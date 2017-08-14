Как вместе с подменой образности нам навязывали рабское мировоззрение?

Уже целое тысячелетие слугами тьмы осуществляется грандиозная работа по подмене изначальной образности древнерусского языка всевозможными трактовками понимания слов, с помощью которых можно легко манипулировать сознанием людей. Ведь если слово потеряло свой смысловой первообраз то и его значение можно трактовать так. как это выгодно светским и религизным властям. И, возможно, именно поэтому не последнюю роль сыграла в этом процессе и христианская церковь, усиленно насаждавшая на Руси рабское мировоззрение.



Вот, что об этом можно прочесть в книге "Буквица. Пособие по древнерусскому языку", вышедшей в издательстве "Концептуал": "В последнее время в средствах массовой информации стали появляться темы определенной этимологической направленности, поднимаемые ревнителями различных религиозных конфессий.



К примеру, темы о гордости, смирении, рабстве, в которых трактовки этих слов подаются как изначальные, единственно верные. Но так ли это на самом деле? И соответствуют ли эти трактовки тем смыслам, что сохранились в народной памяти и толкованию с применением образов Буквицы? Это мы проверим. а пока отметим, что тенденция взаимоподмены образов, искажение их сути в древнерусском и русском языках продолжается уже целое тысячелетие.



Особенно она усилилась после исчезновения образного понимания смысла слов и перехода на фонетический алфавит, в коем образности и днем с огнем не сыщешь. С этого момента иностранная лексика начинает беспрепятственно внедряться в речевой оборот этноса, что особенно отчетливо видно в наше время, когда через СМИ вводятся уже не отдельные слова, а целые лексические блоки того же английского языка. Причем основной упор делается на молодое поколение, эксплуатируя его природную восприимчивость ко всему новому. Каковы же методы подмены? Их немного, и первый из них - это вывод из речевого оборота определенного ряда слов .



Например, многим из вас известны слова: гоже, лепо, доросль, топырь, вежда, былица, веста, людь? А вот эти, пожалуй знают многие: негоже, нелепо, недоросль, нетопырь, невежда, небылица, невеста, нелюдь. Просматривается вполне определенная тенденция, что очень многие формы с приставкой "не" остались в современном обиходе, а положительные формы изъяты будто бы по причине устаревания. Т.е. из языка убирался, в основном, позитив, а негатив оставался.



Второй метод: смена праобразного значения . Например, изначальная форма противоставления слову правда (изначальная мудрость) есть слово неправда (не нашего бытия правда). Ныне: правда - ложь(искаженная поверхностная информация). Слова раб, роб, робот. "Это невольник, крепостной; человек, обращенный в собственность другого, состоящий в полной власти его. Работать, робить: быть в рабстве, служить кому, на кого. Работать Господу - исполнять ЕГО волю. Раболепие - рабская униженность, пресмыкание, низкопоклонство. Рабство - состояние в положении раба" - В.Даль.



По образам Буквицы: рабъ - разграничение, отделение (р) человека (а) от Божественного (б) тваримое (ъ). "Раб Божий" - понятие, привнесенное славянам со времен христианизации. Христианами считается. что быть "рабом божьим" - почетно... Понятие "смиренье" в христианстве несет в себе явный положительный смысл, т.к. это одно из основополагающих понятий данной религии. Дело доходит до того, что смирение объявляется "спасеньем без труда". Смирился и спасся. А как же народная мудрость о том, что без труда не выловишь рыбку из пруда? И это в данном случае - первое расхождение народного опыта и христианской морали. Давайте рассмотрим это слово с этимологической точки зрения.



Смиренье. Как ныне говорится, корень в этом слове - мир. Именно в таком прописании (миръ) до революции это слово имело образ - состояние без войны, состояние покоя. Смиренье - это понуждение (принуждение) к миру, т.е. покою, говоря буквально... В современном понимании (сл.Ожегова) "смирение" - отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой воле" Улавливаете логическую цепочку?



