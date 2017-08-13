В НАТО назвали аморальным способность ядерного щита России нанести ответный удар

В НАТО назвали аморальным создание подобной системы, забыв добавить, что подобный комплекс есть и у США, передает LIGAnews со ссылкой на Федеральное агентство новостей.В сложившейся обстановке, не многие страны способны достойно ответить американским завоевателям, внешняя политика которых уже стала притчей во языцех, когда под видом борьбы с терроризмом и защиты демократии Вашингтон нападает на слабые и уступающие в технологической силе страны.Россия способна не только достойно противостоять подобным поползновениям, а и ответить нанесением ядерного удара даже в случае, когда никто не сможет принять решение об этом ударе, просто реагируя на радиосигнал системы, командующей боем.Российская система ответного ядерного удара "Периметр", названная на Западе "Мертвая рука", измеряет сенсорными датчиками сейсмическую активность, давление воздуха и радиацию — и сразу определят, если что-то пойдет не так.Обнаружив предполагаемые признаки ядерного удара, система пошлет автоматический запрос в Генеральный штаб. Только получив ответ с определенной командой, система перейдет из боевой готовности опять в состояние анализа.Если связь с Генштабом не будет установлена, в течение нескольких секунд "Периметр" обратится к системе управления стратегическими ракетами "Казбек". Не получив ответа и оттуда, система принимает самостоятельное решение о нанесении ответного ядерного удара."Периметр" выпускает командные ракеты, которые вместо боеголовок несут датчики с командами о запуске всем имеющимся российским боевым ракетам – на суше, под водой, в шахтах.Ни одна блокировка не способна остановить эту команду. Кроме того, разработчики системы сами признавали тот факт, что они не нашли способа вывести данную систему из строя намеренно.Как сообщалось ранее LIGAnews, в ЛНР заявили, что США будут весьма удивлены последствиями, которые их ожидают после поставки вооружения Украине.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com