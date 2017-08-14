Чудеса и тайны Горного Алтая

С древнейших времен вера в чудо всегда сопровождалась в человеческой истории поиском зачарованного или сакрального места. Для того, что бы обрести бессмертие пообщаться с великим колдуном или святым необходимо было преодолеть огромные расстояния, подняться высоко в небеса, опуститься на морское дно или найти высокогорную пещеру, в которой, по преданию предков таиться неизведанное чудо, дарующее человеку то, о чем он долго и безнадежно мечтал.

Причем если в наше время подняться в небеса или опуститься на дно некоторых из морей является задачей хоть и сложной, но технически осуществимой, то в древности, единственным местом, куда мог попасть искатель чудес, обычно являлся горный массив расположенный неподалеку. В самом деле, если взять любые горные образования, то о каждом из них наверняка существует легенда в той или иной степени связанная с чудесами: Арарат – это Ноев Ковчег, якобы приставший к нему в древности, вершины Гималаев, где укрылось королевство Непал, крепко связаны с преданиями о таинственной Шамбале, европейские Карпаты – навечно сохранили в себе предания о графе Дракуле и так можно сказать о любом горном массиве. Алтай – одно из красивейших мест на земле, расположенный на Востоке России не является исключением.

Аномальная зона горного Алтая

Алтайские горные образования, прежде всего, знамениты своими прекрасными пейзажами.

Необыкновенной красоты невысокие горы простилаются вдоль всего горизонта, тут нет ни одной резкой линии, все плавно и равномерно, возвышенность, плавно перетекает во впадину и наоборот. Кажется, что неведомая древняя сила неистово рвется наружу, но никак не может прорвать плоть Земли, лишь образовывая волнистую поверхность гор. Но не стоит расслабляться, это чарующая, кажущаяся зыбкой красота, может резко измениться свистом пролетающих огненных шаров, плазмоидов или невесть откуда взявшихся лучей света скользящих по горным вершинам. Например, известный ученый Алексей Дмитриев, автор монографии «Природные самосветящиеся образования» с середины семидесятых годов по вторую половину восьмидесятых насчитал порядка 2000 неизвестно откуда возникающих свечений.

Среди них он выделил 207 различных видов аномальных свечений связанных с изменением геомагнитного фона Земли. Наблюдаемые с семидесятых годов светящихся столбы, сияющие полосы, шары, медленные дрейфующие молнии возникали либо за час, либо во время, либо через час после скачкообразного изменения геомагнитного поля земли или после сильных вспышек на Солнце. Позднее, продолжая систематически наблюдения, Новосибирские ученые отметили интересную закономерность, природные светящиеся явления появляются не по всему Алтаю, а возникают крайне неравномерно, чаще всего в местах разломов земной коры.

Светящиеся шары, полосы и плазмоиды, можно сказать, создают своеобразную иллюминацию подсвечивая, словно неоновыми огнями Теректинский и Катунский хребты. К сожалению попытки ученых, дать научное объяснение световым явлениям горного Алтая пока не увенчались успехом, хотя, анализируя непризнанные официальной наукой гипотезы видно, что светящиеся объекты горного Алтая, как нельзя лучше иллюстрируют теорию существования геопатогенных и биогенных зон Земли. Согласно этой теории Солнце и другие планеты излучают некую энергию, которую Земля улавливает, затягивая в разломы в своей коре, а горный Алтай как нельзя лучше подходит, для такого энергообмена.

Удивительно, но как бы не критиковали Советскую науку, а ведь именно в то время проводились наиболее серьезные научные исследования в области необычных явлений природы. В наше время, например Алтай, считают, чуть ли не космодромом НЛО, однако если по предположениям уфологов необычные светящиеся объекты имеют неземную форму происхождения, то ученые прошлого века абсолютно точно установили зависимость между странными световыми явлениями в небесах Алтая и изменениями внутри Земли. Однако не стоит думать, что с разоблачением светящихся шаров горный Алтай лишился своей легенды, она существует и как это не удивительно звучит, связанна именно с посещением Земли инопланетными цивилизациями.

Космодром в древних горах

Плато Укок, наверное, самое красивое и в то же время таинственное место горного Алтая, именно тут в 1993 году во время археологических раскопок было обнаружено возможное место расположение инопланетной базы древних покорителей или исследователей нашей планеты.

