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Матрица, Луна, советник Трампа и развенчание американской лжи

16:19. 14 августа 2017 Просмотров - 596 11 коммент. Опубликовал:
Определённо, Матрица существует и действует. Смотрите: сначала я вернулся к теме грандиозного американского спектакля по якобы имевшим место полётам человека на Луну, а на другой день – сообщения в Сети о невероятном заявлении высокопоставленного американца.

И какое!!!

Причём это не абы какой известный американец, а профессор Йельского университета Дэвид Гелернтер (David Gelernter), советник по науке американского президента.

К тому же ранее подаваемый в американской прессе как „архигений” в области информатики, вошедший в почётный список 100 наиболее влиятельных людей планеты (Time Magazine).

А „Нью-Йорк Таймс” вообще назвала Гелернтера „комрьютерной рок-звездой” (The New York Times called him a computer science “rock star”), тогда как элитное СМИ „Еdge”причислило его к наиболее талантливым специалистам в этой области.  (“one of the most brilliant and visionary computer scientists of our time.”)

В общем, нынешний советник Трампа по науке – фигура, к мнению которой прислушивается вся Америка. И что же этот человек заявил?
„Как мы можем организовать миссию к Марсу американской команды к середине 2030-х, если не были даже на Луне? Сама идея смехотворна, впрочем, как и обамовская администрация.”

И добавил:
Посадки „Апполонов” на Луну – это мистификация в человеческой истории почище болтовни о глобальном потеплении”

*
Нет, определённо: Матрица действует, а Америку как великую державу попросту опускают на её законное место… изгоя.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, ложь, луна, Матрица, наука, Трамп
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11 коммент.»

  • 1964 544
    Толик Иванов 14 августа 2017 в 16:42 Ссылка Пометить
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    сполоховало-то савецкое чека, ещё тогда надо было гвоздить их по поводу лунного фейка, а теперь поздно пить боржоми- после драки кулаками не машут

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  • 17 -1
    Слободан 14 августа 2017 в 17:01 Ссылка Пометить
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    По поводу развода народонаселения, как в амирикании, так и в совет. союзе,был заключён договор о НЕРАЗГЛАШЕНИИ – СССР молчал о том что пиндосы не были на Луне – А амириканы молчали о том что Гагарин необлетал “земной шар” – -Леонов и все последующие “космонавты” так же ставят подписи о НЕРАЗЛАШЕНИИ -И врут напропалую…Их враньё уже надоело до чертиков все их фейковые “достижения” -достали –
    Задача в этом прослеживается одна – ЗАСТАВЛЯТЬ НАРОД ПАХАТЬ НА “КОСМОС” то есть ,народ занят “делом”,а элиты распихивает бабло по хранилищам – -Тьфу – Тупизна сплошная!

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  • 3771 2682
    Антон 14 августа 2017 в 18:50 Ссылка Пометить
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    Америка это (а) голем британской массонской аристократии (б) часть глобального проекта по замене сложной и трудоёмкой процедуры “управления” человечеством на более простую процедуру “манипулирования”
    - Доктору Гебельсу было “позволительно” не видеть что за черти там сидят (хотя любой преподаватель, и любой военный знает, что управление манипулированием заменять нельзя)
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