрализму. Цзиньпина же согревают лучи глобалистов.

Поворот мистера Трампа к России был бы обоснован политикой в духе прагматизма. И нельзя сказать, что Трамп к этому не стремится. После беседы с Путиным на саммите G20 мистер Трамп сказал, что Вашингтон и Москва сотрудничать могут.

Иной взгляд на стратегию в тесном кругу троих имеет известный в США аналитик Фред Рид.

На своём сайте он задаётся следующим вопросом: «Почему эти неадекватные маленькие люди в Вашингтоне и Нью-Йорке мечтают о новых войнах?» И даёт ответ: «Потому, что империя подходит к переломной точке».

Вашингтон или должен начать войну в Северной Корее, или столкнуться с полным игнорированием КНДР американских интересов. США могут хоть запосылаться «сигналов» с помощью кораблей или бомбардировщиков — вся эта «демонстрация силы» будет безрезультатной. И «империя» в итоге потеряет лицо и доверие. С игнорирования, начатого северными корейцами, возьмут пример и другие государства, которые хотели бы оспорить мировое могущество США. Вот уже и Иран не отступает перед угрозами и санкциями Вашингтона. Иран хочет торговать с Европой, и Европе эта идея нравится! Хуже того, Иран становится важной частью китайского стремления интегрировать Европу и Азию экономически. «Для империи это смерти подобно», — заявляет Фред Рид, для которого характерно называть США «империей».

У Китая нет проблем в Южно-Китайском море. А ведь для Вашингтона это либо военная ситуация, если он считает, что может победить, либо уступка, означающая дальнейшую экспансию КНР.

Россия «безоговорочно» получила Крым и «спокойно поглощает» часть Украины. А ещё её союзник вознамерился победить в Сирии. Три унизительных неудачи для империи! Потеря контроля над Ближним Востоком была бы вообще стратегической катастрофой для Вашингтона, делает вывод автор.

Абсолютно необходим и контроль над Европой. Европейские правительства, по своему обыкновению, перед Америкой «пресмыкаются», однако нынче даже они «обеспокоились» по поводу санкций Вашингтона против России. Европейские бизнесмены возжелали «побольше торговли» с Востоком. Вашингтон не может этого допустить!

Однако в Америке «политики, глупые в военном деле», слушают «патологически самоуверенных солдат». Отсюда и проблемы. Военные не в состоянии ничего спрогнозировать в отношении вероятной войны — ни её продолжительности, ни потерь, ни финансовых затрат. Автор приводит массу исторических примеров. Исхода войны генералы тоже не видят.

И что же? Типичные «проклятые дураки», заседающие в Вашингтоне и Нью-Йорке, рассматривают войны против России в Сирии, против Китая в Южно-Китайском море, против Северной Кореи, против Ирана и так далее. Всё это прямой путь к катастрофе.

Не говоря уже о ядерной войне, очевидно следующее: Китай является ведущим торговым партнёром США, и война с ним привела бы в США к чему-то вроде… революции. Соединённые Штаты, и без того «глубоко разделённые» на средний и низший классы, попадут в сложное финансовое положение. Начнётся тяжелейшая депрессия, которая станет итогом прекращения торговли с крупнейшим торговым партнёром — Китаем. Низы среднего класса, уже и так припёртые к стене, не имеющие сбережений, наблюдают с ужасом за скачками цен в сети «Walmart»… В магазинах «Apple» больше нет айфонов… Да что айфоны — компания «Боинг» теряет китайские заказы, тысячи американских рабочих оказываются на улицах! Этот список можно продолжать без конца. Вот в такую абсурдную игру играют состарившиеся детишки в США, балующиеся политикой.

Прямым путём к катастрофе, добавим, может оказаться пресловутая непредсказуемость президента Трампа, который способен принимать военные решения по советам своей дочки или посмотрев телерепортаж. Мистер Трамп с его вздорной воинственной политикой, сильно смахивающей на агрессию не только политическую, но и экономическую, налепил для США слишком много врагов: от Ирана до Евросоюза, от Китая до России. Трамп не вписывается в стратегию, пригодную для троих игроков: он играет против двух других участников тройки (России и Китая), заставляя их объединяться и старательно настраивая обоих против себя. В сущности, он ведёт себя как тот самый «проклятый дурак», о котором рассказал Фред Рид