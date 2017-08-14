Эстонский депутат: Евросоюз развалится, а что останется?

Депутат эстонского парламента и профессор права Игорь Грязин задумался о судьбе Европейского Союза. Мы привыкли к тому, что в России к будущим перспективам Евросоюза относятся довольно скептически после БРЕКСИТа и заявлений ряда стран ЕС о желании последовать путем Британии, но появление таких настроений в самом Союзе носит деструктивный характер.

Никто не станет отрицать того факта, что история всегда повторяется, правда, с каждым разом ситуация становится только хуже. Вот и распад Евросоюза, по мнению Грязина, неизбежен, хотя его угасание будет медленным и тихим. Пример тому: Древний Рим и Россия.

Римляне утратили могущество из-за интеллектуальной деградации (от себя добавлю: еще и нравственной!), то Россия сдала позиции, находясь на одной из «интеллектуальных вершин». Что касается ЕС, то международный песенный конкурс Евровидение – вот новый символ европейской деградации.

Что же представляет собой сегодня Евросоюз?

Засилье профессиональной номенклатуры, подавление инакомыслящих, укрепление суверенного самосознания, переход от мирного пути разрешения проблем к насилию, лживая отчетность, неконкурентоспособность стран внутри Союза и отсутствие сильных харизматичных лидеров. Организация государств на европейском континенте в единое целое утратила смысл.

Союз держится лишь благодаря усилиям чиновников из Европейской комиссии, которая обеспечивает их средствами к существованию. БРЕКСИТ был реализован только потому, что они вовремя не разглядели эту угрозу. Теперь же свободолюбивые устремления европейцев начнут давить в зародыше. Ради такого дела и преследование оппозиции можно организовать.

Начнется террор? Кто знает, может, так и случится. Европейские лидеры и правительства больше не боятся замарать руки в крови.

К чему привела миссия ЕС по сохранению мира на континенте? Украина – гражданская война на Донбассе и сожжение людей в Одессе, Грузия – военный конфликт 2008 года, Балканы – распад Югославии и расцвет сепаратизма, бандитизма и терроризма. Это тот худой мир, что лучше войны?

В экономике тоже проблем хватает с единой валютой и лоббированием интересов деловых групп. Оппозицию, что требует защиты суверенных прав и демократических свободы, клеймят как «экстремистов» и «крайне правых», подвергая нападкам. Полиция боится защищать граждан, чтобы их не обвинили в расизме. Жизнь настолько усложнилась, что потеряла смысл.

Серая масса начинает править миром, принимать важные государственные решения, подталкивая Европейский Союз к пропасти. Эстонский профессор надеется лишь на то, что самоорганизация граждан ЕС позволит остановить процесс распада и сохранить хотя бы что-то. Настала пора менять парадигму, выбирая нечто новое. Одним из таких путей могут стать чаты в социальных сетях и СМИ. Интересная задумка, но в государственных масштабах, честно говоря, не имеющая шанса на «долгую и плодотворную жизнь».

Так развалится Евросоюз или будет кряхтеть, но держаться в оговоренных рамках? Сумеет ли выстоять в трудное время, когда Европа страдает из-за долгового и миграционного кризиса, переживает рецессии, безработицу и рост общественного недовольства политикой властей? Евроскептики явно к этому стремятся, мечтая о старой доброй Европе.

Западные эксперты и политологи продолжают предрекать закат Союза, но их российские коллеги такой уверенности не разделяют. По их мнению, его ожидает своего рода модернизация, переформирование. Не стоит отрицать, что это своего рода уникальный интеграционный проект, который в случае снижения влияния США на Брюссель, выгоден России.

Помимо этого, объединенный европейский рынок и общая внешнеполитическая линия Брюсселя позволяют не тратить время на выстраивание межгосударственных отношений с каждым государством по отдельности. Да и возврат к экономической изоляции и автаркии в современном мире ведет к деградации.

Еще до государственного переворота на Украине, истории с Крымом и введения антироссийских санкций Западом, Владимир Путин призывал европейских коллег наладить партнерские отношения и реализовать «прогрессивные формы экономической интеграции». Другими словами, проводить совместную промышленную политику, которая будет основана на концентрации технологических и ресурсных потенциалов России и Евросоюза, в частности в инновационном бизнесе.

Выгоды подобного сотрудничества отметили все страны ЕС, потому и взбесились поляки с прибалтами и украинцами. Германия ведь получит отличные «дивиденды», согласившись на строительство «Северного потока-2», а что останется им?

Впрочем, европейцы еще могут пересмотреть свои взгляды на жизнь… От принятого ими решения и будет зависеть будущее Евросоюза. Деградация или модернизация? Изоляция или сотрудничество, в том числе и с Россией?