Как ПРОСТО… Журнал созидательных перемен. Введение

Доброго ЗДРАВИЯ всем потенциальным читателям и подписчикам!

Для кого предназначен этот журнал? В первую очередь

Для русскодумающих мужчин и женщин, проживающих в частном секторе.

Такие вот интересные ограничения..

Что значит "Журнал созидательных перемен"?

Что значит созидание в моём сегодняшнем понимании?

Созидание - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

Ну а теперь почему такое название "Как ПРОСТО..."?

В прошлом году я вёл несколько тематических журналов, из которых сам почерпнул много нужной информации, применил в своей жизни и остался доволен полученным результатом.

Теперь вот решился свести некоторые материалы этих журналов в один с одной целью: как ПРОСТО взять и применить данную информацию в своей жизни, чтобы улучшить качество оной на ПОРЯДОК или больше..

Возможно, кто-то заинтересуется тоже.

Перечислю навскидку и без сортировки названия некоторых уже опубликованных и готовящихся статей:

Как ПРОСТО...

и многие десятки других ПРОСТЫХ и ЭФФЕКТИВНЫХ методик, алгоритмов, действий, упражнений, рецептов, советов, подсказок, инструкций, памяток, правил и прочее, чему я дал общее название "Lifehack по-русски".

Кстати, можете проГУГЛить эту фразу Lifehack по-русски в разделе картинки и вы увидите, как постепенно фотоколлажи заполняют все верхние строчки..ъ

(p.s. кто в курсе, почему яндекс в упор не видит эти коллажи ?)

Часть материалов будет выводиться в виде книг в формате PDF для свободного скачивания с Яндекс-диска, часть в виде роликов на канале Ютуб, а все материалы будут также дублироваться в группе ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.

Книги по публикациям для скачивания:

И несколько слов о себе...

Я НЕ являюсь специалистом в области питания, здравоохранения или ещё чего-либо.. Я такой же пользователь (юзер), обыватель, гражданин, как и многие другие.

ПРОСТО после 1999 г. меня заинтересовали вопросы сначала здоровья вообще, потом духовного развития, теперь интересуют вопросы ЭВОЛЮЦИИ-ИНВОЛЮЦИИ, то есть развития и деградации (дегенерации), а также ПРАВИЛА ЖИЗНИ (ну а инволюция (деградация) - это, соответственно, нарушение (отсутствие) ПРАВИЛ ЖИЗНИ)..

Должен предупредить, что я НЕ являюсь адептом (последователем) какого-либо течения, церкви, секты, организации (далее по списку), НЕ являюсь гуру, проплаченным автором, авторитетом в области питания, медицины, химии (далее по списку), поэтому вполне возможно, что некоторые статьи могут затронуть чьи-то чувства, верования, интересы (далее по списку)..

Спорить, доказывать, убеждать НЕ намерен.

В жизни руководствуюсь (по крайней мере - стараюсь) следующими принципами, что человек - это ОБРАЗ Божий (пока он не доказал обратное) и что он, как ОБРАЗ, обладает ПОЛНОЙ СВОБОДОЙ ВЫБОРА и СВОБОДОЙ ВОЛИ.

И ещё.

Как создатель журнала, я заинтересован (до определённой степени) в его продвижении, популяризации и т.д., поэтому самый простой и безденежный, как я убедился, способ донесения информации о выложенной статье - это рассылка личных сообщений для того, чтобы данная публикация в течение суток попала в верхние ТОП-страницы через так называемую КАРМУ (стрелочка внизу РЕКОМЕНДОВАТЬ).

Если рассылка вам, как подписчику, не нужна (по любой причине), то дайте мне об этом знать и к вам она больше не попадёт, хорошо?

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

С уважением - Василий Лычковский, белорус по паспорту, русский по духу.