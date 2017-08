Матрица, Луна, советник Трампа и развенчание американской лжи

Определённо, Матрица существует и действует. Смотрите: сначала я вернулся к теме грандиозного американского спектакля по якобы имевшим место полётам человека на Луну, а на другой день – сообщения в Сети озаявлении высокопоставленного американца.Причём это не абы какой известный американец, а профессор Йельского университета Дэвид Гелернтер (David Gelernter),К тому же ранее подаваемый в американской прессе как „архигений” в области информатики, вошедший в почётный список 100 наиболее влиятельных людей планеты (Time Magazine).А „Нью-Йорк Таймс” вообще назвала Гелернтера „комрьютерной рок-звездой” (The New York Times called him a computer science “rock star”), тогда как элитное СМИ „Еdge” причислило его к наиболее талантливым специалистам в этой области. (“one of the most brilliant and visionary computer scientists of our time.”)