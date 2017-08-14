Что было на Дальнем Востоке в первой половине 20-го века?

Москвичи этого сразу не поймут.У них мозги на других настройках и на своих орбитах.А жителям Урала объяснять не нужно, что к западу от Урала жителей, дорог, городов и заводов – на порядок меньше чем к востоку от Урала. Доходит до смешного: чтобы попасть из Перми на юг, куда-нибудь в район Уфы – требуется два раза пересечь хребет. Окружная дорога оказывается в три раза длинней, чем прямая. Потому что за Уралом дороги с севера на юг – есть, а перед Уралом – их, оказывается, совсем немного… Не потому что на западе более крутые горы и более широкие реки… Как раз наоборот.Когда объясняешь жителям других регионов, что Урал заселялся с востока, у него другой "не московский" путь, просто в Гражданскую здесь происходило "кровавое месилово", отчего регион перезаселили заново – они зависают.Рассказываешь про среднеазиатского верблюда на гербах Челябинска и Челябинской области. Показываешь карты: вот – степь, вот леса, реки, дороги. Тогда деваться некуда – соглашаются.Но здесь не об этом. Есть в истории и географии Урала несколько удивительных вопросов, которые будут интересны не только жителям Урала – но и далеко за его пределами.В истории Урала есть эпизоды, чтобы понять которые нужно "присоединить" в уме Казахстан, вспомнить забытую историю Туркестана. И даже связать историю этого края со Средней Азией и даже с… Китаем.Урал – это край русской культурной ойкумены, соприкасающийся с инонациональными мирами – финским и азиатским. Здесь пересекаются и смешиваются грани востока и запада. Ландшафты Прикамья Пастернак воспринимает как «полуазиатские», его изображение Урала включает мотивы татарского, но здесь же среди персонажей мы встречаем французов, англичан и бельгийцев (в «Детстве Люверс», например).После Второй мировой войны на Дальнем Востоке прекратили существование несколько независимых государств. Обстоятельства прекращения их истории – странные. Несколько независимых государств (Восточный Туркестан, Манчжурия, Внутренняя Монголия, ПОрт-Артур – Сталин практически даром отдал Китаю.Западный Туркестан (ака- Казакстан) раздербанили так, что его прежняя столица (Оренбург) оказалась в России. Новая столица – Алма-ата оказалась на совсем другом конце бывшей страны. Больше 95% территории поделили между всеми пятью государствами региона. И чтобы скрыть эту историю кочевых киргизов срочно переименовали в казахов. И изменение названия с казастана – на Казастан – прошло в истории почти без комментариев.Попутно расказачили другие области страны. Через голод, через репрессии, полностью обновили государственную элиту и новые национальные элиты стран региона – собирали уже с нуля.В 1949 году при странных обстоятельствах при перелете из Алма-Аты – в Пекин (через Иркутск) погибло все руководство Восточного Туркестана. И некогда сильное независимое государство, владевшее всем Китаем – вошло в состав Китая, как завоеванная провинция.За полгода до того 14 февраля 1950 был заключён Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР, предусматривающий передачу КВЖД (Китайской Восточной железной дороги, построенной Россией и ею же обслуживавшейся) после вступления в силу мирного договора Китая с Японией (заключённого КНР только в 1978 году), но не позднее 1952 года.31 декабря 1952 было подписано соглашение о безвозмездной передаче КЧЖД Китаю. В 1953 году процесс передачи дороги КНР был завершён.Тогда же осенью 1950-го года свободный порт, формально арендованный СССР Порт Артур и Далянь – были безвозмездно переданы правительством СССР Китаю. Территории с уникальным климатом и ценнейшими полезными ископаемыми.Тогда же в конце 1949 территория Маньчжоу-го вошла в состав КНР.КНР было создано, чтобы стереть из памяти и политики – другие силы, в том числе, те, которые работали в рамках "дальневосточной республики", независимой республики "Манжу Го" и государства Менцзян, внутренней Монголии. "Золотого государства". остатков "золотой орды" – на Дальнем Востоке…Более того, СССР прикрывал экспансию Китая – еще и в Тибете, права на который СССР фактически так же полностью передал Китаю. То есть, вместо собственных территориальных приобретений, СССР занимался созданием Китая и приращением Китайских территорий.