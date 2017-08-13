Ядерные тайны острова Матуа

Матуа — небольшой островок, расположенный в самом центре Курильской гряды. В годы Великой Отечественной войны японцы превратили его в неприступную крепость, планируя использовать как плацдарм на случай войны с СССР.

Минобороны России принимает беспрецедентные меры по развитию военной инфраструктуры на Сахалине и Курилах. Экспедиция Министерства обороны РФ и Русского географического общества (РГО) приступила к инженерным работам по исследованию фортификационных сооружений на курильском острове Матуа. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

“На склонах сопок и у подножия вулкана Сарычева начато освобождение потерн (подземных коридоров для сообщения между фортификационными сооружениями, фортами крепости или опорными пунктами укрепленных районов) и складов от завалов”, – сообщил Гордеев. -Пять групп поисковиков “проводят земляные работы с использованием бульдозера, экскаватора и другой специальной техники”.

По мнению участников военно-исторической экспедиции, проведение научных изысканий поможет найти ответы на многие вопросы и “развеять ореол таинственности острова Матуа”. Перед началом работ в каждом фортификационном сооружении берутся пробы воздуха, которые в лаборатории тщательно анализируются на наличие отравляющих веществ.

До окончания Второй мировой войны Япония активно осваивала эти острова, включая и загадочный остров Матуа, находящийся в центре Курильской гряды. На этом острове Япония добывала какие-то ценные полезные ископаемые. После окончания Второй мировой войны Трумэн даже обращался к Сталину с просьбой передать остров Матуа США. Остров не отдали, но и сами его подземельями не пользуемся почему-то.

Во время Второй мировой войны союзная авиация, бомбившая в Тихом океана все, что принадлежало Японии, обходила Магуа стороной. А когда война закончилась, президент Трумэн обратился к Сталину с неожиданной просьбой предоставить США только один из островов в центре Курил, занятых советскими войсками. Чем же маленький островок Матуа так привлек президента Америки?

Матуа — небольшой островок, расположенный в самом центре Курильской гряды. В годы Великой Отечественной войны японцы превратили его в неприступную крепость, планируя использовать как плацдарм на случай войны с СССР. Война действительно началась, но в 1945 году 3811 японских солдат и офицеров «доблестно» сдались 40 советским пограничникам.

Остров, который достался СССР, был вдоль и поперек изрыт рвами, окопами и искусственными пещерами. Многочисленные доты и ангары сооружались на совесть. Все побережье Матуа по периметру было оцеплено плотным кольцом дотов, выложенных из камня или выдолбленных в скале. Делались они столь добротно, что члены самодеятельных экспедиций, уже много лет изучающих остров, утверждают, что и сегодня доты могли бы использоваться по своему прямому назначению. Причем их устройство не ограничивалось лишь подготовкой точки для ведения огня. Каждая такая позиция имела разветвленную сеть подземных ходов, также выдолбленных в скале.

Еще более тщательно сооружался аэродром острова. Расположен он столь удачно и сделан настолько технически грамотно, что самолеты могли взлетать и приземляться при ветре любой силы и направления. Японские инженеры предусмотрели и «антиснежную» конструкцию. Под бетонным покрытием были проложены трубы, в которые поступала горячая вода из термальных источников. Так что обледенение взлетной полосы японским летчикам не грозило, и самолеты могли взлетать и приземляться и зимой, и летом.

В одной из береговых скал трудолюбивые японцы вырубили огромную пещеру, где легко могла спрятаться подлодка. Рядом находилась подземная резиденция командования гарнизона, замаскированная в одном из окрестных холмов. Ее стены были аккуратно выложены камнем, неподалеку есть бассейн и подземная баня.

Одна из тайн острова — бесследное исчезновение всей военной техники. Несмотря на тщательные поиски, которые ведутся с 1945 года, на острове ничего не было обнаружено. Причем имеется удивительная, прямо-таки мистическая закономерность — люди, которые пытались заниматься поисками, гибли в пожарах, которые на острове часто случались, попадали в снежные лавины.

