Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 августа 2017

Сначала они несут обед детям, а потом несут смерть исламистам. Афганские женщины берут в руки оружие, чтобы отомстить боевикам ИГИЛ и «Талибана» за смерть близких. Кто-то учится стрелять сам, кто-то идет на курсы при полиции, а кто-то поступает в военную академию, где обучение ведут бравые офицеры. На тропу войны выходят даже древние старухи, еле способные держать в руках автомат.

«Лента.ру» рассказывает об афганских мстительницах.

Смерть в женском платье

«Вначале они убили моего брата, потом кузена, дядю и зятя. В память о них я буду воевать до последней капли крови», — говорит 53-летняя Зармина, полевой командир одного из афганских женских батальонов.

Изначально ее отряд насчитывал всего 45 женщин-бойцов, однако в последнее время домохозяек, желающих сменить фартук на бронежилет, становится все больше. Причем выдержкой и хладнокровием они могут дать фору многим мужчинам.

В последнее время женщин, решивших бросить вызов талибам и боевикам ИГИЛ*, становится все больше. Подъем женского боевого движения начался на севере страны в ноябре прошлого года в районе Дарзаб — именно там Зармина сплотила вокруг себя овдовевших и осиротевших афганок.

По ее словам, многие жительницы страны вынуждены отправляться на передовую или замещать полицейских, которых с каждым днем становится все меньше. Сама она застрелила уже не одного джихадиста, однако сильнее всего в память врезалась первая встреча с боевиками один на один.

«Тогда талибы напали на наш полицейский участок. Я только платок успела скинуть — и давай стрелять. У меня был всего 21 патрон, но я положила семерых талибов», — с гордостью вспоминает она.



На фото: Афганки оплакивают родных, погибших от рук боевиков

Фото: Reuters

Когда в отряд Зармины поступает новая соратница, с ней проводят духоподъемную беседу. Женщине рассказывают историю афганки из провинции Фарах, которая застрелила 25 талибов и тяжело ранила еще пятерых. Боевики на глазах женщины расстреляли ее сына, охранявшего КПП. Убитая горем афганка собрала оружие, оставшееся на контрольно-пропускном пункте, и открыла шквальный огонь по злодеям.

Мне пора в могилу? Нет, это тебе пора в могилу

Бок о бок с молодыми женщинами и девушками воюют афганские бабушки. Для боевиков они особенно опасны: никогда не ожидаешь, что милая старушка может пустить тебе пулю в голову.

Предводительницей этих необычных «отрядов смерти» стала Гюль Биби — женщина, разменявшая девятый десяток. На фронт ее привела личная трагедия.

«В моей семье погибли девять человек. Талибы и игиловцы убили пять моих сыновей и четырех племянников», — делится горем она.



На фото: По словам Гюль Биби, на фронт ее, как и других, привела личная трагедия

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Группа воинствующих бабушек под предводительством Биби наводит ужас на экстремистов в северной провинции Джаузджан, причем делает это без всякой помощи со стороны центральных властей. Кто-то из них обменивает последнюю скотину на «калаш», кто-то пытается разжиться стволами за счет полицейских участков.

«Женщины просто пришли ко мне и сказали, что если я не дам им оружие, они убьют себя прямо здесь и сейчас, до того, как это сделают игиловцы или талибы», — вспоминает начальник полиции Шеру Али одну из первых встреч с отрядом Гюль Биби.

Местные стражи порядка пошли женщинам навстречу, снабдив их автоматами и боеприпасами. Теперь на счету пожилых афганок сотни убитых террористов.

Бабушки обычно учатся стрелять сами. Для женщин, которые боятся взять в руки оружие, некоторые полицейские участки самостоятельно организовывают бесплатные курсы. Точное число посещающих их афганок не сообщается, известно только, что каждую неделю на обучение приходят все новые группы из 40–50 домохозяек.

Женская военная академия

«В них столько энтузиазма! Они очень верят в свою страну, ради нее каждый день рискуют собой», — так капитан британской армии Дэниэл Берджес описывает афганок, поступивших в военную академию.

Британский контингент покинул территорию Афганистана в 2014-м, однако в стране по-прежнему остаются инструкторы, консультирующие местных военных. Кроме того, британские офицеры открыли под Кабулом военную академию «Сандхерст в песках» — по примеру Королевской военной академии в Сандхерсте (английское графство Беркшир).

В Лондоне отмечают: программа обучения в Афганистане практически идентична британской, несмотря на определенные культурные и религиозные отличия.

«Сандхерст в песках» работает с 2013 года, однако именно в этом учебном году преподаватели отметили небывалый наплыв женщин, желающих получить военное образование и офицерское звание.

У каждой из них с боевиками личные счеты. «Я ненавижу ИГИЛ и „Талибан“*, они враги нашей страны. Я хочу помочь Афганистану стать свободным и безопасным государством.

Я лучше умру, защищая свою родину, чем буду сидеть сложа руки», — рассуждает 22-летняя курсантка Нафиса Расули. С ней согласна 21-летняя Захра Ахамади: раньше она очень боялась террористов, однако теперь готова воевать.

Опасные отряды

«Конечно, сражаться с боевиками на передовой — не женское дело. Однако сейчас вооруженных афганок можно встретить и в полиции, и в армии», — рассказывает Рахмат, афганский генерал. По его словам, местные жители и стражи порядка рады, что теперь джихадистов будут бить не только мужчины, но и женщины.

Однако подобный энтузиазм разделяют далеко не все. Многим мужчинам просто не нравится воевать бок о бок с женщинами, а у афганских властей растущее число вооруженных женских группировок вызывает лишь беспокойство.

«Мы не будем поддерживать ни одну из таких группировок до тех пор, пока они не вольются в какое-либо из наших законных вооруженных формирований», — рассказал официальный представитель МВД Афганистана Раджиб Даниш.

Впрочем, пока он делает громкие заявления из высокого кабинета, сотни дочерей Афганистана сражаются с джихадистами на передовой.

Ксения Мельникова

* запрещенные в РФ террористические группировки