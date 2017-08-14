Недетский подтекст в “Незнайке на Луне”

привожу в сокращении

Открываем книгу и видим надпись:

Для детей младшего школьного возраста.

Но как только вместе с Незнайкой попадаем в город Давилон (как он созвучен библейскому Вавилону), простая сказка перерастает в нечто большее… Автор здесь явно увлёкся социальной и политической сатирой. Конечно, перечитывая произведение уже в другом возрасте и не ребёнку, практически в любой детской книге можно найти что-то недетское. Однако, судите сами.

Предлагаем цитаты с недетским подтекстом из «Незнайки на Луне».

1. Можно только представлять и умиляться, как дети, ещё недавно вылезшие из песочницы, ведут беседы о частной собственности или говорят, усаживаясь впервые за парту, что теперь это их частная собственность.



«—Ты что, не признаёшь, может быть, частной собственности? — спросил подозрительно Клопс.

— Почему не признаю? — смутился Незнайка. — Я признаю, только я не знаю, какая это собственность! У нас нет никакой частной собственности. Мы всё сеем вместе, и деревья сажаем вместе, а потом каждый берёт, что кому надо. У нас всего много».

«— Ну так послушай. У нас здесь всё можно. Нельзя только не иметь крыши над головой и ходить по улице без рубашки, без шляпы или без башмаков. Каждого, кто нарушит это правило, полицейские ловят и отправляют на Дурацкий остров. Считается, что если ты не в состоянии заработать себе на жилище и на одежду, значит, ты безнадежный дурак и тебе место как раз на острове Дураков. Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать чем захочешь, и ничего делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, веселись да спи, да гуляй сколько влезет. От такого дурацкого времяпрепровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу…»

«Дело в том, что Незнайка прилетел к нам с другой планеты с бесценным грузом. Он привёз семена гигантских растений, которые дают очень крупные плоды. …Но все неудобство в том, что семена эти остались на поверхности Луны, в ракете. У нас же не имеется летательных аппаратов, которые могут подниматься на такую высоту. Следовательно, сперва необходимо будет сконструировать и построить такой аппарат, но для этого понадобятся деньги.

— Вот с деньгами-то будет труднее, — сказал Жулио. — Я знаю многих, которые не отказались бы получить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы добровольно расстаться с ними.

— Это действительно верно, — сказал, улыбаясь, Мига. — Но у меня уже созрел замечательный план. Деньги на это дело должны дать сами же бедняки. Ведь это для них мы хотим достать семена с Луны.

— Правильно! — обрадовался Жулио. — Мы учредим акционерное общество. Выпустим акции… Вы знаете, что такое акции? — спросил он Незнайку.

— Нет, мне что-то не приходилось слышать о них, — признался Незнайка.

— Акции — это такие бумажки, вроде денежных знаков. Их можно напечатать в типографии. Каждую акцию мы будем продавать, скажем, по фертингу. Вырученные деньги затратим на постройку летательного аппарата, а когда семена будут доставлены, каждый владелец акций получит свою долю семян. Разумеется, у кого окажется больше акций, тот и семян получит больше».

Очень тонко по отношению к маленьким детям.Аферистами, о которых пишет Носов, они, хочется надеяться, к этому возрасту ещё не стали.

Незнайка и Козлик прибыли в Сан-Комарик



«— Вот и замечательно! — сказал Крабс. — В Сан-Комарике можно прекрасно повеселиться. Впрочем, с деньгами везде хорошо».

«Здесь были и «Деловая смекалка», и «Давилонские юморески», и «Газета для толстеньких», и «Газета для тоненьких», и «Газета для умных», и «Газета для дураков». Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает её не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чём там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта велась очень разумно. Всё в ней даже для дураков было понятно. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах и продавалась не только в городе Давилоне, но и во многих других городах. Владельцы газет прекрасно понимали, что уже само название должно возбуждать интерес читателя, иначе никто не стал бы покупать их газету».

«Однажды, когда они возвращались вместе с работы, Пискарик сказал: Ты, я вижу, коротышка хороший, и тебе можно доверить секрет. У нас здесь есть тайное общество. Называется Общество свободных крутильщиков. Если хочешь, я могу записать и тебя. Мы время от времени собираемся, беседуем о жизни, покупаем в складчину хорошие книги, вместе подписываемся на газету. Одному, знаешь, трудно потратиться на газету, вместе же гораздо легче. Мы хотим, чтобы все крутильщики сделались образованней и умней».

Не туда ли заамериканской мечтой отправлялся герой Бунина? Хорошо, что здесь всё закончилось хорошо.На наш взгляд, Носов очень верно расписал здесь все предпочтения. Кто же не любит полистать «жёлтую» прессу…

То есть Николай Носов пророчески нас предупреждал ещё в детстве, в далёкие 60-е, о том, что будет со страной в будущем.

«Незнайка на Луне» — во многом отражение современной действительности в России. В мире, в котором правит только жажда денег, наживы и развлечений, люди превращаются в баранов — таков посыл писателя нам.

Николай Носов уже в те годы говорит о следующих нравственных и социальных категориях:



«— К чему же богачам столько денег? — удивился Незнайка. — Разве богач может несколько миллионов проесть? — Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить».

«Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе».

«Наилучший выход из создавшегося положения — это начать продавать соль ещё дешевле. Владельцы мелких заводов вынуждены будут продавать соль по слишком низкой цене, их заводишки начнут работать в убыток, и им придётся закрыть их. А вот тогда-то мы снова повысим цену на соль, и никто не станет мешать нам наживать капиталы».