Высокогорное плато давно привлекало к себе внимание археологов, но искали тут в первую очередь скифские стоянки, захоронения и уникальные каменные алтари древней кочевой цивилизации. Даже мегалиты, являющиеся своеобразными воротами в Укок, находящиеся в месте, где река Тархата, вырывается из лабиринтов ущелий в Кош Агачскую степь, причисляются к культуре Скифов. По преданию эти валуны были привезены сюда древними скифами за 500 километров и датируются 8-6 веком до нашей эры. Один из них в форме кресла, строго выверенный по сторонам света, как говорят местные жители, излечивает от бесплодия. Аналогичные, но меньшие по размерам камни алтари, неизвестной религии разбросаны по всему плато, многие из них хранят на себе петроглифы, знаки древней письменности, которой владели древние скифы.

И вот летом 1993 года археологами Института археологии и этнографии СО РАН в скифском захоронении на высокогорном плато Укок начались раскопки, как предполагалось рядового каменного кургана, расположенного в бассейне реки Ак-Алаха.

Однако, как показали дальнейшие события, раскопки не только не были рядовыми, а напротив привели к череде уникальных открытий. Первое, что обнаружили ученые в вечной мерзлоте, оказалось захоронение скифского мужчины. Как было принято в древности, в мир иной уважаемого и очевидно богатого скифа сопровождали «предметы первой необходимости»: три лошади, железные ножи и глиняная утварь.

Ученые, стали бережно вынимать содержимое гробницы, и тут неожиданно под первым захоронением показалось второе, и вот тут ученых ждала настоящая сенсация, под настилом находились останки 6 лошадей в богатейшей сбруе, а под ними в саркофаге лежала женщина европейской внешности, не свойственной местным жителям.

Но не это поразило исследователей, перед ними была самая настоящая мумия, причем прекрасно сохранившаяся. Удивлению не было предела, ведь раскопки велись не в Египте, Индии или Тибете, а на трудно доступном плато горного Алтая. На теле принцессы «Кадын», как ее окрестили ученые, была изображена татуировки грифона, выполненная в скифском зверином стиле. К сожалению, по неясным причинам раскопки пришлось прекратить, возможно, из-за возмущения местных жителей утверждающих, что был потревожен прах их прародительницы. Хотя это утверждения крайне спорно, ведь современные Алтайцы, относятся к тюркским народам, а принцесса обладает классической европейской внешностью.

Однако, не смотря на прекращения раскопок, уникальная мумия была увезена с Алтая и доставлена в Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии Наук, позже ее восстановлением занимались ученые Научно- исследовательского центра биологических структур (Института Мавзолея) в Москве.

Где родина принцессы?

Но кем была при жизни эта удивительная женщина, ведь ее находка в корне разрушила представление ученых о прошлом жителей горного Алтая, оказывается, здесь жили не дикие отсталые племена, а судя по находке принцессы Кадын, существовала сильная развитая цивилизация. Ведь возраст принцессы, ученые оценивают в 3000 лет, получается, что в 1000 году до н.э., жители труднодоступных высокогорных плато Алтая ходили не в шкурах с каменными топорами, как это считалось ранее, а имели одежду из тончайшего шелка, умели изготавливать золотые и бронзовые украшения и орудия труда.

Вглядываясь в черты Алтайской правительницы, поражаешься насколько она отличается от современных жителей Алтая: высокий рост, тонкие, аристократические черты лица.

И все-таки, откуда появилась в этих краях эта удивительная женщина, да и женщина ли? Последнее время все больше ученых склоняются к версии, что происхождение людей или как минимум обучение их азам цивилизованной жизни связано с посещением Земли пришельцами с других планет, а возможно и со звезд. Причем местом высадки звездного десанта называют несколько, но довольно конкретных мест Земли: Египет, Кольский полуостров, Чили (Ацтеки, уточнить) и Китай.

Неизвестно почему тысячелетия эта информация замалчивалась, ведь если собрать и проанализировать памятники архитектуры и древние легенды, то в правдивости приведенной теории сомневаться не приходиться. Плато Укок и легендарная принцесса Кадын, которую, кстати местные жители считают прародительницей человечества, находится на пересечении границ четырех крупнейших мировых государств: России, Китая, Казахстана и Монголии. При этом в местом фольклере задолго до открытия гробницы существовал древняя легенда, рассказывающая о принцессе Кадын:

«…на высокогорном плато Уток, на юге Алтая, расположившееся на высоте около 3 километров над уровнем моря, издревле считающимся сакральной территорией, у подножия великих гор Табын-Богдо-Ола, находится горний мир, «второй слой небес», населяемый сынами неба».

