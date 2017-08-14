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Новые предсказания. Что ожидает Россию в ближайшие годы

19:37. 14 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Египетская царица-предсказатель обещает России страшные бедствия. Она предупреждает, что в 2018 году в России произойдет потоп. Неужели ливни и ураганы, пугавшие нас летом 2017 года, его предвестники. Самые шокирующие пророчества Ванги, кто на самом деле стоит за атакой на Россию. Откровения личного переводчика болгарской провидицы. Впервые на телеэкране эксклюзивное интервью с единственной настоящей правнучкой Григория Распутина.

Метки: аномальная погода, конец света, предсказания, пророчества
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