Новости Украины и Новороссии 14 августа 2017
- 06:00 Как ни крути… война неизбежна.
- 05:00 Главное достижение Майдана — вымирание Украины.
- Вчера 22:38 Как перехитрить “Газпром”.
- Вчера 20:48 Новый конфуз с поездом «Укрзалізниці» шокировал пассажиров (ФОТО).
- Вчера 19:52 Гюльчатаи “Миротворца”.
Как ни крути… война неизбежна
Из-за экономических проблем и «заканчивающегося времени» у украинских властей остается только один возможный вариант решения проблем — полномасштабная война.
Как стало известно из официального заявления представителя Национального банка Украины (НБУ), власти Украины 4 августа сего года перечислили Международному валютному фонду (МВФ) первый взнос в размере 450 миллионов долларов по программе Stand-by от 2014 года, пишет Дмитрий Лекух.
Он объясняет, «что тут интересно».
Программа Stand-by Agreement была подписана три года назад и предусматривала выделение Украине 17 миллиардов долларов в течение двух лет. Фонд по этой программе выделил Украине 4,6 миллиарда долларов, то есть формально программа выполнена не была. Тем не менее в марте 2015 года совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) на ту же сумму.
При этом МВФ выдал кредит на предельно жестких условиях: власти Украины обязались поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги, уменьшить число бюджетников, сократить дефицит Пенсионного фонда (в том числе через повышение пенсионного возраста), отменить мораторий на куплю-продажу земли.
По этой программе были выделены еще три транша: в пять миллиардов долларов (реально спасший гривну от полного краха в марте 2015 года), в 1,7 миллиарда долларов (в августе 2015-го) и в один миллиард (уже осенью 2016 года).
Еще один, последний транш, тоже в миллиард, был получен в апреле уже года нынешнего, после чего процесс окончательно встал. Причина понятна — земельная реформа, которая так и не пошла.
Дело в том, что в МВФ умеют считать, и его чиновники вполне обоснованно берегут свои кресла. И если уже перечисленные деньги хотя бы кое-как «отбиваются» за счет банального ограбления населения (деньги от роста тарифов ЖКХ, именно на них МВФ — и небезосновательно — рассчитывает), то дальнейший процесс гарантированно встанет.
По банальной причине: грабить будут и дальше, но уже сейчас на Украине идет цепочка неплатежей, показывающая, что «подкожный запас жира» заканчивается.
И сейчас из всех потенциальных источников ничего не осталось, кроме Пенсионного фонда (там тоже есть что «отжать») и приватизации сельскохозяйственных земель. Которую, смеем предположить, Украина все равно запустит.
Но не это самое интересное.
Начиная со следующего года заканчивается период реструктуризации, и 2018–2020 годы становятся пиковыми по выплатам, которые невозможно не проводить и которые составляют 16 миллиардов долларов прямых бондов и еще шесть миллиардов государственных гарантий: ну, это не считая «мелочей».
И крупнейшим из частных держателей украинских суверенных евробондов выступает не кто иной, как американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, а шутить с этими ребятами пока что не удавалось никому. Не верите — спросите хотя бы у Аргентины.
Да и остальная компания «частных держателей суверенных бумаг» тоже, признаться, впечатляет: Goldman Sachs, Wellington Management Group, Fidelity International, Allianze SE, AVIVA Funds, Nomura Asset Management. А кроме них — Международный банк реконструкции и развития, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, ЕС, Канада, Япония, Германия, США.
Серьезные пацаны, так сказать.
И прощать здесь кто-то что-то кому-то вряд ли станет: один раз уже реструктурировали — хорош.
Следовательно, в полный рост встает вопрос «заканчивающегося времени». В этих условиях его можно решить только при помощи форс-мажорной ситуации.
И тут не нужно быть Вангой для того, чтобы угадать, какая единственно возможная форс-мажорная ситуация может и должна тут на Украине случиться.
Война.
Причем полномасштабная.
Ползучей интервенцией на Донбассе тут уже так просто не обойтись.
Лучше всего, безусловно, если война будет с «агрессивной» Россией.
Тогда можно будет, на худой конец, «дать по тапкам» через аэропорт Борисполь. Вместе с наворованным, а также чадами и домочадцами. И организовать потом «правительство в изгнании» где-нибудь в теплых краях — а по долгам, по долгам пускай платят победители.
Ну, а если Россия в очередной раз «на войну не придет», то вполне сгодится эскалация в Донбассе плюс какой «националистический переворот» с последующей «гражданской» уже по всей несчастной территории. Денег-то отдавать долги все равно физически взять просто неоткуда, «дефолт» тот же Franklin Temlpeton Investments — совершенно точно не устроит. Были примеры.
Поэтому иной раз очень забавно слушать дискуссии в СМИ на тему, «могут ли спровоцировать войну поставки киевским властям американского летального оружия».
Да какая разница, будут эти поставки или нет?
Война там будет в любом случае. Все по науке: проект сворачивается, необходимо хеджироваться и, возможно, даже фиксировать убытки.
Иначе придется платить по самым настоящим счетам.
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Главное достижение Майдана — вымирание Украины
Украинские эксперты посчитали, сколько времени осталось до полного вымирания различных регионов «Незалежной». Результаты — неутешительные.
Черниговской области до полного вымирания осталось 95,5 лет, Сумской — 111,5, Полтавской — 118. Список можно продолжать еще долго. Из всех регионов Украине не вымирает пока всего три — Киев, Ровенская и Закарпатская области.
