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Как вместе с подменой образности нам навязывали рабское мировоззрение?

14:36. 14 августа 2017 Просмотров - 214 5 коммент. Опубликовал:

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Уже целое тысячелетие слугами тьмы  осуществляется грандиозная работа    по подмене  изначальной образности древнерусского языка  всевозможными трактовками  понимания  слов,  с помощью  которых  можно  легко  манипулировать сознанием людей.   Ведь если слово  потеряло свой  смысловой  первообраз  то и его значение  можно  трактовать  так.  как это выгодно  светским и религизным властям.   И,  возможно,  именно поэтому  не последнюю роль  сыграла в этом  процессе  и христианская  церковь,  усиленно  насаждавшая  на Руси  рабское  мировоззрение.

Вот,  что об этом можно прочесть  в книге  "Буквица.  Пособие по древнерусскому  языку",  вышедшей  в  издательстве  "Концептуал":   "В  последнее  время  в  средствах  массовой  информации  стали  появляться  темы  определенной  этимологической  направленности,  поднимаемые  ревнителями различных  религиозных  конфессий.

К  примеру,  темы  о гордости,  смирении,  рабстве,  в  которых  трактовки этих  слов  подаются  как изначальные,  единственно  верные.   Но так ли  это на самом деле?   И  соответствуют ли эти трактовки  тем смыслам,  что сохранились  в  народной  памяти  и толкованию  с  применением  образов Буквицы?   Это мы  проверим.  а  пока отметим,  что тенденция  взаимоподмены образов,  искажение их  сути в древнерусском и русском  языках  продолжается  уже  целое  тысячелетие.

Особенно она усилилась  после  исчезновения  образного понимания  смысла  слов  и  перехода  на фонетический  алфавит,  в  коем образности и днем с огнем не сыщешь.    С  этого  момента  иностранная  лексика  начинает беспрепятственно  внедряться  в  речевой  оборот этноса,  что  особенно  отчетливо  видно в  наше  время,  когда  через  СМИ  вводятся  уже  не отдельные  слова,  а  целые  лексические блоки  того же  английского языка.   Причем основной  упор делается  на  молодое  поколение,  эксплуатируя  его природную  восприимчивость  ко  всему  новому.  Каковы же  методы  подмены?  Их  немного,  и первый  из  них  -  это вывод  из  речевого оборота  определенного ряда  слов.

Например,  многим из  вас известны  слова: гоже,  лепо,  доросль,  топырь,  вежда, былица,  веста,  людь?   А  вот эти,  пожалуй  знают  многие: негоже,  нелепо,  недоросль,  нетопырь,  невежда,  небылица,  невеста,  нелюдь.   Просматривается  вполне  определенная  тенденция,  что  очень  многие  формы  с  приставкой  "не"  остались  в  современном  обиходе,  а  положительные  формы  изъяты  будто бы  по причине  устаревания.  Т.е.  из  языка убирался,  в  основном,  позитив,  а  негатив  оставался.   

Второй  метод: смена  праобразного значения.    Например,  изначальная  форма  противоставления  слову правда (изначальная мудрость)  есть слово неправда  (не нашего бытия  правда).  Ныне: правда -  ложь(искаженная поверхностная  информация).  Слова раб,  роб,  робот.   "Это невольник, крепостной;   человек,  обращенный  в  собственность другого,  состоящий  в полной  власти его. Работать,  робить:  быть в  рабстве,  служить кому,  на  кого.   Работать Господу  -  исполнять  ЕГО волю.   Раболепие  -  рабская униженность,  пресмыкание,  низкопоклонство. Рабство  -  состояние в положении раба" -  В.Даль. 

По образам Буквицы: рабъ -  разграничение,  отделение (р)  человека  (а)  от Божественного  (б)  тваримое  (ъ).   "Раб Божий"  -  понятие,  привнесенное  славянам  со  времен христианизации.   Христианами  считается.  что быть  "рабом божьим"  -  почетно...  Понятие  "смиренье"  в  христианстве несет в себе  явный  положительный  смысл,  т.к.  это одно  из  основополагающих  понятий  данной  религии.  Дело доходит до  того,  что  смирение    объявляется  "спасеньем  без  труда".  Смирился и спасся.  А  как же  народная  мудрость о том,  что  без  труда  не выловишь рыбку из  пруда?   И это  в  данном  случае  -  первое  расхождение  народного опыта  и  христианской  морали.  Давайте рассмотрим это  слово  с  этимологической  точки  зрения.

Смиренье.   Как ныне говорится,  корень  в  этом  слове  - мир.    Именно в  таком  прописании  (миръ)  до  революции это  слово  имело образ  - состояние без  войны,  состояние покояСмиренье  -  это понуждение  (принуждение)  к  миру,  т.е.  покою,  говоря  буквально...     В современном понимании  (сл.Ожегова)  "смирение" -  отсутствие гордости,  готовность подчиниться  чужой  воле"  Улавливаете  логическую цепочку?

Отсутствие ГОРДОСТИ -СМИРЕНИЕ - готовый  РАБ  Господа.   И  как характеризуется  после  этого слово  "гордость"?   А  вот как:  "гордость  -  это страшная  душевная  болезнь,  которая  трудно излечивается.  Святые  отцы  называют ее  "семенем сатаны".  А  еще  она является    одним из  смертных  грехов,  который  должен избегать человек"  (при этом напропалую  путая  "гордость"  и "гордыню").  Как тогда  прикажете быть  с горьковским изречением:   "человек -  это звучит гордо"?  У  Ожегова:  "гордость -  чувство  собственного достоинства,  самоуважения;  нечто возвышенное,  высокое.   Гордыня  -  чрезмерная гордость,  высокомерие"...

