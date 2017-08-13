Ушедшие под воду города

Эти Атлантиды тысячелетиями ждут своего часа, чтобы их исследовали и рассказали о них миру. А пока это уникальные места для дайвинга.

1. Порт-Роял, Ямайка

Ушел под воду 300 лет назад.

Несколько веков назад город Порт-Роял в Ямайке был известен выпивкой, борделями и местами отдыха пиратов. Однако после землетрясения в 1692 году этот город полностью ушел под воду, а во время самого происшествия погибли около 2 тысяч местных жителей. Все уцелевшие люди покинули Порт-Роял, а остальные участки города стали постепенно “падать” в воду и сейчас город погружен в 20-метровую толщу Карибского моря.

2. Гераклион. Египет

Ушел под воду 2100 лет тому назад.

В первом веке до н.э. произошло сильное землетрясение, которое сравняло с землей дома, потопило корабли в гавани, убило большинство жителей города, вынудив остальных спасаться бегством, оставив все ценное имущество.

Когда-то Гераклион располагался на территории, примерно на метр возвышавшейся над уровнем моря. Теперь город лежит на дне залива Абукир на шестиметровой глубине.

3. Неизвестный город. Япония.

Время затопления неизвестно.

Руины напоминают Ros Lepa на сейшельском острове Mahe

Весной 1985 года в прибрежных водах небольшого японского острова Йонагуни местный инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке случайно наткнулся на странный объект. Недалеко от берега буквально под поверхностью волн он увидел громадный каменный монумент, простиравшийся до пределов видимости. Широкие ровные платформы, покрытые орнаментом из прямоугольников и ромбов, переходили в замысловатые террасы, сбегающие вниз большими ступенями. Край объекта обрывается вертикально вниз стеной до самого дна на глубину 27 метров, образуя одну из стен траншеи, проходящей вдоль всего Монумента.

4. Город на дне озере Атитлан (Atitl?n), Гватемала

Затонул 1700 лет назад.

Учёные обнаружили эти руины в 1996 году и сделали вывод, что руины изначально были островом, однако впоследствии из-за вулканической активности или из-за обвала этот остров затонул 1700 лет назад. Здания были затоплены ещё до наступления эпохи майя, а обнаруженные артефакты свидетельствовали о том, что люди покинули эту область в спешке. Учёные обнаружили несколько церемониальных памятников, а также алтари, курильницы, керамику и другие артефакты. В этом месте вести раскопки крайне сложно, так как видимость близка к нулю, и всё покрыто очень толстым слоем ила.

5. Северная часть города Александрия. Египет

Ушла под воду 1600 лет тому назад.

У берегов Александрии, там где раньше был маяк Фарос, был обнаружен дворец императрицы Клеопатры. Много лет назад он затонул из-за землетрясений и приливных волн.

6. Павлопетри, Греция.

Ушел под воду примерно 3000-5000 лет тому назад.

Павлопетри уникален тем, что является самым первым подводным городом обнаруженным археологами. Учёные нашли в нём чёткое расположение улиц, дворов, гробниц, они также обнаружили различные здания, которые по большей части остались в том же виде, в котором они стояли на суше тысячи лет назад. Точно отметившие его месторасположение в 2009 году, археологи были поражены, увидев, что город раскинулся более чем на 30 000 квадратных метров. Город ушёл под воду примерно в 1000 году до нашей эры из-за землетрясения.

7. Руины Атлит-Ям (Atlit-Yam), Хайфа (Haifa), Израиль

Затонул 9000 лет тому назад

Датирующиеся примерно 7000 годом до нашей эры эти руины являются руинами одного из старейших и крупнейших затонувших человеческих поселений из когда-либо обнаруженных. Более того, гранулированное дно сохранило это место так хорошо за 9000 лет, что в продовольственных магазинах всё ещё можно найти насекомых и скелеты по-прежнему мирно лежат в своих могилах. Руины были обнаружены в 1984 году и сразу же породили различные теории о том, как хорошо развитая древняя деревня оказалась погребённой под воду. События, повлекшие за собой затопление этой деревни, всегда будут окутаны тайной, теории же варьируют от цунами до постепенного поднятия уровня океана из-за систематического таяния ледников.

8. Предположительно город Дварака Харрапской цивилизации. Индия.

Ушел под воду 5000 лет назад.

