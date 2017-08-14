Что с рудником? Он утонул

Что мы видим и знаем о ходе спасательной операции на руднике «Мир»? Да практически ничего

Вчера в прессе появились расшифровки аудиозаписи встречи чиновников, спасателей и представителей «Алросы» с родными тех, кто заблокирован внутри рудника «Мир». Там еще 4 августа случилась трагедия: вода прорвалась и начала затапливать горизонты, где добывали кимберлит. Людей срочно эвакуировали, но восемь горняков остались под землей.

Алмазный рудник — это не узкая шахта, где после взрыва метана и обрушения породы невозможно спасти оставшихся под землей людей. Точнее, почти невозможно, но спасатели пытаются использовать любой шанс.

Семь лет назад в Чили на шахте Сан-Хосе горняки оказались замурованными на глубине 650 метров. С огромным трудом спасатели пробили дыру для подачи воздуха и подняли записку, которую перед камерами зачитал президент Пиньера: «Нас 33. Чувствуем себя хорошо». Эпопея продолжалась 69 (!) дней, вся страна следила за хроникой операции, а вызволенные из плена горняки стали национальными героями...

В районе города Мирный, российской алмазной столицы, автор этих строк бывал на руднике «Интер». Так вот, там внутри кимберлитовой трубки вырублены подземные горизонты, напоминающие столичное метро, — рельсы для вагонеток и проезды для спецтехники, широкие проходы, высокие своды. Понадобилась бы немаленькая река, чтобы затопить огромный подземный город, к тому же вода не только приходит, но и уходит вниз. Не надо быть большим специалистом, чтобы понимать: шансы спасти людей велики.

В субботу информагентства сообщили: главы МЧС и Якутии доложили премьеру о происшествии. Дальше цитирую: «Медведев и Борисов обсудили последствия аварии для дальнейшей работы рудника «Мир», речь шла и об организации помощи пострадавшим, предоставлении социальных гарантий работникам рудника и их семьям. Глава Якутии сообщил, что правительству республики уже даны соответствующие поручения, и добавил, что на месте работают также медики и психологические службы».

И еще через день все ленты копирайтят сообщения: «Алроса» выплатит компенсации в размере 2 млн рублей родственникам пропавших без вести горняков...", «Вице-президент «Алросы» на фоне аварии на руднике объявил об уходе из компании «с легким сердцем»...

Да о чем это вообще?! Под землей уже шестой день люди, их же надо спасать! Как это делается, какими силами, удалось ли откачать воду из горизонта, где случился прорыв? И что конкретно делают для спасения человеческих жизней те, кому этим положено заниматься по профессии и по должности?

Аудиозапись встречи с родными горняков дает неутешительные ответы.

Первый и более чем очевидный: к такой аварии все оказались не готовы. Вот какой-то чиновник говорит: «Поисковые работы ограничены у нас сейчас в связи с тем, что уровень воды в карьере поднимается». Один из родственников, очевидно, специалист, предлагает опустить трубу в открытый карьер и просто откачать воду. Ему отвечают, что это технически невозможно — то ли труб таких нет, то ли насосов...

А как люди, сколько могут продержаться? «Если без пищи, имея небольшой запас воды, из расчета семь-девять дней», — предполагает представитель штаба спасательной операции. В ответ: «Так мало? Так ведь прошло уже пять...» Судя по записи, дальше эмоции зашкаливают. Вот уже прямое обвинение от одной из жен: «Был же первый прорыв воды — весь город говорил, и все равно людей туда отправили. Потому что теряются миллиарды. Теряется план, теряется джип у начальства, теряются Майами всякие. А вот тут восемь мужиков простых сидят, у которых зарплата, извините, 70 тысяч. Ничего не делается, ничего!..»

Конечно, всегда надо верить в благополучный исход: людей спасут. А еще надеяться, что честные следователи и грамотные эксперты сделают правильные выводы и накажут не только стрелочников. В эти дни в соцсетях распространяется масса версий произошедшего.

Вот, например, мнение кандидата технических наук Федора Горюнова, эксперта по обучению инженеров переходу из открытого в подземный способ добычи полезных ископаемых. Ранее он предположил, что аварию могли спровоцировать два фактора: неоткачивание воды из карьера или, наиболее вероятно, недостаточная толщина защитного слоя между дном карьера и подземными выработками. Она должна составлять не менее 85 метров, но надо помнить о том, что в этом слое тоже остаются алмазы. «Приблизительная выгода от разработки слоя — около 700 млн долларов, — считает эксперт. — Конечно, оставить такое богатство в земле жалко, но этого требует техника безопасности. Именно этот слой и должен был защищать горнорабочих от скопившейся воды в карьере».

Не защитил?

P.S. В предъверье дня шахтёра не ужели жадность возьмёт вверх над человеческими жизнями. Ведь в таком положении могут оказаться многие шахтёры на большинстве горно добывающих предприятиях. Порой человеческие жизни не чего не стоят для хозяевов и их топ. менеджеров, главное прибыль. Это просто скотство.