Далее легенда рассказывает, как по информации скифов пришедших на эти земли многие тысячелетия назад, до них здесь жили существа пришедшие со звезд и обладающие сверхъестественными способностями. А где-то среди вершин Табын-Богдо-Ола жил таинственный Хуанди со своей «командой». Возможно, этот «человек» был капитаном корабля, доставившего на Землю команду инопланетных ученых, поскольку, как рассказывают скифские предания, после нескольких лет проживания на Земле, Хуанди и часть его команды вошли в огнедышащий дракон, отлитый из меди, и улетели домой к звездам.

Однако, оставшаяся часть команды, возможно, прожила какое то время среди землян и умерла своей смертью. Многие исследователи считают, принцессу Кадын, одним из членов звездного экипажа. Кроме того, даже если закрыть глаза на разительное отличие принцессы от рас, обитавших на Алтае, как в древности, так и сейчас, то объяснить, почему за тысячелетия мумия принцессы осталась в первозданном виде, как будто ритуал проходил вчера, до сих пор остается загадкой.

Конечно, можно возразить, что согласно моде на космические теории происхождения Землян, таинственную принцессу просто за уши притягивают к этой версии, но тут на защиту сторонников космической версии встают китайские исследователи и даже знаменитый Геродот.

Так среди археологов Китая, которых, при их политической системе сложно заподозрить в мифотворчестве, стала известна находка, сделанная на Алтае в непосредственной близости от Российской границы в китайской провинции Цзычжоу. Во время раскопок была открыта гробница некого Чи Ю, которого китайские археологи на полном серьезе считают помощником Хуанди, только вот если команду Хуанди все-таки скорее можно причислить к людям, то Чи Ю, по мнению китайских специалистов оказался полу гуманоидом полу киборгом. Правда, возраст находки пять тысяч лет, что на два тысячелетия старше предполагаемого возраста принцессы Кадын.

Таким образом, плато Укок и близлежащая местность, среди местных жителей с незапамятных времен считалось «пристанищем богов», а недавно Юнеско объявило эту территорию «Зоной покоя» и внесло в список всемирного наследия Земли. Факт совпадения научной и легендарной версии происхождения принцессы Кадын ставит точку в спорах о происхождении человечества.

А спустя, всего несколько месяцев, после вскрытия гробницы в исторических архивах было найдено еще одно косвенное подтверждение внеземного происхождения Алтайской мумии: древнегреческий историк Геродот, современник загадочной принцессы, писал о населяющих горный Алтай племенах скифов, которые могут обращаться в грифов, «стерегущих золото». Эти неведомые существа отличались высоким ростом и «неземной» внешностью.

Ни тебе раскосых глаз, ни широких скул, как у китайцев или алтайцев. «Портреты» их опять же очень близки к древнекитайским описаниям «сынов неба». Геродот пишет, что у скифов были свои «цари», во главе которых стояла «праматерь», «владычица скифов». В могилах этого периода найдено множество изображений ушастых грифонов — мифологических существ, стерегущих золото. На плато Укок их, кстати, особенно много. Но только один из них, причем самый крупный, был нанесен на человеческое тело.

Таким образом, почти не остается сомнений, что принцесса с грифом на плече и была той самой Великой жрицей. Ведь в загадочном захоронении, кроме мумии женщины была захоронена шестерка коней рыжей масти, украшенных металлическим предметами неизвестного предназначения. Если верить китайской мифологии, подобные кони именовались «цилинь» — небесные, способные вознести человека к самим облакам.

Они представляли собой помесь с грифоном и ассоциировались с образом Богини – матери, породившей весь род людской, прах которой тревожить крайне нежелательно. Кстати местные жители, были очень обеспокоены обнаружением и вскрытием гробницы, справедливо считая, что археологи потревожили покой богов. И правда вскоре после находки принцессы Кадын, в 2003 году по Алтаю прокатилась волна землетрясений, которые местные жители связывают с перевозом праха принцессы в Новосибирск и Москву. Сейчас многие общественные деятели Алтая требуют от властей вернуть принцессу на ее историческую «Родину» в республику Алтай и даже собирают подписи под петицией к властям.

Дмитрий Соколов