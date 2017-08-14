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«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен»

12:40. 14 августа 2017 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://rusplt.ru/
13 августа 1850 года в устье Амура капитан Геннадий Невельской водрузил флаг России и основал Николаевский пост

Богатый Приамурский край издавна привлекал русских переселенцев. Первое русское поселение на Амуре, Албазин, появилось в середине XVII века.

В 1684 году здесь было образовано Албазинское воеводство, восточная граница которого проходила по реке Зея. Несмотря на то, что колонизации этих территорий препятствовали китайцы, осаждавшие русские крепости Албазин и Нерчин, и навязавшие Русскому царству в 1689 году договор, по которому освоенные территории Приамурья отходили Китаю, движение русских к Тихому океану остановить было невозможно.

Адмирал Геннадий Невельской и император Николай I

Адмирал Геннадий Невельской и император Николай I

В конце XVII-начале XVIII веков поселенцы стали появляться на берегах Охотского моря, ими были основаны города Охотск, Петропавловск-Камчатский, началось активное освоение Дальнего Востока. Но Амур, единственная водная артерия, соединяющая Дальний Восток с Сибирью, не использовалась.

Не было известно, как вливается река в Тихий океан, и могут ли заходить суда из тихоокеанских портов. Освоению бассейна Амура препятствовали китайцы, а русское правительство, не желавшее конфликтных ситуаций с соседом, не снаряжало полноценной исследовательской экспедиции.

В 1845 году в экспедицию был отправлен лишь один бриг «Константин», но экипажу не удалось определить устье Амура, более того, неправильные выводы командира Петра Гаврилова, чуть не обернулись против нас. Император Николай I велел исследования Амура прекратить, как бесполезные. И лишь энтузиазм отдельных лиц, которые решили продолжить исследования, позволил открыть устье этой дальневосточной реки.

Среди этих лиц капитан 1-го ранга Геннадий Невельской, заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева, в июне 1849 года из Петропавловского порта Камчатки на корабле «Байкал» он отправился в путь.

Высочайшего разрешения на проведение исследования получено не было, поэтому все риски Геннадий Иванович взял на себя. Он изучил всю доступную литературу и был уверен, что вход в Амур со стороны моря осуществим. И не ошибся в своем предположении. С помощью местных жителей он обнаружил вход в Амурский лиман, и прошел несколько десятков километров вверх по реке на весельных лодках.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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