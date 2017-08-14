Матрица, Луна, советник Трампа и развенчание американской лжи
16:19. 14 августа 2017 Просмотров - 596 11 коммент. Опубликовал: brahman
Определённо, Матрица существует и действует. Смотрите: сначала я вернулся к теме грандиозного американского спектакля по якобы имевшим место полётам человека на Луну, а на другой день – сообщения в Сети о невероятном заявлении высокопоставленного американца.
И какое!!!
Причём это не абы какой известный американец, а профессор Йельского университета Дэвид Гелернтер (David Gelernter), советник по науке американского президента.
К тому же ранее подаваемый в американской прессе как „архигений” в области информатики, вошедший в почётный список 100 наиболее влиятельных людей планеты (Time Magazine).
А „Нью-Йорк Таймс” вообще назвала Гелернтера „комрьютерной рок-звездой” (The New York Times called him a computer science “rock star”), тогда как элитное СМИ „Еdge”причислило его к наиболее талантливым специалистам в этой области. (“one of the most brilliant and visionary computer scientists of our time.”)
И какое!!!
Причём это не абы какой известный американец, а профессор Йельского университета Дэвид Гелернтер (David Gelernter), советник по науке американского президента.
К тому же ранее подаваемый в американской прессе как „архигений” в области информатики, вошедший в почётный список 100 наиболее влиятельных людей планеты (Time Magazine).
А „Нью-Йорк Таймс” вообще назвала Гелернтера „комрьютерной рок-звездой” (The New York Times called him a computer science “rock star”), тогда как элитное СМИ „Еdge”причислило его к наиболее талантливым специалистам в этой области. (“one of the most brilliant and visionary computer scientists of our time.”)
В общем, нынешний советник Трампа по науке – фигура, к мнению которой прислушивается вся Америка. И что же этот человек заявил?
„Как мы можем организовать миссию к Марсу американской команды к середине 2030-х, если не были даже на Луне? Сама идея смехотворна, впрочем, как и обамовская администрация.”
И добавил:
„Посадки „Апполонов” на Луну – это мистификация в человеческой истории почище болтовни о глобальном потеплении”
*Нет, определённо: Матрица действует, а Америку как великую державу попросту опускают на её законное место… изгоя.
Источник: ss69100.livejournal.com
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сполоховало-то савецкое чека, ещё тогда надо было гвоздить их по поводу лунного фейка, а теперь поздно пить боржоми- после драки кулаками не машут
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По поводу развода народонаселения, как в амирикании, так и в совет. союзе,был заключён договор о НЕРАЗГЛАШЕНИИ – СССР молчал о том что пиндосы не были на Луне – А амириканы молчали о том что Гагарин необлетал “земной шар” – -Леонов и все последующие “космонавты” так же ставят подписи о НЕРАЗЛАШЕНИИ -И врут напропалую…Их враньё уже надоело до чертиков все их фейковые “достижения” -достали –
Задача в этом прослеживается одна – ЗАСТАВЛЯТЬ НАРОД ПАХАТЬ НА “КОСМОС” то есть ,народ занят “делом”,а элиты распихивает бабло по хранилищам – -Тьфу – Тупизна сплошная!
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Зачем же вы лукавите коллега? Да договор был и только в обмен на технологии, но Гагарин облетел земной шар и это факт. А на счёт американцев не известно, не верится, что они были на Луне. Но официально это не где не подтверждено. Я в обще не понимаю вашей позиции коллега, судя по вашей карме вам не нравится не чего и вы против всех. Тогда не вижу смысла оставлять комментарий на “ЯП”…
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Чтобы понять о чем пишет Слободан советую и особенно комментарии:
http://pandoraopen.ru/2016-05-28/ploskaya-zemlya/
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Спасибо коллега, только Слободан в ряд ли это имел в виду.
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вы просто неграмотен и наглый посетитель здесь
Вам бы помолчать -За умного бы сошелся
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http://zemlayploskay.blogspot.md
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а зачем вы лукавите??!
Вы уже точно знаете что земля ШАР??И можете здесь и сейчас это доказать И убедительно доказать? И не вижу смысла вам тут ТРЕПАТЬСЯ
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Давно не было. Сговор с врагом был. А Гагарина зря обидел. или знаешь чегото?
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НА
ЧИТАЙ
– - – - http://www.chaosss.info/xaoc/12april.html
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Америка это (а) голем британской массонской аристократии (б) часть глобального проекта по замене сложной и трудоёмкой процедуры “управления” человечеством на более простую процедуру “манипулирования”
- Доктору Гебельсу было “позволительно” не видеть что за черти там сидят (хотя любой преподаватель, и любой военный знает, что управление манипулированием заменять нельзя)
- Сегодня уже на практике видно, что модель “манипуляции” вместо “управления” ведёт к масштабному параличу в планетарном масштабе
- Та самая “супер-элита”, в некоторой своей части, начинает помимать, что эта отрава убъёт всех.
- Отсюда и “свал” Братании из евро-союза (равносильно приглашению России и Германии восстановить всё как было до 1914 года)