Обстоятельства Корейской войны – крайне любопытны и тоже не освещаются. В частности, сами корейцыпрактически объединили свою страну в 1950-м году, и если бы не внешнее вмешательство "войск ООН" – не пришлось бы вступать в дело СССР и Китаю. И тот режим и строй, который существует в Северной Корее до сих пор несет тот странный "дух" сплочения народа, который мы сегодня свысока называем "феодальным", но который привел совсем небольшую страну – к самостоятельной ядерной программе, и почти самодостаточной для современного мира экономике…При этом, игнорируется факт того, что долгое время на Дальнем востоке существовал любопытный субъект международного права – Дальневосточная республика. Смысл которого совершенно не ясен. С территории которой в 1920-м году японские войска ушли – … то ли сами, то ли под воздействием США, то ли под воздействием некоего третьего фактора…О существованииИз кино каждый человек знает, что именно иезуиты – фактически управляли Китаем, именно иезуитские миссии в Японии – определяли (внешнюю и внутреннюю) политику этой страны.Следы иезуитов – теряются в начале 20-го века. Но теряются так странно, с большим числом умолчаний, недомолвок, ссылок на опий и деградацию – что это вызывает большое число вопросов.Наконец, личности некоторых деятелей Гражданской войны – выходят далеко за смысл событий этой войны – в частности, барон Унгерн, атаман Семенов, Блюхер (не переводится-!!)Продолжу с географии.Любой человек, знакомый с китайским и японским – обратит внимание, что название Токио – это "восточная столица",Пекина – северная,Нанкина – южная столица.И тут возникнут три вопроса:2) где находится "западная столица" – ?3) существует ли главная// центральная столица – ?Есть два важных "бывших русских города" – Порт Артур и Дальний. Которые имеют очень странные смыслы на тех же восточных языках, но смысл и название их – почему-то не анализируется: "Порт Ординский" и "Большой Путь".По сути, эти два города, завоеванные в ходе русско-японской войны – имеют столичные названия, столичные функцииОтступление.В Русской истории времен Ивана Грозного есть странный эпизод, когда (уже бесноватый) царь отправляет некую армию – на большое завоевание – очень далеко на восток. По разным описаниям этой легенды – вместе с этой армией он отправляет своего старшего сына. В некоторых описаниях – этот путь сравнивают с отправкой на смерть, переложением этой версии стала легенда о непосредственном убийстве безумным отцом своего старшего сына.В освоении Сибири сохранился странный эпизод этой степной истории. Движутся на восток тюркоязычные "ойраты" (Вы, наверно, знаете версию автора, что этому народу, называемому по немецки Eurats, принадлежат некоторые вершины современной цивилизации)))))Так вот эти странные "евро-тюрки" движутся к востоку, через страны с жестким континентальным климатом, проходя через непригодные для проживания территории…При этом даты основания городов – начало 17-го века, а этнографические экспедиции – середина 19-го.Да и с именами этой экспансии бывает весело. Одну и ту же историю – часто переводили и старая история оказывалась в другом времени и в других декорациях: Симон Анжу – Семен Дежнев. Отряды небольшие (la petit – франц.) – отряды Лаптевых, Беринг- Баренц, Чичиагов – чириков. Бекович – Бухгольц – Buchovits…Это не к тому, КТО ИМЕННО осваивал Сибирь, а к тому, что народы меняли свои имена, развивали языки – и таким странным и необычным был генезис цивилизации, которую сегодня мы считаем "русской".Сегодня историки иезуитские государства помещают куда-то в Южную Америку. Мол в далеком Прагвае, куда дороги не ведут, добраться до куда надо было через океан, потом рекой – вверх по течению, только на пароходе – в 18 и 19 дважды мол было разгромлено соседями независимое сильное государство иезуитов. И это государство дважды стирали практически до нуля, после чего история начиналась с чистого листа.О том, что слово "Иезуит" на восточных языках (написанное восточной вязью) будет читаться как "азиат(ский)" историки не говорят. Есть еще "дубликаты" иезуитов – иезуАты, там эта связь еще ясней.О том, что те территории Парагвая, куда историки помещают государство Иезуитов – это болота, с тяжелым для 19-го века климатом, тропическими болезнями, И при том, соседние земли Бразилии и Аргентины на тот момент еще не были освоены, и поводов для войны в данном регионе просто не могло быть – историки так же не говорят. Просто евразийская эмиграция (русские и немцы) вывезла в Парагвай свою историю. И эпизод разгрома степной Империи – через пару поколений прижился на чужой земле, как собственная история этой страны.Вернемся в евразийскую степь. Именно путь на Восток – основание того, что на герб Российской империи попалдвуглавый орел. Где еще можно увидеть двуглавых орлов – ? А смысл двуглавого орла – два центра силы, два центра принятия решений. Такой мог возникнуть – скорее всего, по одной причине.