Звуковое обследование Камбейского залива дало превосходные результаты. Первоначально были определены два главных палеоканала рек длиной 9,2 и 9 км. Тип морского дна, типичный для наземных речных отложений, ясно указывал на то, что область, ныне покрытая водой, первоначально находилась над ней и представляла собой русло реки. Звуковые изображения показали наличие геометрических объектов в одном из палеоканалов в 20 км к западу от прибрежной области Хазира (Hazira). Лежащий на глубине 20-40 метров донный ландшафт напоминают городской участок застройки. У другого палеоканала также были отмечены подобные образования. Загадочные элементы имеют размеры 5×4 м на восточной стороне, тогда как самая западная часть – 16×15 м. Участки жилищ размещены строго “по сетке”, указывающей на развитое градостроительство древних.

Также наличествуют свидетельства систем проведения воды – каналы и т.д. Все это указывает на должным образом спланированный городок, с высоким уровнем развития цивилизации. Кроме регулярных участков жилья, сонар собрал изображения нескольких больших структур. Некоторые из этих структур следующие:

Есть прямоугольная (41×25 м) сформированная впадина, которую окружает подобие стены. Можно заметить входное отверстие и отдельную внутреннюю структуру. Это похоже на резервуар или бассейн и находится в западной части. В целом образование напоминает “Большие Купальни”, найденные в руинах Мохенджо-Даро и Хараппы, где они также находились на западе поселений. В “резервуаре” есть два отделения, который возможно предназначались для мужчин и женщин или для разных социальных слоев древнего общества.

Еще одно сооружение, длинное, с хорошо очерченным контуром, размером 200×45 м покоится на высоком основании, можно увидеть правильные ступени, ведущие к структуре. В структуре выделяются квадратные элементы от 18 м и выше, формирующие подобие укреплений. Этот тип огромных структур напоминает “Цитадели” Хараппской культуры. Вероятно это административное здание, а возможно и храм.

Образование 190×85 м окружено подобием обвалившихся стен. Перед ним расположены несколько прямоугольной формы объектов 2,5х3,5×6 м, напоминающих жилища. Это могло быть древнее зернохранилище с городком для рабочих. Во многих поселениях Хараппы зернохранилище – непременная особенность.

9. Часть города Байи, Италия

Ушла под воду 1700 лет назад

Значительная часть древнего города была скрыта водами Тирренского моря в результате вулканической активности.

10. Береговой Храм (The Shore Temple) Махабалипурам (Mahabalipuram), Индия

Около 1000 лет назад.

Знаменитый храм в городе Махабалипурам всегда был окружён народными мифами и преданиями. Легенда гласит, что семь храмов были настолько ослепительно хороши, что боги позавидовали людям и послал потоп, из-за которого затонули все храмы кроме одного, Берегового Храма, который остался стоять в одиночестве. После цунами, случившегося в декабре 2004 года, учёные обнаружили открывшийся разрушенный храм, а также несколько других сооружений и скульптур из первоначального камня, который использовался в ту же эпоху для украшения стен и религиозных святынь. Это событие оживило теории о том, что храм в Махабалипурам является частью «Семи Пагод»

11. Венеция. Италия.

Ориентировочно город начал уходить под воду около 1000 лет назад и процесс продолжается и в настоящее время.

Официально считается, что каналы Венеции никогда не были улицами. Однако во время отлива видно, что каналы – это бывшие улицы обычного города.

12. Неизвестный город. Куба.

Время затопления неизвестно

Сенсационное открытие совершили канадские исследователи в непосредственной близости от Бермудского треугольника в Атлантическом океане. Они обнаружили руины города колоссальных размеров. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные глубоководным роботом всего в 700 метрах к северу от восточного побережья Кубы на глубине 600 футов. На морском дне под внушительной толщей ила покоятся четыре огромные пирамиды, напоминающие египетские в Гизе, но превосходящие их по размерам. Одна из них даже как будто выполнена из стекла. На фотографиях удалось разглядеть и нечто похожее на сфинкса, несколько скульптур, плиты с письменами на древнем языке. Вряд ли все это творения природы. Как предполагается, город — дело рук представителей древней индейской цивилизации доклассического периода карибской и центральноамериканской истории. Население этого города было схоже с представителями Теотиуакана — самого старого мегаполиса Западного полушария. По оценкам ученых, возраст построек не менее 1,5—2 тысяч лет.