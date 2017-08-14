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Пролетариату дальше нечего терять

16:11. 14 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

«Вожди мирового пролетариата находят в руинах исчезнувшей цивилизации оригинал статуи “Девушка с веслом”». 1982

«Вожди мирового пролетариата находят в руинах исчезнувшей цивилизации оригинал статуи “Девушка с веслом”». 1982

По мнению главы Минтруда Максима Топилина, данные рынка труда говорят о продолжающемся восстановлении экономики. Но некоторое сокращение числа безработных, не отражающего у нас реальную картину безработицы, слишком слабый положительный сигнал. Россияне также намерены твердо стоять за свои оставшиеся зарплаты.

Как отмечает глава Минтруда Максим Топилин, сегодня количество вакансий, содержащихся в общероссийском банке вакансий "Работа в России" составляет почти 1,7 млн единиц против 1,4 млн в прошлом году. А численность официально зарегистрированных безработных снизилась почти на 145 тысяч, человек до 796 тысяч. По его данным, более чем вдвое снизилось и число работников, занятых неполный день, до 127,8 тысяч. Министр считает, что такие данные за год с прошлого августа свидетельствуют о «росте активности бизнеса и восстановлении экономики в целом».

 
 

При этом по данным HeadHunter, 38% желающих сменить работу не согласны терять в зарплате, даже под угрозой долгого поиска вакансии. Это рекордно большой показатель. Скромных «соглашателей», правда, больше, 42%

 

Генеральный директор CAF Group Наталья Ионова считает, что неготовность к снижению зарплаты объясняется не высокой требовательностью соискателей вакансий, а тем, что дальше терять в зарплатах им уже некуда. При этом более 38 миллионов россиян имеют кредиты, а уровень просрочки по кредитным обязательствам достаточно высокий.

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Впрочем, констатирует руководитель направдения по труду и социальной политике центра «Общественная дума» Марина Емельянцева, число вакансий на рынке труда действительно начинает постепенно увеличиваться. В Москве открыта 81 тыс. вакантных позиций, что соизмеримо с уровнем докризисного 2014 года. Но рост количества рабочих мест не говорит о существенном росте зарплат, которого, вероятнее всего, можно будет ожидать к концу 2018 года.

 

Усугубляет положение и так называемая демографическая яма, добавляет аналитик. Ведь на смену многочисленном поколению приходит малочисленное — люди, рожденные в 1990-х годах. На эту проблему на днях указывали Центробанк и Минэкономразвития. Несмотря на наличие мест, низкоквалифицированные кадры не согласны на маленькую зарплату, в то время как высококвалифицированным кадрам готовы платить, но ощущается их дефицит. В связи с этим пока сложно говорить о благоприятной ситуации на рынке труда и в экономике в целом.

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