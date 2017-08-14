Продовольственная безопасность: в России ожидается рекордный урожай зерна

Необходимость решать задачу обеспечения продовольственной безопасности резко актуализировалась после введения Западом экономических санкций против России. Стало очевидным, что в качестве инструмента давления на нашу страну в любой удобный момент США и их союзники без колебаний могут включить и гораздо более жесткие меры — например продовольственное эмбарго, чтобы попытаться создать нам максимальные трудности и дестабилизировать ситуацию внутри Российской Федерации.

А значит — нужны протекционистские меры по защите отечественных сельхозпроизводителей, чтобы стимулировать их заняться импортозамещением. Как представляется, именно поэтому российским руководством был введен запрет на закупку целого ряда групп продовольственных товаров в странах, участвующих в экономических санкциях против РФ.

Один из ключевых аспектов продовольственной безопасности — объем сбора зерновых культур. В нынешнем году в России ожидается рекордный урожай зерна — об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз отраслевого агентства Совэкон. Объемы собранного в 2017 году зерна могут составить более 125 миллионов тонн (прошлогодний сбор зерновых составил 120,7 млн. тонн).

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев говорил, что в нынешнем году будет собрано 103-105 миллионов тонн зерна. Прогноз Российского зернового союза: урожай составит 115-118 миллионов тонн. И вот самый последний уточненный прогноз от Совэкон — 125,2 миллиона тонн зерна!

Прогнозы — прогнозами, а как сейчас идет реально сбор урожая? К уборке зерна приступили все федеральные округа. На днях заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко сообщил агентству РИА Новости, что на начало августа российские аграрии уже намолотили 50 млн. тонн зерна. В целом урожайность на 6 центнеров с гектара выше по сравнению с 2016 годом — а значит прогноз о рекордном урожае 2017 года вполне реалистичен.

Что означают все эти цифры для простых людей? То, что хлеб и хлебобулочные изделия дорожать не будут.

Внушают оптимизм и другие сводки Минсельхоза. Так, по состоянию на 10 августа, по данным региональных органов управления АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 535,2 тыс. тонн, что на 22,5% больше, чем на аналогичный период прошлого года (436,9 тыс. тонн).

Собрано 376,3 тыс. тонн огурцов (в 2016 г. -318,8 тыс. тонн) и 150,4 тыс. тонн томатов (в 2016 г. — 105,4 тыс. тонн). Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах стали Краснодарский край – 68,0 тыс. тонн, Ставропольский край – 41,9 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 29,8 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 28,1 тыс. тонн, Липецкая область – 24,2 тыс. тонн.