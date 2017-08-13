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В НАТО назвали аморальным способность ядерного щита России нанести ответный удар

15:59. 13 августа 2017 Просмотров - 524 3 коммент. Опубликовал:
Без названия

Российская система ядерного удара "Периметр" способна нанести ответный ядерный удар по противнику даже если все российские командные пункты будут уничтожены.

В НАТО назвали аморальным создание подобной системы, забыв добавить, что подобный комплекс есть и у США, передает LIGAnews со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

В сложившейся обстановке, не многие страны способны достойно ответить американским завоевателям, внешняя политика которых уже стала притчей во языцех, когда под видом борьбы с терроризмом и защиты демократии Вашингтон нападает на слабые и уступающие в технологической силе страны.


Россия способна не только достойно противостоять подобным поползновениям, а и ответить нанесением ядерного удара даже в случае, когда никто не сможет принять решение об этом ударе, просто реагируя на радиосигнал системы, командующей боем.

Без названия

Российская система ответного ядерного удара "Периметр", названная на Западе "Мертвая рука", измеряет сенсорными датчиками сейсмическую активность, давление воздуха и радиацию — и сразу определят, если что-то пойдет не так.

Обнаружив предполагаемые признаки ядерного удара, система пошлет автоматический запрос в Генеральный штаб. Только получив ответ с определенной командой, система перейдет из боевой готовности опять в состояние анализа.

Если связь с Генштабом не будет установлена, в течение нескольких секунд "Периметр" обратится к системе управления стратегическими ракетами "Казбек". Не получив ответа и оттуда, система принимает самостоятельное решение о нанесении ответного ядерного удара.

"Периметр" выпускает командные ракеты, которые вместо боеголовок несут датчики с командами о запуске всем имеющимся российским боевым ракетам – на суше, под водой, в шахтах.

Ни одна блокировка не способна остановить эту команду. Кроме того, разработчики системы сами признавали тот факт, что они не нашли способа вывести данную систему из строя намеренно.

Как сообщалось ранее LIGAnews, в ЛНР заявили, что США будут весьма удивлены последствиями, которые их ожидают после поставки вооружения Украине.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Армия, нато, Россия, США, техника, технологии
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3 коммент.»

  • 134 88
    Евгений Науменко 13 августа 2017 в 16:09 Ссылка Пометить
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    Только “аморальное” поведение советских людей, создавших ядерный щит для защиты своих граждан не позволяет США нанести превентивный ядерный удар по РФ.

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  • 599 372
    Михаил 13 августа 2017 в 16:09 Ссылка Пометить
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    С америкосами не нужно разговаривать,нужно бить по е…у без всяких разговоров!Эта пиндосня считающая себя при выше всех,на самом деле является по уровню своего развития ниже городской канализации! Нам не о чем с ними разговаривать,мы все разные на столько,что никакие разговоры делу не помогут!Бить по е…у им нужно так,чтобы лапки задние отскакивали!!! Ядерный щит наш видите ли им не нравится…

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  • 0 0
    Александр Соковой 13 августа 2017 в 18:57 Ссылка Пометить
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    Пендосы давно по соплям не получали

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