Третий  метод взаимоподмены: изменение правописания  букв,  что кардинально меняет  суть образа.    Самый  распространенный   пример:  есть книга графа  Л.Н.Толстого  "Война  и Мiръ"  -  Война и Народ (община).  Советский  вариант:  "Война и Мир"  -  Война и  не война...   Изменение правописания  слов,  влекущее  изменение прообразов,  происходило  также  в  результате  сокращения  числа  букв в азбуке.   Древнесловенская Буквица  состояла  из  49  основных  и  нескольких  дополнительных  букв.  На  данное  время  российский  алфавит  насчитывает  33  фонетических  символа,  лишенных  образности...

Еще  один способ  искажения  сути  в  длящейся  "войне  понятий": создание  маскирующих  псевдообразов  с  целью  вытеснения  основного образа.    "Спасибо",  "пожалуйста",  "о, господи!" и т.д.  Эти чуждые  вольнолюбивому  славянскому  духу  понятия вбиты  в  нас уже  на уровне привычки,  от которой  очень  трудно  избавиться.  Просто так  привнести  чужеродное понятие  в  язык  раньше  было невозможно.  Оно отвергалось,  как лишенное  славянской  образной  сути.

Для  наших  Предков  основа   Мудрости   всегда  заключалась  в  одном слове: Бгъ  -  Боги Глаголи Сотворяше  (те,  кто творит образы).   Следующий  уровень прочтения: Богъ -  Более (б)  Оного (о)  Потоков (г)  Сотворяше (ъ). А  что  за  "потоки"  имеются  ввиду?   Энергоинформационные  (ЭИП),  т.к.  по  разумению  Предков  ВСЕ  состоит из  энергии  в  различных  ее  проявлениях.  Значит  понятие "Богъ"  -  есть  множественная,  многомерная  (б)  структура,  форма  (о)  ЭИП (г)  создающая (ъ).   Изначально под  этим словом понимали  Создателя Миров:  Ра-м-ха,  Род.

С  началом  процесса  по  "смене веры"  стало  усиленно насаждаться  понятие "Господъ",  записанное в  славянской  транскрипции ГДъ (под титлом),  кое  читалось  образами Буквицы,  как "Глаголющии (г)  Добро (д)  Сотворяше (ъ)".  Не правда  ли  похоже  БГъ - ГДъ?  Расчет,  помимо  внешнего сходства слов  при написании,  был  еще  на то,  что народ  не  сможет  отринуть того,  кто творит добро  глаголением.

Об истинном значении слова "господь"  - господин,  повелитель,  хозяин  особо  не  и распространялись.  Его именовали  "великим рыбаком",  "великим странником",  т.е.  создавали,  как уже  говорилось,  отвлекающий  образ,  ибо  наличие  повелевающего  всегда  предполагает  насилие.  Что же  есть  слово  "Господь"  в  свете  славянской  образности?   Христиане считают,  что это есть  "Бог"  (Господь - бог),  Но правомерно ли данное утверждение? Господь (го-с-под-ь)  буквально  это "ГО с ПОДа"ГО -  ЭИП; С -  передача; ПОД -  низ, дно; Ь -  сотворенное.   Ну и где  здесь  равноценность  понятию  "Богъ"?  ЭИП низшего уровня  по  сравнению  с  Божественными!  Те,  кто читал  "Тайную книгу Иоанна",  поймут,  о  чем идет речь.

Известно,  что язык  живет до той  поры,  пока живы его образы.  Уходит образность  -  язык  деградирует  и  умирает.  А  раз  нет языка,  то нет и  народа!   Остается наСЕЛение,  электорат,  а не Расичи,  не Родовичи."

Получается,  что  наш  язык  лишают  образности,  чтобы  не дать нам выйти на уровень  богов -  "творящих  образы"  и превратить нас  в  безмозглое  тупоголовое  стадо  покорных  чужой  воле  "рабов божиих",  поклоняющихся  своему "хозяину" и "господину"  -  "князю мира сего",  которому  верно служит  и паразитическая сатанинская "элитка",  а также  масоны,  иллюминаты  и многие  другие  тайные  оккультные  общества,  имеющие  большое  влияние  в  созданной  слугами тьмы  Пирамиде Власти.

http://michael101063.livejournal.com/650896.html

Метки: воспитание, образование, славяне
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5 коммент.»

  • 2314 1930
    jackomb 14 августа 2017 в 14:59 Ссылка Пометить
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    Получается , что наш язык лишили образности и почти подчинили князю тьмы. Но тогда, что же делать? Как выйти из подчинения этого князя и их прислужников, раз даже религия со слов автора всё равно играет на руку не чистому? Пусть уважаемый коллега Akkermanez выскажет свою точку зрения.

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  • 6597 4115
    Андрей 14 августа 2017 в 15:40 Ссылка Пометить
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    Г-глаголь ОС-сфера и луч (дуальность) время и пространство ОСнова, П-первый, О-абсолют, Д-диавол (воля вторящая или женская половина).
    Статья извращение извращения.

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  • 2327 1943
    jackomb 14 августа 2017 в 16:06 Ссылка Пометить
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    А мне публикация понравилась. Да можно относится к ней критически, но смысл верен. Я конечно же не лингвист и не филолог, но после прочтение С. Алексеева всех “Сокровищ Валькирии” тоже стало интересно понять по чему же русский язык тау упрощён, для чего или для кого.

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