В конце 1990-х годов в результате несчастного случая погиб заместитель начальника погранзаставы, руководивший этими поисками. А когда попытались восстановить разрушенные коммуникации, неожиданно проснулся вулкан, находящийся в центре острова. Извержение происходило с такой силой, что вылетавшие из жерла огромные глыбы сбивали птиц, паривших за сотни метров от кратера!

Вот мнение о неразгаданных тайнах острова Матуа исследователя-энтузиаста Евгения Верещаги: «Есть на Матуа необыкновенный холм высотой более 120 метров и 500 метров в диаметре.

Природа не любит столь правильных форм. Это невольно наводит на размышления, что вся эта громадина сделана руками человека. Это искусственная сопка, служившая замаскированным ангаром для самолетов. На ее склоне отчетливо выделяется очень широкая рукотворная впадина, заросшая деревьями и кустарником. Вероятно, здесь располагались ворота в ангар, которые были сначала взорваны, а затем засыпаны пеплом извергающегося вулкана.

Кроме этого на острове разбросаны сотни ржавых бочек из-под горючего — в основном немецкие, причём абсолютно целые и с горючим времён фашистского Третьего рейха. В переводе маркировка на них гласила «Горючее вермахта, 200 литров». И даты — 1939, 1943 — вплоть до победного 1945 года.

Значит, обогнув земной шар, союзнические подлодки Гитлера швартовались у Матуа и доставляли грузы!?

Кстати, о вулкане. Вопросов, куда исчезла военная техника, которой, судя по подземным сооружениям, был буквально нашпигован остров-крепость, было много. Один из участников самодеятельных экспедиций высказал, казалось бы, совершено невероятное предположение: «Возможно, японцы сбросили в жерло вулкана весь свой боезапас, а затем подорвали его, вызвав мощное извержение . Эта версия, на первый взгляд, звучит как фантастика. Но вверх по конусу вулкана проложена дорога, где и спустя десятилетия можно различить следы гусеничной техники. О том, что японцы возили по ней, можно только догадываться».

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Но все эти бросающиеся в глаза грандиозные сооружения — только внешняя, видимая часть японской секретной подземной крепости. После окончания Второй мировой войны прошло более полувека, но разгадать тайны подземелий никому так и не удалось.

Японцы, ссылаясь на секретность этой информации, упорно не отвечали на запросы сначала советских, а затем российских исследователей острова Матуа. Понять странный интерес к острову американского президента тоже не удалось.

Что же скрывает в своих глубинах курильский остров? А что если и гибель военных исследователей острова, и не вовремя проснувшийся вулкан, и интерес американского президента к Матуа, и отказ японцев в предоставлении материалов — не случайная цепь событий? Может быть, в тайных, еще не найденных подземельях острова-крепости скрывается не проржавевшая и никому сегодня не нужная военная техника, а секретные лаборатории, разрабатывавшие так и не использованное во время войны секретное оружие?

На рассвете 12 августа 1945 года, за три дня до объявления Японией капитуляции, в Японском море, невдалеке от Корейского полуострова, прозвучал оглушительный взрыв. В небо поднялся огненный шар диаметром примерно 1000 метров. Вслед за ним возникло гигантское грибовидное облако. По мнению американского эксперта Чарльза Стоуна, здесь была взорвана первая и последняя атомная бомба Японии, а мощность взрыва была примерно такой же, что и у американских бомб, взорванных за несколько дней до этого над Хиросимой и Нагасаки.

Заявление Ч. Стоуна о том, что во время Второй мировой войны Япония вела работы по созданию атомной бомбы и добилась успеха, было встречено с большими сомнениями многими учеными США. Более осторожно к этой информации отнесся военный историк Джон Дауэр.

