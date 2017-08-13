Россия победила в АрМИ-2017

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Согласно информации РИА Новости, в военном ведомстве страны сообщили о неофициальной победе России в АрМИ-2017.



По результатам Армейских международных игр — 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская народная республика, третье место — республика Казахстан.

В десятку лидеров попали Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.



Военнослужащие РФ одержали победу в 19 конкурсах, КНР — в 7, Казахстана — в 3. В ряде соревнований первые места достались двум сборным. Всего было проведено 28 конкурсов, для их участников подготовлено свыше 2,5 тысячи медалей. Церемония закрытия игр прошла 12 августа вечером в Алабино. Были организованы праздничный концерт и салют.

“

Две недели миллионы глаз и сердец болели и переживали за вас — тех, которые стали лучшими в своей стране, за вас, кого страна отправила на армейские игры, чтобы вы показали свое мастерство, свою выучку, свои навыки и, самое главное, представили свою страну на этих больших международных состязаниях”, — заявил министр обороны Сергей Шойгу на указанной церемонии.



С его слов, победителями соревнований являются все участники игр.

Мы победили, потому что мы смотрим друг на друга не через прицелы, а глаза в глаза. Мы победили, потому что мы вместе на соревнованиях садимся за один стол и разбираем ошибки, говорим друг другу хорошие слова. Победили, потому что делимся друг с другом всем тем, чего достигла за этот год каждая из наших команд.



АрМИ-2017 прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей в период с 29 июля по 12 августа. Участие в них приняли представители 28 стран.

Источник: voicesevas.ru