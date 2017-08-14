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Что же такое клиническая смерть, и существует ли загробный мир?

16:11. 14 августа 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:
Еще с давних времен людей интересовал вопрос, что же такое клиническая смерть. Ее неизменно относили к неопровержимым доказательствам существования загробной жизни, ведь даже далекие от религии люди непроизвольно начинали верить в то, что жизнь не закончится после смерти.
По сути, клиническая смерть – это не что иное, как пограничное состояние между жизнью и смертью, когда человека еще можно вернуть, если провести реанимационные мероприятия в течение трех-четырех, а в некоторых случаях и пяти-шести минут. В таком состояние организм человека практически полностью перестает работать. Сердце останавливается, дыхание пропадает, грубо говоря, организм человека мертв, он не проявляет никаких признаков жизни. Интересным является то, что кислородное голодание, вызванное клинической смертью, не приводит к необратимым последствиям, как это происходит в других случаях.
 
Метки: жизнь после смерти, клиническая смерть
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