По мнению этого известного ученого, полностью исключить вероятность того, что на рассвете 12 августа 1945 года в Японском море у побережья Кореи была взорвана первая и последняя атомная бомба Японии, нельзя. Свидетельством этого может служить огромный секретный военный Хыннамский комплекс, располагавшийся на территории современной КНДР. Он был достаточно мощным и оборудованным всем необходимым для производства атомной бомбы.

Правдоподобность неожиданной гипотезы Ч. Стоуна подтверждают изыскания бывшего американского разведчика Теодора Макнелли. В конце Второй мировой войны он служил в аналитической разведке штаба командующего войсками союзников на Тихом океане генерала Макартура.

В своей статье Макнелли пишет, что американская разведка располагала достоверными данными о крупном японском ядерном центре в корейском городе Хыннам, но держала информацию об этом объекте в тайне от СССР. Более того, утром 14 августа 1945 года американские самолеты привезли на свои аэродромы пробы воздуха, взятые над Японским морем неподалеку от восточного побережья Корейского полуострова. Обработка полученных проб дала ошеломляющие результаты. Она показала, что в вышеупомянутом районе Японского моря в ночь с 12 на 13 августа произошел взрыв неизвестного ядерного устройства!

Если предположить, что в подземном городе на острове-крепости действительно шли разработки самого страшного оружия XX века — ядерного, то это дает ответ на многие вопросы, ставящие в тупик организаторов самодеятельных исследовательских экспедиций.

Почему президент Трумэн, обращаясь к Сталину, просил передать США именно остров Матуа?

Еще до окончания Второй мировой войны американцы начали готовиться к вооруженному столкновению с СССР. После рассекречивания материалов о Второй мировой войне в британском архиве была найдена папка с надписью «Немыслимая операция». Действительно, о такой операции не мог помыслить никто! На документе дата — 22 мая 1945 года. Следовательно, разработка операции была начата еще до окончания войны, В документе самым подробнейшим образом расписывался план… массированного удара по советским войскам!

Основным козырем при военном столкновении могло быть ядерное оружие, имеющееся только у США. Советские танковые дивизии, прошедшие Вторую мировую войну, находились в центре Европы. Если бы Сталин получил к своему превосходству в сухопутных силах еще и ядерное оружие, созданное японскими учеными, то в случае военного столкновения исход войны был бы предрешен и Европа стала бы полностью социалистической.

Почему японцы, ссылаясь на секретность информации, упорно не отвечают на запросы сначала советских, а затем российских исследователей острова Матуа?

А как же они должны поступать?

Если на острове Матуа был бы обнаружен подземный засекреченный центр, в котором разрабатывалось ядерное оружие, и не только разрабатывалось, но и технология его изготовления была доведена до практической реализации, то это привело бы к переоценке событий Второй мировой войны. Атомная бомбардировка японских городов оказалась бы оправданной: американские летчики просто опередили будущие атомные налеты японских. Требования о возвращении Южных Курил можно было бы рассматривать как желание продолжить работы по созданию секретного оружия, остановившиеся в результате поражения Японии.

И вот на этом загадочном острове, Тихоокеанский флот России развернул беспрецедентные изыскания.

Представитель Восточного военного округа напомнил, что “на острове уже развернуты мобильные аэродромные комплексы для обеспечения полетов летательных аппаратов”. Расчищена дренажная система и завершена подготовка для посадки вертолетов любых типов.

Личный состав военно-исторической экспедиции продолжает активную деятельность в бухте Двойная в целях “подготовки прибрежного участка острова для подхода большого десантного корабля к берегу способом “на упор” для погрузки техники и материальных средств”, сообщил Гордеев.

Как сообщалось ранее, 200 участников экспедиции Минобороны РФ, Русского географического общества, Восточного военного округа и Тихоокеанского флота под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина на шести кораблях и судах 7 мая вышли из Владивостока и 14 мая прибыли на остров Матуа.