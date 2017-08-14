Концепция пяти измерений Су-57: российский истребитель не превзойдут еще 15 лет

Военный эксперт, заслуженный летчик РФ Владимир Попов в интервью «Политике Сегодня» рассказал о концепции пяти измерений, используемой в работе российского истребителя нового поколения Су-57.

Такая концепция представляется собой совокупность систем, которые помогают истребителю вычислять врага, вести его сопровождение, наносить удары, а также заботиться о том, чтобы всего этого не мог делать противник. Эксперты отмечают, что самолеты такого типа отслеживают свое положение в пространстве по трем осям (X, Y, Z), а также контролируют весь электромагнитный спектр. Данная возможность делает истребитель фактически неуязвимым для средств радиоподавления.

Владимир Попов считает, что подобные системы уже давно используются Россией. На современных видах военной техники зачастую ставятся системы радиоэлектронной борьбы(РЭБ), лазерные системы, а также системы РЛС – радиолокационного обнаружения целей. Это три незаменимых компонента, которые обеспечивают «живучесть» военного самолета в небе. Четкое распределение «обязанностей» между этими компонентами может обеспечить фактически мгновенное обнаружение цели, ее ведение и дальнейшие действия по ликвидации, если потребуется.

Они также занимаются обеспечением крепкой защиты. Единая система кругового опознавания позволяет пилоту увидеть, с какой стороны может быть нанесен потенциальный удар, каким будет следующий маневр и прочее. Это позволяет опытному летчику всегда играть на опережение, предотвращая негативные действия вражеской техники. Кроме того, такие модели как Су-57 создают вокруг себя огромное количество помех, которые мешают потенциальному противнику их отследить и нанести удар.

В завершение Попов добавил, что Су-57 благодаря столь современной технической оснащенности является настоящим прорывом для российской военной авиации. Можно с уверенностью говорить, что российский истребитель пятого поколения превосходит существующие аналоги. Подобного успеха за рубежом смогут добиться лишь через 10-15 лет, а может и никогда, подвел итог эксперт….