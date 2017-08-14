«Реформы 90-х. Нас заморочили завиральными идеями и ложными клише»

Первая годовщина августовского путча была достаточно многолюдной. Вторая — в период «артподготовки» Ельцина против парламента — собрала два митинга всего по три тысячи человек: митинг радикальных «демократов» и митинг радикальной оппозиции. На празднование третьей годовщины к Белому Дому пришло всего 200 человек, ушибленных любовью к Ельцину.

Для того, чтобы они смогли организовать подобие митинга, ОМОНу пришлось очистить площадь от 2000 человек, протестовавших против «наезда» властей на всероссийскую рулетку — АО «МММ».

И все же завирально-либеральными идеями нас смутили и заставили на короткое время обезуметь, предоставив власть потенциальным обитателям психбольницы. Они развернулись и воспрянули духом, кое-кто из них даже от расстрела парламента испытал «эстетическое удовлетворение».

Сколько одержимых миражами ходит сегодня среди нас. Одни ратуют за свободный рынок, не смысля в этом ничего, кроме азбучных прописей из сочинений газетных шакалов, другие ломают шапки перед «серпасто-молоткастым» красным знаменем, решив с чего-то, что нет более патриотичного символа, третьи поклоняются золотому тельцу, не замечая деградации собственных детей. До конца рехнуться им не дают бытовые заботы, но неустойчивая психика поддается пропагандистскому нажиму, и мозги неизбежно съезжают набекрень.

Каждого из нас фактически подвергают своего рода тестированию: достаточно ли мы безвольны, окончательно ли выжили из ума? Мы проходим тест по экономике, в котором ответы заранее подсказаны, а свидетельством сумасшествия будет совпадение всех ответов с подсказками. Ведь именно техническая сторона реформ — это нагромождение никем не доказанных (а чаще всего давно опровергнутых) тезисов.

Говорят, строим или построили рыночную экономику (как когда-то строили коммунизм). Рынок — это когда ОНИ (те, кто делает реформу) могут жить по западным стандартам. Для остальных фабрикуется миф о Свободе: свободные цены, свободная конкуренция, свобода торговли… Осталось только согласиться, выдать аванс доверия тем, кому кажется, что он знает, как и что нужно делать для воплощения идеи Свободы, и все покатится само собой к благоденствию и изобилию.

Исторический опыт предупреждает: повторять «демократия», «свобода», «правда», «согласие» бессмысленно. Жонглирование понятиями без раскрытия их смысла в реальных условиях, сложившихся здесь и сейчас, именно для того и придумано, чтобы «наводить тень на плетень».

А разве не безумием был Беловежский сговор, разваливший СССР лишь ради того, чтобы ссадить Горбачева с президентского кресла? Вот так, из одной только мести решиться взрезать вены единому экономическому пространству?! Это доступно только безумцам, возомнившим себя политическими гениями. Ельцин в своей книге пишет, что трудные решения надо принимать легко. Не иначе как после бани?

Ельцин в своих «Записках президента» пишет еще и так:

«В отличие от большинства демократов, я догадался, что угроза диктатуры исходит не только из окружения «Горби», но и от него самого. А это уже было по-настоящему страшно».

Испугавшийся либо застывает в ступоре, либо очертя голову хватается за первое попавшееся решение. Так было и с Ельциным: под руку ему попалось нечто знакомое из номенклатурной биографии — разрушительный удар, сметающий все, смешивающий все фигуры и глушащий партнера по политической многоходовке ударом по голове.

А разве кто-то кто-то в здравом уме голосовал за убийственную «либерализацию» цен, разве кому-то из «властителей дум» давали санкцию на бесконтрольную власть, позволяли развалить и разграбить государство? Конечно, голосовали не за это, а за надежду на лучшее. Нас обманули, и понимание своей вины за готовность быть обманутыми должно вернуть нас к нормальному критическому мироощущению.

Источник безумия общества находится в обезличивании граждан, в превращении их в толпу. Следовательно, рецепт против безумия содержится в обратном процессе — гражданин должен стать личностью и нести бремя ответственности и свободы. Это и путь к личному спасению.

Автор: доктор политических наук Андрей Савельев, автор книги «Как убивали Советский Союз»