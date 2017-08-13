Запад считает, что мы загнаны в угол…

... обороны США – Роберта Макнамара. Многие считают, что эта книга – «утка». Однако её... тормоз по отношению к амбициям Запада, что особенно заметно по Ирану и... – загнал западные элиты в угол. Тут как в шахматах. Если вы видите, что...