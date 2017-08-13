Россия победила в АрМИ-2017
фото: www.globallookpress.com
Согласно информации РИА Новости, в военном ведомстве страны сообщили о неофициальной победе России в АрМИ-2017.
По результатам Армейских международных игр — 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская народная республика, третье место — республика Казахстан.
В десятку лидеров попали Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.
Военнослужащие РФ одержали победу в 19 конкурсах, КНР — в 7, Казахстана — в 3. В ряде соревнований первые места достались двум сборным. Всего было проведено 28 конкурсов, для их участников подготовлено свыше 2,5 тысячи медалей. Церемония закрытия игр прошла 12 августа вечером в Алабино. Были организованы праздничный концерт и салют.
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С его слов, победителями соревнований являются все участники игр.
АрМИ-2017 прошли на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей в период с 29 июля по 12 августа. Участие в них приняли представители 28 стран.
Источник: voicesevas.ru