Отсутствие ГОРДОСТИ -СМИРЕНИЕ - готовый РАБ Господа. И как характеризуется после этого слово "гордость"? А вот как: "гордость - это страшная душевная болезнь, которая трудно излечивается. Святые отцы называют ее "семенем сатаны". А еще она является одним из смертных грехов, который должен избегать человек" (при этом напропалую путая "гордость" и "гордыню"). Как тогда прикажете быть с горьковским изречением: "человек - это звучит гордо"? У Ожегова: "гордость - чувство собственного достоинства, самоуважения; нечто возвышенное, высокое. Гордыня - чрезмерная гордость, высокомерие"...



Третий метод взаимоподмены: изменение правописания букв , что кардинально меняет суть образа. Самый распространенный пример: есть книга графа Л.Н.Толстого "Война и Мiръ" - Война и Народ (община). Советский вариант: "Война и Мир" - Война и не война... Изменение правописания слов, влекущее изменение прообразов, происходило также в результате сокращения числа букв в азбуке. Древнесловенская Буквица состояла из 49 основных и нескольких дополнительных букв. На данное время российский алфавит насчитывает 33 фонетических символа, лишенных образности...



Еще один способ искажения сути в длящейся "войне понятий": создание маскирующих псевдообразов с целью вытеснения основного образа . "Спасибо", "пожалуйста", "о, господи!" и т.д. Эти чуждые вольнолюбивому славянскому духу понятия вбиты в нас уже на уровне привычки, от которой очень трудно избавиться. Просто так привнести чужеродное понятие в язык раньше было невозможно. Оно отвергалось, как лишенное славянской образной сути.



Для наших Предков основа Мудрости всегда заключалась в одном слове: Бгъ - Боги Глаголи Сотворяше (те, кто творит образы). Следующий уровень прочтения: Богъ - Более (б) Оного (о) Потоков (г) Сотворяше (ъ). А что за "потоки" имеются ввиду? Энергоинформационные (ЭИП), т.к. по разумению Предков ВСЕ состоит из энергии в различных ее проявлениях. Значит понятие "Богъ" - есть множественная, многомерная (б) структура, форма (о) ЭИП (г) создающая (ъ). Изначально под этим словом понимали Создателя Миров: Ра-м-ха, Род.



С началом процесса по "смене веры" стало усиленно насаждаться понятие "Господъ", записанное в славянской транскрипции ГДъ (под титлом), кое читалось образами Буквицы, как "Глаголющии (г) Добро (д) Сотворяше (ъ)". Не правда ли похоже БГъ - ГДъ? Расчет, помимо внешнего сходства слов при написании, был еще на то, что народ не сможет отринуть того, кто творит добро глаголением.



Об истинном значении слова "господь" - господин, повелитель, хозяин особо не и распространялись. Его именовали "великим рыбаком", "великим странником", т.е. создавали, как уже говорилось, отвлекающий образ, ибо наличие повелевающего всегда предполагает насилие. Что же есть слово "Господь" в свете славянской образности? Христиане считают, что это есть "Бог" (Господь - бог), Но правомерно ли данное утверждение? Господь (го-с-под-ь) буквально это "ГО с ПОДа". ГО - ЭИП; С - передача; ПОД - низ, дно; Ь - сотворенное. Ну и где здесь равноценность понятию "Богъ"? ЭИП низшего уровня по сравнению с Божественными! Те, кто читал "Тайную книгу Иоанна", поймут, о чем идет речь.



Известно, что язык живет до той поры, пока живы его образы. Уходит образность - язык деградирует и умирает. А раз нет языка, то нет и народа! Остается наСЕЛение, электорат, а не Расичи, не Родовичи."



Получается, что наш язык лишают образности, чтобы не дать нам выйти на уровень богов - "творящих образы" и превратить нас в безмозглое тупоголовое стадо покорных чужой воле "рабов божиих", поклоняющихся своему "хозяину" и "господину" - "князю мира сего", которому верно служит и паразитическая сатанинская "элитка", а также масоны, иллюминаты и многие другие тайные оккультные общества, имеющие большое влияние в созданной слугами тьмы Пирамиде Власти.

http://michael101063.livejournal.com/650896.html