Как ПРОСТО… Журнал созидательных перемен. Введение
Доброго ЗДРАВИЯ всем потенциальным читателям и подписчикам!
Для кого предназначен этот журнал? В первую очередь
Для русскодумающих мужчин и женщин, проживающих в частном секторе.
Такие вот интересные ограничения..
Что значит "Журнал созидательных перемен"?
Что значит созидание в моём сегодняшнем понимании?
Созидание - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.
Ну а теперь почему такое название "Как ПРОСТО..."?
В прошлом году я вёл несколько тематических журналов, из которых сам почерпнул много нужной информации, применил в своей жизни и остался доволен полученным результатом.
Светлые новости
Иван-чай - чудо-растение
ЕДА или ПИЩА? В чём РАЗНИЦА?
ПРАВДА-ложь
Простые правила здоровья
Это всё моё родное
Мультимедийные книги
С другого ракурса
Теперь вот решился свести некоторые материалы этих журналов в один с одной целью: как ПРОСТО взять и применить данную информацию в своей жизни, чтобы улучшить качество оной на ПОРЯДОК или больше..
Возможно, кто-то заинтересуется тоже.
Перечислю навскидку и без сортировки названия некоторых уже опубликованных и готовящихся статей:
Как ПРОСТО...
- делать вкусный и лечебный хлеб в домашних условиях;
- приготовить домашний майонез без Е-добавок;
- засолить за сутки вкуснейшую селёдочку;
- заготовить Иван-чай на всю семью на целый год;
- сделать масло не только вкусным, но и целительным;
- очищать душу (психику) от негатива;
- восстанавливать жизненные силы;
- привести в порядок "ЖИВОТ";
- понизить давление и стабилизировать его;
- избавиться от радикулита и восстановить позвоночник;
- быстро восполнить нехватку кальция в организме;
- быстро и эффективно снимать болевые ощущения в руках и ногах;
- поддерживать разум, душу и тело в гармонии;
- реально улучшить семейные отношения;
- узнать об отличиях ЖЕНЩИН и МУЖЧИН;
- узнать о Правилах Жизни;
- правильно спать и восполнять энергию;
- избавляться от онкологии на ранних стадиях;
- разобраться с денежной СИСТЕМОЙ;
- разбираться в ЕДЕ и ПИЩЕ;
- узнать об ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ;
- выстроить сценарий ЖИЗНИ;
- диагностировать своё здоровье;
- использовать ЗНАНИЯ О ВОДЕ;
- разбираться в муке;
- восполнить недостаток ВИТАМИНОВ;
- разобраться с ДУХОВНОСТЬЮ;
- узнать о своём ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ;
- разобраться в "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ";
- из КРАСАВИЦЫ сделать ЧУДОВИЩЕ;
- улучшить состав своей КРОВИ;
- разобраться в управлении ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ;
- приготовить антистрессовый и лечебный напитки;
- приготовить домашнюю ПРОСТОКВАШУ;
- помочь своим СУСТАВАМ;
- научиться контролировать СТРАХ;
- улучшить ПЛОДОРОДИЕ ЗЕМЛИ;
- узнать об устройстве ЧЕЛОВЕКА;
- разобраться в РЕЛИГИЯХ;
- узнать больше О КАРМЕ;
- избавиться от ДЕПРЕССИИ;
- понять ЧТО ДЕЛАТЬ
и многие десятки других ПРОСТЫХ и ЭФФЕКТИВНЫХ методик, алгоритмов, действий, упражнений, рецептов, советов, подсказок, инструкций, памяток, правил и прочее, чему я дал общее название "Lifehack по-русски".
Кстати, можете проГУГЛить эту фразу Lifehack по-русски в разделе картинки и вы увидите, как постепенно фотоколлажи заполняют все верхние строчки..ъ
(p.s. кто в курсе, почему яндекс в упор не видит эти коллажи?)
Часть материалов будет выводиться в виде книг в формате PDF для свободного скачивания с Яндекс-диска, часть в виде роликов на канале Ютуб, а все материалы будут также дублироваться в группе ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.
Книги по публикациям для скачивания:
В.Лычковский (сост.). Как ПРОСТО...Диагностировать своё здоровье. pdf
В.Лычковский (сост.). Как ПРОСТО... Приготовить антистрессовый и лечебный напитки.pdf
Куда идёшь, человек.pdf
В.Лычковский (сост.) Как ПРОСТО... Избавиться от пояснично-крестцового радикулита.pdf
В.Лычковский (сост.). Сказка – это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира.pdf
И несколько слов о себе...
Я НЕ являюсь специалистом в области питания, здравоохранения или ещё чего-либо.. Я такой же пользователь (юзер), обыватель, гражданин, как и многие другие.
ПРОСТО после 1999 г. меня заинтересовали вопросы сначала здоровья вообще, потом духовного развития, теперь интересуют вопросы ЭВОЛЮЦИИ-ИНВОЛЮЦИИ, то есть развития и деградации (дегенерации), а также ПРАВИЛА ЖИЗНИ (ну а инволюция (деградация) - это, соответственно, нарушение (отсутствие) ПРАВИЛ ЖИЗНИ)..
Должен предупредить, что я НЕ являюсь адептом (последователем) какого-либо течения, церкви, секты, организации (далее по списку), НЕ являюсь гуру, проплаченным автором, авторитетом в области питания, медицины, химии (далее по списку), поэтому вполне возможно, что некоторые статьи могут затронуть чьи-то чувства, верования, интересы (далее по списку)..
Спорить, доказывать, убеждать НЕ намерен.
В жизни руководствуюсь (по крайней мере - стараюсь) следующими принципами, что человек - это ОБРАЗ Божий (пока он не доказал обратное) и что он, как ОБРАЗ, обладает ПОЛНОЙ СВОБОДОЙ ВЫБОРА и СВОБОДОЙ ВОЛИ.
И ещё.
Как создатель журнала, я заинтересован (до определённой степени) в его продвижении, популяризации и т.д., поэтому самый простой и безденежный, как я убедился, способ донесения информации о выложенной статье - это рассылка личных сообщений для того, чтобы данная публикация в течение суток попала в верхние ТОП-страницы через так называемую КАРМУ (стрелочка внизу РЕКОМЕНДОВАТЬ).
Если рассылка вам, как подписчику, не нужна (по любой причине), то дайте мне об этом знать и к вам она больше не попадёт, хорошо?
В ДОБРЫЙ ПУТЬ
С уважением - Василий Лычковский, белорус по паспорту, русский по духу.