У двух соседних стран Дальнего востока – Монголия и Манчжурия – странные названия, которые (учитывая повсеместный переход звуков у восточных языков "г" – "дж") являются разным написанием одного имени. До сих пор египетский диалект арабского языка – отличается именно чтением в арабской вязи "дж" как "г". Да и в русском языке это осталось – "дорога – дорожный", "беречь – бережливый".К слову, казахские историки – не могут понять, каким образом казахские ханы писали по манчжурски… Почему древне-корейские тексты – написаны на этом же языке.Словом, сократите историю Европы, убрав из нее вымыслы и повторы,представьте Единую Степную Империю,проведите анализ топонимов – с учетом арабской вязи и китайских иероглифов -все встает на свои места – настолько, что выдумывать, собственно, ничего не нужно.Католический (Cathollic) на большинстве диалектов испанского языка читается как "китаийк"// китайский. Это правило чтения двойной "л" – как "й", объединяет католическую веру – с "китайскими" иезуитами.Вопрос – где находилась столица этого государства – в Европе,и что с ним стало – как ни странно, довольно прост.После поражения "пугачева" в 1775 году – екатерина переименовала реку Яик – в Урал.А топонимы Урала?Екатеринбург… Мол, город назвали в честь первой русской императрицы… даже сейчас редко бывает, что в честь какого-то мужика город назвали. А чтобы назвать город в честь женщины,Да еще в ту эпоху, когда женщины вообще не имели избирательных прав…Да и как же его не переименовали при Анне Иоановне, которая Петра Великого, его жену и дела Петра, мягко говоря, не жаловала- ? И разве не столичный тип у Ё-бурга-? Это мощнейший промышленный центр. Число железных дорог вокруг него – до сих пор больше, чем вокруг (к примеру) Москвы.А сто лет назад.Да еще с Тагилом – рядом, с первыми паровозами братьев Черепановых.И в отсутствие связи с Москвой. (Дороги Урала до конца 19-го века не замыкались на Европу, были т.н."островными"). И с веткой до Котласа 1899, открывшим выход на Архангельск.На дороге через туру, которая при перемещении топонимов в Европу станет читаться как "тверь".В истории Екатеринбурга – основное место принадлежит его основателю и первому губернатору, известнейшему русскому историку, промышленнику, экономисту и политику Василию Татищеву. Однако реальная информация о нем – практически зачищена. Настолько, что никто не отдает себя отчета – в том, что подлинных документов Василия Никитича – не осталось совсем. историки упоминают "Истории" Ломоносова, Миллера, не обращая внимания на то, что Первая русская история – от Татищева – бесследно пропала.А Екатеринбург основан на семи холмах.Московский тракт из него идет не в Москву, а на юг, через Челябинск.Да и речка "семипалатинка" – говорит о том, что часть истории этого города – могла "перекочевать" в другие места.В истории небольшого года Пермского края Кунгура – до сих пор сохранился прелюбопытный эпизод с названием этого города. Историки выдумывают теории о том, что здесь купцы тупо фасовали чай. А многочисленные огромные храмы Кунгура – были или разрушены – или переведены под многочисленные конц-лагеря, расположенные исторически именно в Кунгуре.Хотя в кунгуре до сих пор уникальный микроклимат. Благодаря которому в этом города на 60 солнечных дней в году больше, чем вокруг него. Собственно потому вокруг города до сих пор можно встретить дикую коноплю. "Чай" кочевых народов. Отвар которой давал характерный зеленый цвет, туманил мозг. И куда логичней мог называться "зеленый змий".В годы гражданской войны – есть многочисленные упоминания о неких китайских революционерах. Многочисленных, дисциплинированных, крайне жестоких. Имена этих уральских рабочих: "воткинских", лысьвенских, тагильских – остались среди имен партийных большевистских руководителей – во всей России. Кстати, Воткинск и Вятка – что тоже способ читать "китай" – наоборот. А "Лысьва" – это форма произношения арабских слов "Азиатский" и "Иезуитский". НЕ в значении современных "арабов", а в значении "арабов – кочевников", которые были местным населением до середины 19-го века.Огромная мощная империя – ушла на Восток,перешла в фазу олигархии, аристократии,прошла стадию полного вырождения,развалилась, и не смотря на то, что последний император существовал,он нес чисто церемониальный смысл.Именно последний император Пу И "объединил" страну в 1950-е годы,Название "Китай" всплыло на окраине некогда мировой Империи.И то, что теперь китайские историки "вспоминают" про китайский флот и китайские корабли… хорошо, что хотя бы вспоминают. Это не часть истории нынешних китайцев, которые были в своей массе простыми крестьянами. Это часть истории завоевателей, который Китай перевел на свой язык, вставил в национальные декорации – и приватизировал.Правильные семена, принесенные на плодородную почву – дают хороший урожай. Жаль, что не на настоящей родине "Китая".

Источник: mylnikovdm.livejournal.com