Согласно подсчетам журналистов газеты «Вести», Украина вымирает сейчас со средней скоростью в 482 человека в день. За прошлый год население «Незалежной» сократилось «естественным путем» на 186 тысяч человек.
Однако это лишь условные данные, основанные на анализе соотношения рождаемости и смертности (по последнему показателю, согласно данным различных международных организаций, Украина занимает с 1 по 4 место на планете, конкурируя по скорости вымирания лишь с африканскими странами, в которых массово распространен СПИД).
В реальности — все еще хуже. Ученые проанализировали данные по расходу хлеба и пришли к выводу, что на Украине на самом деле проживает на 42,5 миллиона человек, как гласит официальная статистика, а всего 24.
Объясняется такой разброс в цифрах просто. Население Украины не только вымирает, но и массово выезжает их страны. Счет украинцам, осевшим в России и Польше, уже давно идет на миллионы. И это — не предел. Если верить социологам, треть из тех, кто пока еще живет на Украине, хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства и больше не возвращаться, а еще треть — готовы покинуть страну «до лучших времен», чтобы заработать немного денег.
Среди украинских политиков в последнее время стало модно рассуждать о том, что украинцам «нечего делать в России», и если они едут к нам, и, тем более, получают паспорт РФ — то путь на Украину им должен быть закрыт.
Несмотря на подобные заявления, каждый четвертый иностранец, официально находящийся на территории России, — это именно украинец. Кто-то бежит от войны и политических репрессией, а кто-то — от безденежья. Выживать на зарплату в 100 — 200 долларов получается далеко не у всех.
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Газета «Вести» взяла комментарии на тему «депопуляции» у украинских чиновников, и большинство из них с тем фактом, что страна вымирает, согласились. Одни винят в происходящем трудовую миграцию, другие — смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, третьи — нежелание молодежи рожать детей из-за сложных материальных условий.
И все скромно промолчали о том, что скорость депопуляции населения Украины резко возросла после Майдана. Свое дело делает резкий рост цен на фоне мизерных зарплат и пенсий, добивание медицины в ходе так называемой «реформы», чудовищно дорогая «коммуналка», стресс.
Ответ на вопрос, что делать, чтобы не вымереть, на Украине вслух произносить страшно — можно схлопотать срок за «терроризм», «призывы к нарушению территориальной целостности» и «государственную измену». Ведь других вариантов, как сворачивать самоубийственную националистическую политику и восстанавливать экономические отношения с Российской Федерацией, у Украины просто нет…
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А если украинцы не передумают и продолжат жить, как живут сейчас (то есть, собственно, вымирая), то европейские партнеры найдут освободившимся землям лучшее применение — например, перевезут на место вымершей Украины нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии.
От народа, считавшего себя украинским, быстро останется только память.
Странный на Украине национализм, не находите?
Святослав Князев
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Как перехитрить “Газпром”
А украинцы по-прежнему “много едят”
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Новый конфуз с поездом «Укрзалізниці» шокировал пассажиров (ФОТО)
Пассажиры поезда «Интерсити» сообщением «Одесса-Киев» ехали стоя из-за нехватки вагонов.
«Укрзалiзниця рулит! Поезд „Интерсити” 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет», — рассказал украинским журналистам пассажир поезда.
По его словам, многие возмущенные собираются подавать иски и требовать компенсации.
«Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40–60 грн, здесь — 225», — отметил пассажир.
Сотрудники «Укрзалізниці» объяснили, что количество вагонов уменьшили из-за поломки. Почему пассажиров об этом не предупредили, не уточняется.
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Гюльчатаи “Миротворца”
Спешу поделиться новостями. Наше расследование по сайту «Миротворец» продолжается. И хоть его «директор Рома» отказался снимать балаклаву, продолжая тявкать исключительно в Фейсбуке под чужой аватаркой, и, пользуясь своим тесным сотрудничеством с этой соцсетью, блокировать всех, кто задаёт неудобные вопросы, нам удалось выяснить много интересных деталей.
Итак, «директор Рома» — просто пешка. Шестёрка, которую используют в качестве ретранслятора. Он, при всём его апломбе — никто. И есть более интересные для нас персонажи.
Например, Вова Колесников из села Большая Александровка Броварского района Киевской области, ныне проживающий в Киеве по улице Грушевского и руководящий практически всеми IT-проектами этих безмозглых патриотов.
Для маскировки Владимир Колесников пытался называть себя жителем Севастополя и даже публиковал некий севастопольский адрес при регистрации террористических сайтов.
Однако его бывшие программистские работы, выполненные в 2006, 2008, 2010 годах дают один и тот же адрес: улица Ленина, 98 села Большая Александровка (Киевская область). Всё это вместе с информацией о времени, затрачиваемом на программистские приработки, позволяет говорить о том, что он, начиная с 2006 года, никогда не проживал за пределами Киева и Киевской области.
Кстати, подсказку о своей деятельности даёт сам программист, предоставивший свою фотографию для сайта поиска работы. На ней он снят в форменной футболке с логотипом на левой стороне груди, «удивительным образом» соответствующей эмблеме… Министерства обороны Украины.
Самые известные его «детища» — «ИнформНапалм» и «Миротворец».
Любимое место отдыха — киевский бар «Хармс», расположенный по улице Владимирской 45а.
Как вы понимаете, Колесников — тоже не ферзь. Однако, считаю, было бы несправедливо обойти вниманием такого «полезного» в жизни «Миротворца» персонажа. В конце концов, Украина имеет право знать своих героев. В лицо. Которое они почему-то скрывают.
Но мы постараемся исправить эту досадную оплошность.
И, далі буде)
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