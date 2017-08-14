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Немецкие турбины в Крыму. Россия быстро адаптируется (Время-вперёд! №256)

09:12. 14 августа 2017 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:

Вы нас давно просили – и вот, мы разобрали эту историю с немецкими турбинами Siemens для Крыма. Что случилось, когда начнём делать свои турбины и как дальше жить. Но это лишь часть сегодняшнего выпуска. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/4IrztL7Gpy4

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Источник: www.youtube.com

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