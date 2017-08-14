Океан загадочно отступает с различных пляжей в Бразилии и Уругвае, заставляя людей бояться цунами

Такой гигантский и широко распространенный эффект отступления океана беспрецедентен! Океанская вода таинственно отступала с различных пляжей в Бразилия и Уругвае. Жители в напряжении, сообщает

strangesounds.org.

11 августа 2017 года океанская вода почти исчезла вдоль пляжей в Пунта-дель-Эсте, Уругвай:

Обычно заполненные водой пляжи и порт Пунта-дель-эста были пусты.

Очень впечатляет, что такое огромное количество воды может исчезнуть, возможно, из-за шторма.

Всего несколько часов спустя 12 августа 2017 года такое же странное явление произошло на пляжах в Порту-Алегри и Траманде в Бразилии:

Но никто, кажется, не знает, почему уровень воды в океане так резко опустился.

Воды обычно отступают перед цунами, поэтому люди испугались за свои жизни, когда они увидели, что произошло. Когда нет признаков крупных землетрясений и цунами, специалисты по погоде считают, что морские штормы и направление ветра также могут вызвать аналогичный эффект. Например, для Пунта-дель-Эсте в Уругвае, когда есть бури с южным ветром, вода поднимается и ударяет по рамбле. Напротив, когда штормы сопровождаются северным ветром, вода отступает.

Но на этот раз такой гигантский и широко распространенный эффект отступления океана беспрецедентен!

Источник: nashaplaneta.su