Матрица, Луна, советник Трампа и развенчание американской лжи

„Как мы можем организовать миссию к Марсу американской команды к середине 2030-х, если не были даже на Луне? Сама идея смехотворна, впрочем, как и обамовская администрация.”

„Посадки „Апполонов” на Луну – это мистификация в человеческой истории почище болтовни о глобальном потеплении”

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Нет, определённо: Матрица действует, а Америку как великую державу попросту опускают на её законное место… изгоя.

В общем, нынешний советник Трампа по науке – фигура, к мнению которой прислушивается вся Америка. И что же этот человек заявил?И добавил: