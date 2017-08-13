Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

Робот-хирург, которого надо съесть

12:45. 13 августа 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:




Когда мы слышим «робот-хирург», мы, скорее всего, представляем себе огромные машины, «вооруженные» скальпелями. Но совсем скоро значение этого словосочетания может в корне измениться. Дело в том, что, согласно статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, группа исследователей создала небольшого робота, который сможет оперировать пациентов изнутри без единого разреза на коже.

Миниатюрный робот-хирург получил название Smart Tissue (STAR). За его созданием стоят специалисты из университета Джонса Хопкинса. Навыки, которыми обладает STAR, могут вызвать зависть даже у самых опытных хирургов.

В ходе серии лабораторных испытаний маленький хирург провел серию операций на живых свиньях. Во время экспериментальной операции робот был запрограммирован на создание кишечного анастомоза (соединение участков кишки, что часто требуется при удалении опухолей, некрозах и иных состояниях). Так вот, сшивание двух участков тонкого кишечника свиньи прошло успешно, и робот справился с задачей. При этом внешних травм животному нанесено не было, так как робот вводится через рот. Стоит упомянуть, что человек все же принимал участие в операции: он поддерживал нить для наложения швов. Но учитывая то, что это лишь первая модель робота, в будущем участия человека в операциях можно будет избежать.

Активное развитие роботизированной медицинской техники обусловлено тем, что, по словам исследователей, для проведения сложных операций не всегда хватает квалифицированных специалистов. К примеру, согласно подсчетам австралийских ученых, к 2030 году потребность в рабочих кадрах медицинской сферы будет достигать 40 миллионов человек, тогда как реальное их число будет более чем в 2 раза меньше — 18 миллионов человек.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: наука и технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВРД: Изобретения, которые русские „забыли” запатентовать
....В 1850 году этот великий хирург впервые в истории медицины начал... можно считать бабушкой нынешних японских роботов! РадиоприемникХроника российской истории радио выглядит... руках сварщика и кусками металла, которые надо сварить. Но решение изящное. Правда...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
... одна десятая от всего числа хирургов, которое есть сейчас, то ненужных операций... обезличенных сотрудников больницы, превратившихся в роботов. И вас обезличивают в приемном... едите.Есть и другие потребности, которые надо удовлетворять. В сущности, все, что...
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
... большая часть пациентов, которые обращаются к терапевтам, хирургам и др., на ... Быдло и страшный вирус, от которого надо быстрее избавляться, пока в этом... – античеловеческое, жестокое, изготовление людей-роботов. http://annatubten.livejournal.com/291669...
Деградация человека как фактор мировой политики
... большая часть пациентов, которые обращаются к терапевтам, хирургам и др., на ... Быдло и страшный вирус, от которого надо быстрее избавляться, пока в этом... – античеловеческое, жестокое, изготовление людей-роботов. ]]>http://annatubten.livejournal.com/291669...
Зачем военные, врачи и полицейские играют в компьютерные игры
...психологической ассоциации, которые изучали влияние компьютерных игр на труд хирургов. Наблюдая ... к реальным. Например, милиционеру надо попасть в террориста, захватившего заложника...перехитрить умный симулятор, вручив ребенка-робота бабушкам, не удастся. Он ...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
.... Но есть исторические свидетельства, над которыми не властна никакая власть. Это...) привёл многочисленные свидетельства существования роботов в древности, что говорит о...состоялся Международный конгресс по пластической хирургии. На нём впервые прозвучало ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>