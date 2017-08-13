Запад считает, что мы загнаны в угол…
16:00. 13 августа 2017 Просмотров - 405 Один комментарий Опубликовал: brahman
И даже наглядно показывает это на картах, например вот таких:
Сравнивает продвижение фашистов в 1942 году и современное состояние западных границ РФ:
Мол – отступать им дальше некуда, "позади Москва", а сейчас "фронт" почти проходит по линии Питер-Ростов…
Понятно к какому выводу они приходят, в т.ч. и на основе исторического опыта – собственно это видно и по их реальным шагам – осторожным, но поступательным.
Смотрим еще подобранные ими карты с моими только ТЕХНИЧЕСКИМИ комментариями:
"Буфер" на Западе во времена Российской империи:
И СССР:
Да, после поражения в 1-й Мировой Троцкому удалось остановить начавшийся распад империи, а Сталину – в 1939 – вернуть кое-что из СВОЕГО, потерянного и в 1945 – отодвинуть границы еще дальше на Запад…
Инфокарты:
Легкость блокады основных портов России на Западе:
(почему Севастополь, а не Новороссийск?!)
Плотность населения при СССР:
Основные с/х регионы:
Сеть ж/д:
"Русским больше некуда отступать!":
Что делает нынешняя власть? А ничего – просто они НЕ ЗНАЮТ, что делать, затихли в ожидании – ни идей, ни плана, ни действий, рефлекторщина и "2-хходовочки" типа Сирии или Рашагейта…
Зато в ящике новоявленные "патриоты" вовсю раздувают "хохлосрач" – спектакли каждый день, на потребу толпе!
Оригинал: nosikot
Сравнивает продвижение фашистов в 1942 году и современное состояние западных границ РФ:
Мол – отступать им дальше некуда, "позади Москва", а сейчас "фронт" почти проходит по линии Питер-Ростов…
Понятно к какому выводу они приходят, в т.ч. и на основе исторического опыта – собственно это видно и по их реальным шагам – осторожным, но поступательным.
Смотрим еще подобранные ими карты с моими только ТЕХНИЧЕСКИМИ комментариями:
"Буфер" на Западе во времена Российской империи:
И СССР:
Да, после поражения в 1-й Мировой Троцкому удалось остановить начавшийся распад империи, а Сталину – в 1939 – вернуть кое-что из СВОЕГО, потерянного и в 1945 – отодвинуть границы еще дальше на Запад…
Инфокарты:
Легкость блокады основных портов России на Западе:
(почему Севастополь, а не Новороссийск?!)
Плотность населения при СССР:
Основные с/х регионы:
Сеть ж/д:
"Русским больше некуда отступать!":
Что делает нынешняя власть? А ничего – просто они НЕ ЗНАЮТ, что делать, затихли в ожидании – ни идей, ни плана, ни действий, рефлекторщина и "2-хходовочки" типа Сирии или Рашагейта…
Зато в ящике новоявленные "патриоты" вовсю раздувают "хохлосрач" – спектакли каждый день, на потребу толпе!
Оригинал: nosikot
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Развал СССР был предопределен предательством прогнившей советской элиты, решивший реставрировать капитализм для закрепления своих привилегий путем присвоения заводов, фабрик и земли, введя институт частной собственности. Для примирения с Западом и беспрепятственной продажи сырья “элита” приняла условия Запада и развалила СССР. Теперь Запад хочет большего – развала РФ. Судя по всему большая часть “элиты” не против.