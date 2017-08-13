Робот-хирург, которого надо съесть

Когда мы слышим «робот-хирург», мы, скорее всего, представляем себе огромные машины, «вооруженные» скальпелями. Но совсем скоро значение этого словосочетания может в корне измениться. Дело в том, что, согласно статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, группа исследователей создала небольшого робота, который сможет оперировать пациентов изнутри без единого разреза на коже.Миниатюрный робот-хирург получил название Smart Tissue (STAR). За его созданием стоят специалисты из университета Джонса Хопкинса. Навыки, которыми обладает STAR, могут вызвать зависть даже у самых опытных хирургов.В ходе серии лабораторных испытаний маленький хирург провел серию операций на живых свиньях. Во время экспериментальной операции робот был запрограммирован на создание кишечного анастомоза (соединение участков кишки, что часто требуется при удалении опухолей, некрозах и иных состояниях). Так вот, сшивание двух участков тонкого кишечника свиньи прошло успешно, и робот справился с задачей. При этом внешних травм животному нанесено не было, так как робот вводится через рот. Стоит упомянуть, что человек все же принимал участие в операции: он поддерживал нить для наложения швов. Но учитывая то, что это лишь первая модель робота, в будущем участия человека в операциях можно будет избежать.Активное развитие роботизированной медицинской техники обусловлено тем, что, по словам исследователей, для проведения сложных операций не всегда хватает квалифицированных специалистов. К примеру, согласно подсчетам австралийских ученых, к 2030 году потребность в рабочих кадрах медицинской сферы будет достигать 40 миллионов человек, тогда как реальное их число будет более чем в 2 раза меньше — 18 миллионов человек.

Источник: nashaplaneta.su