«Незнайка спросил, почему лунные астрономы или лунологи до сих пор не построили летательного аппарата, способного достичь внешней оболочки Луны. Мемега сказал, что постройка такого аппарата обошлась бы слишком дорого, в то время как у лунных учёных нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласится затратить средства на дело, которое не сулит больших барышей».

«— А кто такие эти полицейские? — спросила Селёдочка.— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!»

(словно написано про 90-е годы и полицейских-оборотней)

6. Система в целом



«…у кого есть деньги, тот и на Дурацком острове неплохо устроится. За денежки богатей выстроит себе дом, в котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу, а врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отрастает не так быстро. Кроме того, для богачей имеются так называемые салоны красоты. Если какой-нибудь богатей наглотается вредного воздуха, то скорей бежит в такой салон. Там за деньги ему начнут делать разные припарки и притирания, чтоб баранья морда смахивала на обыкновенное коротышечье лицо. Правда, эти припарки не всегда хорошо помогают. Посмотришь на такого богача издали — как будто нормальный коротышка, а приглядишься поближе — самый простой баран».

Таким образом, писатель описал систему, которая пришла к власти в 90-е годы — номенклатурно-олигархический капитализм.

Описания столь точны и детальны, что поневоле закрадывается сомнение — как мог человек, проживший всю свою жизнь за непроницаемым тогда ещё «железным занавесом», нарисовать столь масштабное и безукоризненно исполненное полотно? Тем более, что выписан у него скорее не тогдашний капитализм, но и капитализм сегодняшний. Откуда у него столь детальные знания о биржевой игре, брокерах, «дутых» акциях и финансовых пирамидах? Откуда, наконец, взялись резиновые дубинки со встроенными электрошокерами, их ведь в те годы просто не было на вооружении полиции — ни в западных странах, ни тем более у нас.

Эта сказка напоминает нечаянное описание самоощущения тех жителей СССР, которые в 1991 году проснулись словно на Луне: нужно было выжить в ситуации, когда то, что казалось бессобытийный улицей Колокольчиков, осталось в далеком прошлом — вместе со своим якобы вечным временем…

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КНИГЕ «НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

Разорившиеся миллионеры



Описанные в сказочной трилогии события, характерны для капитализма XX — ХХI веков. В сатирической форме Николай Носов описал постсоветскую Россию, затронув основные черты лунного капитализма:

— Преследование рабочих и профсоюзных организаций;

— Сращивание власти и развитие монополизма;

— Биржевая торговля ценными бумагами проявляет роль фиктивного капитала в постсоветской России;

— Описание работы «бредламов» характеризует полную монополизацию бизнеса в стране;

— Проблема борьбы с экономическими конкурентами проявляется в описании «Соляного бредлама» (мелкое производство соли);

— Характерные черты докапиталистической формации проявляются в денежной аренде земли на морском побережье для добычи соли;

— Автор поднимает проблемы безработицы, манипуляции населения СМИ и общественной цензуры, свободная торговля оружием, полицейскими доспехами,

— Скрытые платежи в отеле «Экономическом» затрагивают недобросовестную рекламу;

— Драконовские законы против бродяжничества и пауперизма (массовой нищеты): каждый, кто ходит без ботинок или ночует на улице преследуется полицией и отправляется на Дурацкий остров;

— Откаты — Спрутс для подкупа Жулио и Миги предлагает «Большому бредламу» скинуться по 3 миллиона. Собрав деньги с монополистов, Спрутс оставляет 1 миллион у себя;

— Демонстрация богатых и бедных на примере образа жизни мыльного монополиста Грязинга и покупки машины в кредит Козликом. Богатые люди не приумножают капитал, а транжирят средства для развлечения на собачьи рестораны и парикмахерские;

— Коррупционные действия судебных органов и полицейских проявляются в вымогательстве взятки Мигля у Незнайки, признании судьи Вриглема в тотальном подкупе полиции.



Трилогия писалась как сатира на западный капитализм того времени. В то же время многие явления, описанные Носовым, характерны скорее для капитализма начала XX века. Кое-что преувеличено, кое-что, напротив, сохранилось и по сей день. «Незнайка на Луне» опередил время, став фактически описанием постсоветской России, описав присущий ей «дикий капитализм» 90-х.

Носов ни разу не был заграницей, но оказался настолько уникальным провидцем, что описал в романе о Незнайке на Луне не только «американизацию», но и последующее наступление Запада на наш уклад жизни.



Лунные города и персонажи, обители и источники капитала, у Носова чужеродны даже в именах: Фантомас и Сан-Комарик, Давилон и Брехенвиль, бесчисленные спрутсы, мигли, грязинги и скуперфильды, названия же бедняцких деревень подчёркнуто русские — Нееловка, Бесхлебово, Голодаевка…

При этом, разговаривают коротышки на обеих планетах на одном языке и понятно, что миры коротышек Земли и Луны — это «русские» миры, а точнее — русские мир и антимир. Замечательно и то, что среди трёх главных образцов для подражания, на которых воспитывались строители коммунизма, Буратино, Чиполлино и Незнайки, главный персонаж Николая Носова — единственный плоть от плоти наш, незаимствованный из «Европ»…

полностью — см. источник

Источник: nnm.me